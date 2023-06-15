«Вместе со мной об экологии и осознанном мышлении говорили эксперты и экологи». Загитова представила ролик о проблеме отходов

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова Экология Фигурное катание

Алина Загитова представила ролик, посвященный проблеме загрязнения.

Презентация состоялась в конце сессии «На пути к переработке: от отходов к ресурсам» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мир без мусора – точно в наших руках.

Те, кто давно со мной, знают – я неравнодушна к будущему нашей природы и окружающей среды. Поэтому была рада стать участником сессии Российского экологического оператора «На пути к переработке: от отходов к ресурсам». Она состоялась сегодня на ПМЭФ в Питере.

Вместе со мной об экологии и осознанном мышлении, а также о том, почему экология – это дело каждого из нас говорили* эксперты, экологи и просто такие же неравнодушные к чистому будущему планеты люди.

В поддержку – состоялась презентация ролика с моим участием. Он снят вместе с РЭО. Там все, как и в жизни – что внутри, то и снаружи.

Посмотрите. Я уверена, что вы поймете, о чем речь», – написала фигуристка.

Видео полностью – в телеграм-канале Загитовой.

* – Загитова не участвовала в дискуссии, так как на спикеров не хватило времени.

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana-shu
Ролик очень хороший.
+28
-13
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЮИ
Вот и очень простое и логичное объяснение участия Алины. Но надо было выложить накануне на главной как новость-сенсацию, чтобы остроумцы упражнялись в комментариях.
+32
-17
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фрида Ремарк
Прекрасный ролик! Кому как не прославленной спортсменке с широкой аудиторией, ориентиру для будущих поколений, освещать такие нужные для общества темы. Алина молодец!
+26
-13
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bhbif77
И ролик и Алина прекрасны!
+18
-7
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelageya_20
Ответ PerfectSvendsen
Загитова ничего не поняла из этого текста. Наверняка
Не судите по себе
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
katerianna
Очень интересный ролик получился. И как удачно авторы проекта выбрали героиню. Кто, как не Алина может говорить о чистоте , как внутри, так и снаружи. Алина символ чистого и честного спорта, поэтому и неудивительно ее стремление т к чистоте, красоте и в жизни. "Мир без мусора - точно в наших руках".
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bhbif77
Ролик класс!
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelageya_20
Ответ Маргарита В Сафронова
Ролик замечательный. Лучшая молодёжь России должна решить проблему экологии. Алина умеет вести за собой. Она сумеет привлечь серьӗзное внимание к этому сложному вопросу и помочь в его решении. Загитова человек дела. Она сходу приступила к переработке, ещё до сессии)
Последнее предложение было лишним
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olvl
Ролик отличный получился - Алина на льду прекрасна. И тема затронута наиважнейшая. Когда уже возьмутся за это дело всерьёз. Правда, убрать и переработать это полдела, главное, не мусорить. К этому нужно с рождения приучать. Пока у нас с этим очень плохо - завалены мусором все овраги, леса, озёра скверы, всё. Просто поражаешься, выезжая на природу - горы мусора метра два высотой. Убрали как-то раз, так через короткое время снова то же самое.( Это отношение к своей стране и природе просто убивает.
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fillette
Ответ ЮИ
Вот и очень простое и логичное объяснение участия Алины. Но надо было выложить накануне на главной как новость-сенсацию, чтобы остроумцы упражнялись в комментариях.
Так и здесь не откажут себе в этом удовольствии - не та девочка снимается в социальном ролике, причем, сама и озвучивает ). И еще в каком классном ролике. Сейчас набегут )). Думаю, начнут с того, что Алина в ответе за наличии мусора на планете )).
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olgacher
Ответ Olgacher
Так это уже традиция. Разлить хейт в адрес Загитовой по любому поводу
Понятно, что подключится армия постоянных персонажей
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lilek Li
Отличный ролик и поднята очень важная тема. Мне, теперь, понятно почему выбрана именно Алина Загитова. Как сказано в ролике, надо избавиться от мусора внутри себя, чтоб, стать настоящей чемпионкой) Кто не смог избавиться от желчи, зависти и блата, тот ничего не добился))
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olgacher
Ответ ЮИ
Вот и очень простое и логичное объяснение участия Алины. Но надо было выложить накануне на главной как новость-сенсацию, чтобы остроумцы упражнялись в комментариях.
Так это уже традиция. Разлить хейт в адрес Загитовой по любому поводу
+17
-9
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana-shu
Ответ ЮИ
Вот и очень простое и логичное объяснение участия Алины. Но надо было выложить накануне на главной как новость-сенсацию, чтобы остроумцы упражнялись в комментариях.
Кушать всех хочется. Собаки уже не лают, а скулят. Кстати, отличная озвучка в ролике.
+22
-14
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fillette
Ответ PerfectSvendsen
Загитова ничего не поняла из этого текста. Наверняка
Вы-то поняли? ;)) Текст-то для вас ).
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yak444
Прекрасный ролик! Алина, прелесть, особенно озвучка! По моему она одна, из фигуристов озвучивает рекламные ролики, несмотря на вселенскую критику немосковской дикции.
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Голосок такой нежный, приятный)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fillette
Ответ Lana-shu
Кушать всех хочется. Собаки уже не лают, а скулят. Кстати, отличная озвучка в ролике.
Так Алина не просто так все свои ролики сама озвучивала и озвучивает ). В отличие от дев с безупречной дикцией )). Вообще, это забавно )).
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fillette
Ответ Рав. Зильберман
Путин надеюсь обсудилэкологию? Он любит экотуризм и производство шишек
Про президента и его инициативы эффективнее поговорить на ветках косморебенка, там точно в курсе ;).
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noangel
Селенкова не была бы селенковой, если бы не выискивала в заголовок, любимый ею стёб. Добрее надо быть, добрее! А ролик отличный и Алина Загитова честна и красива!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Да! Нам нужна реформа мусорной реформы!
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
плюшевая Ракета
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Фира Фасхутдинова
Вы вообще в себе?!
Во всем цивилизованном мире убирают отходы за животными собачники, своими собственными руками...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katt Lady
Хороший получился ролик. Респект тому, кто писал текст.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana-shu
Ответ PerfectSvendsen
Загитова ничего не поняла из этого текста. Наверняка
Не напрягайся.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бедоносец
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Tresk2
Начни с себя! Убирай какашки за Масару!
+100500 🤣👏
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий