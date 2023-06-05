Коган о сборной: «Спортсмены могут быть включены в списки по решению тренерского совета. И Трусова, и Щербакова вошли в этот список»

Теги сборная России ФФКР Министерство спорта России Александр Коган Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

В Федерации фигурного катания России объяснили отсутствие Щербаковой и Трусовой в сборной.

Ранее Министерство спорта России представило списки кандидатов в национальную команду по фигурному катанию. Анны Щербаковой и Александры Трусовой не оказалось в основном составе.

«Исполком ФФКР утвердил списки сборной 17 апреля, после чего они были поданы в Министерство спорта.

Согласно утвержденным правилам, в первую очередь были утверждены спортсмены в соответствии с результатами соревнований прошлого сезона.

Кроме этого, в списки сборной входят спортсмены, которые по каким-то причинам не смогли принять участие в основных соревнованиях, они могут быть включены в списки по решению тренерского совета.

И Трусова, и Щербакова вошли в этот список, он будет утверждаться Минспортом позже», – рассказал генеральный директор ФФКР Александр Коган.

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35 комментариев

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Olga.t
Осталось только понять хотят ли Трусова и Щербакова входить в новый сезон.
Очень хочется, чтобы эти талантливые и яркие спортсменки ещё радовали нас в соревновательном сезоне.
Но... вопрос мотивации в отсутствие международных соревнований...
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Андрей Красин
В предыдущей ветке - ах-ах-ах, наши-то не как Загитова и Медведева, наши не будут в резерве числиться после пропуска части или всего сезона (особенно фаны АЩ). В этой ветке они же - зачем вы постоянно Загитову приплетаете ? )))
+20
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Сайтама
Ответ AlenaPayvina
Комментарий удален модератором
Посмотрим, как сдержат свои обещания не бросать ФК и соревноваться дальше спортсменки, включённые в сборную тренерским решением.
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Евгения Гринева
Ответ Katerina Sunny
Кому вообще нужны результаты внутренних соревнований, если в сборную можно включить просто чьим-то решением? Да и сама сборная непонятно зачем?
Они сборницы, пропускавшие старты по уважительным причинам. Это сейчас строго еще стало, год и вылетаешь, а в свое время Плющенко и Сотникова годами сидели в сборной, не выступая
+11
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Delirium
Ответ Оле-Лукойе
Кому нужна сборная без международных соревнований? Только тем, кто еще не успел себя на них показать, Аня и Саша добились всего, зачем здоровье тратить на водокачки?
Может они таки без вас решат, нужны им еще соревнования или нет?
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Самасебезвезда
Ответ Евгения Гринева
Загитова была в основе сборной в сезоне 20-21. О чем вы вообще..?
Она заслужила эту основу, заняв призовые места на двух этапах ГП и отобравшись в финал ГП.
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Delirium
Ответ AlenaPayvina
Комментарий удален модератором
Не судите по себе. Меня например Загитова не доставала, достают меня "журналисты" и комментаторы, которые приплетают ее к чему угодно.
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Orange carrot
Ну какая Щербакова, ну вы еще Медведеву позовите😬

Да и Трусова уже вон вторую книгу пишет, сдался ей ваш лед😀

У этих двух есть то, чего никто из действующих сборниц не сможет получить. Медали взрослых мировых соревнований.
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Lennuci
Коню было понятно, что и Т, и Щ будут в сборной, ну в резерве, какая разница? Так же как и СК, и СБ, что год не выступали.
МС пока нет, а если и будут ЧЕ и ЧМ для наших, поедут туда те, кто возьмет места на ЧР и с расчетом, что не развалятся от волнения, т к квот по одной.
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Olgacher
Да, мы помним. Загитова в сезоне-Нет,нет, нет!!
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Syndycate
Ответ Lotte Fischbach
Чтоп Щ бабло могла получать ничего для сборной неделая. Вто время как другая талантливая девочка чье место она займёт будет тренироватся за свой счёт. Это позор. Сотникова и Загитова после прекращения соревнований числились в сборных только по сезону ито не в основе. С какого в основу опять включают Щ????🤬😡
Очень уважительная причина была, скакать все лето в шоу, а в аккурат перед началом сезона поехать в Германию на операцию, и весь сезон ссылаться на эту операцию. Интересно, в этом сезона какая уважительная причина будет у Щербаковой?
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Lotte Fischbach
Ответ Katerina Sunny
Кому вообще нужны результаты внутренних соревнований, если в сборную можно включить просто чьим-то решением? Да и сама сборная непонятно зачем?
Чтоп Щ бабло могла получать ничего для сборной неделая. Вто время как другая талантливая девочка чье место она займёт будет тренироватся за свой счёт.
Это позор. Сотникова и Загитова после прекращения соревнований числились в сборных только по сезону ито не в основе. С какого в основу опять включают Щ????🤬😡
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Сайтама
Ответ Евгения Гринева
Загитова была в основе сборной в сезоне 20-21. О чем вы вообще..?
Ещё бы Алина не была в сезоне 20-21.
Если она на в предылущем сезоне ни одного старта не пропустила и стала ЧМ.
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Jane Earlosofical
Ответ AlenaPayvina
Комментарий удален модератором
я смотрю особенно вы обанкротились на Алине. и сколько у вас Алина денег забрала? интересно просто.
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Pelageya_20
Ответ Happy_Kleo
Загитвоу,которая не соревнуется уже четвёртый год, обязательно тащить в каждую ветку?
Видимо да, иначе как объяснить комменты закрытого по беспределу и разных бредоносцев в ветке о составе сборной. Правда им вы такой вопрос не задали, интересно почему?
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Katerina Sunny
Кому вообще нужны результаты внутренних соревнований, если в сборную можно включить просто чьим-то решением?
Да и сама сборная непонятно зачем?
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Сайтама
Двойные стандарты.
Ожидаемо.
Алину чуть не съели за одно пропущенное соревнование.
А тут, пожалуйста.
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Додик Аксель
Понятно. "Ещё не вечер, ещё не вечер. Ещё открыты двери надежде и доверью"...
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Lotte Fischbach
Ответ Happy_Kleo
Загитвоу,которая не соревнуется уже четвёртый год, обязательно тащить в каждую ветку?
А надо было предвидеть что в яму которую рыли Загитовой в следующий раз могут попасть уже сами копатели.
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AllaS
Ответ AlenaPayvina
Комментарий удален модератором
Это в СМИ обращайтесь , которые всюду приплетают Алину . И Блогеры , которые пишут даже не о ФК в заголовок ставят имя Загитовой и Вы - хейтеры в каждой ленте поминаете ни к селу, ни к городу , дабы комментов добыть в ответ .
Что не пишется про Т и Щ.
Загитова на паузе официальной с объявлением на всю Страну! Ни кто не заставляет нынче в соответствие с регламентом завершать карьеру , можно встать на паузу. Но что-то не больно то услышишь, что кто- то офиц. Приостановил, все просто филонят.
Вас этот вопрос ну очень интересует по Загитовой , так он прост : два года Пандемия и после бан. И куда и зачем высверливаться . Спортсмены возобновляют карьеру в новый ОЛи цикл обычно , вот и японки возвращаются и Паганини объявила . А нам- то бан.
Так что можете спокойно вытрясать с новых Букв, что и кому надо.
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EmperorNazer
Думаю, это просто означает, что Аню/Сашу включат в резерв для проформы, если они все-таки выйдут на соревнования. Опять же, в случае допуска на МС, только они и Лиза смогут поехать на Гран-при как призеры ЧМ в прошлом, так что логично было бы оставить такую возможность.
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Rush
А как Алине не быть, если после ОИ сезона она взяла чм 19, после чм19 сезона отобралась на ФГП, где в короткой взяла серебро.
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AlenaPayvina
Ответ Happy_Kleo
Загитвоу,которая не соревнуется уже четвёртый год, обязательно тащить в каждую ветку?
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Olga.t
Ответ Lotte Fischbach
Комментарий удален модератором
Аня олимпийская чемпионка, и ей ваши оценки до лампочки.
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Lotte Fischbach
Ответ Olga.t
Осталось только понять хотят ли Трусова и Щербакова входить в новый сезон. Очень хочется, чтобы эти талантливые и яркие спортсменки ещё радовали нас в соревновательном сезоне. Но... вопрос мотивации в отсутствие международных соревнований...
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