Светлана Журова: «Лишать гражданства из-за участия в шоу – абсолютный абсурд. Дробязко сражалась, выигрывала медали за Литву»

Светлана Журова назвала абсурдом инициативу литовских властей лишить Дробязко гражданства.

Сейм Литвы инициировал процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за ее участия в шоу Татьяны Навки в России.

«Очень многие фигуристы из других стран участвовали и в шоу Авербуха, и в шоу Навки. Только из-за этого лишать гражданства – абсолютный абсурд.

Она сражалась, выигрывала медали за страну. Абсурд дорастает до бредовых уровней.

В данный момент спортсмены из других стран не поедут в российские шоу. Это один из рычагов давления: если вы поедете, то мы лишим вас гражданства», – сказала Журова.

Дробязко родилась в Москве, но с 1992 года выступала в танцах на льду за Литву.

В дуэте с Повиласом Ванагасом фигуристка является призером чемпионата мира и чемпионатов Европы, 13-кратной чемпионкой страны.

Дробязко о том, что ее могут лишить гражданства Литвы: «У меня по жизни все в порядке. Не могу повлиять на такие решения, это их дело»