Коган о продлении отстранения россиян: «Очень жаль, что у ISU не победил здравый смысл. Надежда у нас теплилась, хоть и небольшая»
Гендиректор ФФКР Александр Коган высказался о том, что ISU продлил отстранение россиян.
Сегодня совет Международного союза конькобежцев принял решение оставить в силе запрет на участие в турнирах для российских и белорусских спортсменов.
«Надежда теплилась у нас, хотя она была небольшая. Очень жаль, что не победил здравый смысл у ISU, особенно после их финансового отчета.
С точки зрения возможности международного сезона для нас они заявляли, что могут вернуться к рассмотрению вопроса допуска на осеннем совете ISU.
Посмотрим, вернутся или нет. Что касается нас – мы будем проводить в полном объеме наши соревнования в соответствии с нашими планами», – сказал Коган.
Ранее ISU опубликовал аудиторский отчет, в котором отмечается, что «отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав».
От создателей "через годик Крым признают, куда денутся". Понятно, что не политиканам, а спортсменам хотелось бы соревноваться. Но расклад простой как палка.