Коган о сборной: «Спортсмены могут быть включены в списки по решению тренерского совета. И Трусова, и Щербакова вошли в этот список»

В Федерации фигурного катания России объяснили отсутствие Щербаковой и Трусовой в сборной.

Ранее Министерство спорта России представило списки кандидатов в национальную команду по фигурному катанию. Анны Щербаковой и Александры Трусовой не оказалось в основном составе.

«Исполком ФФКР утвердил списки сборной 17 апреля, после чего они были поданы в Министерство спорта.

Согласно утвержденным правилам, в первую очередь были утверждены спортсмены в соответствии с результатами соревнований прошлого сезона.

Кроме этого, в списки сборной входят спортсмены, которые по каким-то причинам не смогли принять участие в основных соревнованиях, они могут быть включены в списки по решению тренерского совета.

И Трусова, и Щербакова вошли в этот список, он будет утверждаться Минспортом позже», – рассказал генеральный директор ФФКР Александр Коган.

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