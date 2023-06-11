Коган о продлении отстранения россиян: «Очень жаль, что у ISU не победил здравый смысл. Надежда у нас теплилась, хоть и небольшая»

Теги сборная России ISU ФФКР Александр Коган Фигурное катание

Гендиректор ФФКР Александр Коган высказался о том, что ISU продлил отстранение россиян.

Сегодня совет Международного союза конькобежцев принял решение оставить в силе запрет на участие в турнирах для российских и белорусских спортсменов. 

«Надежда теплилась у нас, хотя она была небольшая. Очень жаль, что не победил здравый смысл у ISU, особенно после их финансового отчета.

С точки зрения возможности международного сезона для нас они заявляли, что могут вернуться к рассмотрению вопроса допуска на осеннем совете ISU.

Посмотрим, вернутся или нет. Что касается нас – мы будем проводить в полном объеме наши соревнования в соответствии с нашими планами», – сказал Коган

Ранее ISU опубликовал аудиторский отчет, в котором отмечается, что «отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав».

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7 комментариев

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Viks
"не победил здравый смысл у ISU" --- Ну, это спорно.
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Адриана
Значит финансовые потери не настолько важны и дело не в деньгах.
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versa
Есть вещи поважнее денег, но не для наших шуб.
+2
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Евгения Гринева
Зачем надо было упоминать про фин. отчет, как-то несолидно, да и не за пугаешь их деньгами.
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Marcus Ulpius Nerva Traianus
Вообще-то, как раз он победил.
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Igor Pivovarov
Здравый смысл как раз победил. Рекомендации МОК не отменены, ситуация приведшая к отстранению не изменилась. Почему решение должно быть пересмотрено?

От создателей "через годик Крым признают, куда денутся". Понятно, что не политиканам, а спортсменам хотелось бы соревноваться. Но расклад простой как палка.
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Джон Мщузавсех
Через месяц дойдет инфа про леопарды и тогда вспомнят и про деньги, бгг.
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