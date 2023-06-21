Светлана Журова: «Лишать гражданства из-за участия в шоу – абсолютный абсурд. Дробязко сражалась, выигрывала медали за Литву»
Светлана Журова назвала абсурдом инициативу литовских властей лишить Дробязко гражданства.
Сейм Литвы инициировал процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за ее участия в шоу Татьяны Навки в России.
«Очень многие фигуристы из других стран участвовали и в шоу Авербуха, и в шоу Навки. Только из-за этого лишать гражданства – абсолютный абсурд.
Она сражалась, выигрывала медали за страну. Абсурд дорастает до бредовых уровней.
В данный момент спортсмены из других стран не поедут в российские шоу. Это один из рычагов давления: если вы поедете, то мы лишим вас гражданства», – сказала Журова.
Дробязко родилась в Москве, но с 1992 года выступала в танцах на льду за Литву.
В дуэте с Повиласом Ванагасом фигуристка является призером чемпионата мира и чемпионатов Европы, 13-кратной чемпионкой страны.
Дробязко о том, что ее могут лишить гражданства Литвы: «У меня по жизни все в порядке. Не могу повлиять на такие решения, это их дело»
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