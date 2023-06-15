«Вместе со мной об экологии и осознанном мышлении говорили эксперты и экологи». Загитова представила ролик о проблеме отходов

Алина Загитова представила ролик, посвященный проблеме загрязнения.

Презентация состоялась в конце сессии «На пути к переработке: от отходов к ресурсам» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мир без мусора – точно в наших руках.

Те, кто давно со мной, знают – я неравнодушна к будущему нашей природы и окружающей среды. Поэтому была рада стать участником сессии Российского экологического оператора «На пути к переработке: от отходов к ресурсам». Она состоялась сегодня на ПМЭФ в Питере.

Вместе со мной об экологии и осознанном мышлении, а также о том, почему экология – это дело каждого из нас говорили* эксперты, экологи и просто такие же неравнодушные к чистому будущему планеты люди.

В поддержку – состоялась презентация ролика с моим участием. Он снят вместе с РЭО. Там все, как и в жизни – что внутри, то и снаружи.

Посмотрите. Я уверена, что вы поймете, о чем речь», – написала фигуристка.

Видео полностью – в телеграм-канале Загитовой.

* – Загитова не участвовала в дискуссии, так как на спикеров не хватило времени.