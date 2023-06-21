Светлана Журова: «Лишать гражданства из-за участия в шоу – абсолютный абсурд. Дробязко сражалась, выигрывала медали за Литву»

Теги Светлана Журова танцы на льду сборная Литвы Маргарита Дробязко Фигурное катание

Светлана Журова назвала абсурдом инициативу литовских властей лишить Дробязко гражданства.

Сейм Литвы инициировал процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за ее участия в шоу Татьяны Навки в России. 

«Очень многие фигуристы из других стран участвовали и в шоу Авербуха, и в шоу Навки. Только из-за этого лишать гражданства – абсолютный абсурд.

Она сражалась, выигрывала медали за страну. Абсурд дорастает до бредовых уровней.

В данный момент спортсмены из других стран не поедут в российские шоу. Это один из рычагов давления: если вы поедете, то мы лишим вас гражданства», – сказала Журова. 

Дробязко родилась в Москве, но с 1992 года выступала в танцах на льду за Литву. 

В дуэте с Повиласом Ванагасом фигуристка является призером чемпионата мира и чемпионатов Европы, 13-кратной чемпионкой страны. 

Дробязко о том, что ее могут лишить гражданства Литвы: «У меня по жизни все в порядке. Не могу повлиять на такие решения, это их дело»

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8 комментариев

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arisstopane
изображая жертву...
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Геннадий Тимченко
а почему Журова переживает, наоборот, как депутат, должна радоваться появлению нового гражданина РФ.... да и другим рекомендовать участвовать в шоу, обильно спонсируемых из бюджета РФ за последние полтора года, чтобы получить подобный же профит👏👏👏
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Iuliia Timofeyeva
Ну, это все, что нужно знать о западной демократии. Как сражалась и выигрывала - гражданка, как делаешь то, что там условному президенту не нравится - не гражданка. Что тут непонятного.
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Viks
Журова: «Лишать гражданства из-за участия в шоу – абсолютный абсурд. " --- Абсурд вообще лишать гражданства, это дикость. Лишать приобретенного гражданства можно только за особо опасное преступление.
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Viks
Еще больший абсурд сажать в тюрьмк за слова.
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Katerina Sunny
Ответ Олег Кузнецов
Литва-это маленькая страна с большими фантомными болями из-за России. Как государство Литва России сделать ничего не может, поэтому решила отыграться на Дробязко. Это где-то уже похоже на нацизм...Историки найдут аналогии.
Мало того, что с географией проблемы, так и с прочтением текста, где упоминается Литва, а не Эстония, проблемы.
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