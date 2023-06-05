Коган о сборной: «Спортсмены могут быть включены в списки по решению тренерского совета. И Трусова, и Щербакова вошли в этот список»
В Федерации фигурного катания России объяснили отсутствие Щербаковой и Трусовой в сборной.
Ранее Министерство спорта России представило списки кандидатов в национальную команду по фигурному катанию. Анны Щербаковой и Александры Трусовой не оказалось в основном составе.
«Исполком ФФКР утвердил списки сборной 17 апреля, после чего они были поданы в Министерство спорта.
Согласно утвержденным правилам, в первую очередь были утверждены спортсмены в соответствии с результатами соревнований прошлого сезона.
Кроме этого, в списки сборной входят спортсмены, которые по каким-то причинам не смогли принять участие в основных соревнованиях, они могут быть включены в списки по решению тренерского совета.
И Трусова, и Щербакова вошли в этот список, он будет утверждаться Минспортом позже», – рассказал генеральный директор ФФКР Александр Коган.
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Очень хочется, чтобы эти талантливые и яркие спортсменки ещё радовали нас в соревновательном сезоне.
Но... вопрос мотивации в отсутствие международных соревнований...
Да и Трусова уже вон вторую книгу пишет, сдался ей ваш лед😀
У этих двух есть то, чего никто из действующих сборниц не сможет получить. Медали взрослых мировых соревнований.
МС пока нет, а если и будут ЧЕ и ЧМ для наших, поедут туда те, кто возьмет места на ЧР и с расчетом, что не развалятся от волнения, т к квот по одной.
Это позор. Сотникова и Загитова после прекращения соревнований числились в сборных только по сезону ито не в основе. С какого в основу опять включают Щ????🤬😡
Если она на в предылущем сезоне ни одного старта не пропустила и стала ЧМ.
Да и сама сборная непонятно зачем?
Ожидаемо.
Алину чуть не съели за одно пропущенное соревнование.
А тут, пожалуйста.
Что не пишется про Т и Щ.
Загитова на паузе официальной с объявлением на всю Страну! Ни кто не заставляет нынче в соответствие с регламентом завершать карьеру , можно встать на паузу. Но что-то не больно то услышишь, что кто- то офиц. Приостановил, все просто филонят.
Вас этот вопрос ну очень интересует по Загитовой , так он прост : два года Пандемия и после бан. И куда и зачем высверливаться . Спортсмены возобновляют карьеру в новый ОЛи цикл обычно , вот и японки возвращаются и Паганини объявила . А нам- то бан.
Так что можете спокойно вытрясать с новых Букв, что и кому надо.