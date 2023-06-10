Мария Бутырская: «Нашей федерации надо пытаться поддерживать контакт с ISU, чтобы нам наконец открыли дорогу туда! Временно выступать в России можно, но все время – невозможно»

Мария Бутырская высказалась о снижении доходов ISU из-за отстранения россиян.

Ранее ISU опубликовал аудиторский отчет, в котором отмечается, что «отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав».

«Потери дохода ISU? Это было ожидаемо. Возьмём женское одиночное катание. То, что делают наши девочки, – на такое не способен никто в мире. Только они собирали огромные кассы, привлекали огромное внимание. Люди не просто так ходят на соревнования. Они выбирают турниры, на которых могут увидеть своих кумиров, чтобы любоваться ими и думать, как вообще такое можно исполнить.

Складывается такая ситуация в мире, что оттуда, сверху, сказали, что нужно действовать определенным образом. Вот они и поступают по протоколу. Когда все это закончится – сказать невероятно сложно.

Ведь есть еще иностранные спортсмены, которые пишут письма, мол, как же здорово выступать без русских. Конечно, им здорово! Они же могут воспользоваться ситуацией и что-то занять, присвоить себе какой-то титул. Это проще. Поэтому ситуация максимально двоякая. Вроде, доходы теряют, но возвращать никого не спешат.

У меня ребенок занимается теннисом, она весь год выступала на международном уровне, я благодарна Богу, что у руководителей теннисной ассоциации что-то другое в головах.

Сокращение доходов ISU не повлияет на возвращение россиян на международную арену. Пока в ISU не перестанут слушать распоряжения сверху и не начнут прислушиваться к себе – ничего не поменяется. Нужно, в конце концов, понять, что мы, спортсмены, вне политики. Нельзя же настолько отрываться от реальности!

Я надеюсь, на то, что разум возобладает. В фигурном катании, в художественной гимнастике мы лучше всех, все это понимают», – сказала чемпионка мира 1999 года.

«Наша федерация фигурного катания потрясающе выступила в этом сезоне. Как они пытались сделать все возможное и невозможное, чтобы поддержать спортсменов, чтобы они не теряли мотивацию тренироваться! Невозможно тренироваться и не выступать. В таком случае это будет физкультура, а не спорт высоких достижений.

Хорошие призовые мотивировали наших фигуристов, но при всем при этом любому спортсмену хочется иметь такой титул, которым он сможет похвастаться, сказать: «А я – олимпийский чемпион!» Выиграть что-то в России – здорово, но этого недостаточно.

Нашей федерации надо пытаться поддерживать контакт с ISU, чтобы нам наконец открыли дорогу туда! Временно выступать в России можно, но все время – невозможно», – добавила она.