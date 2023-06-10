ISU: «Отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав»

Теги сборная России ISU сборная Японии Юдзуру Ханю Фигурное катание

Недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям негативно повлиял на бюджет ISU.

Об этом говорится в аудиторском отчете Международного союза конькобежцев за 2022 год. 

«В то время как замедление пандемии можно рассматривать как положительный аспект, СВО (формулировка изменена по требованию Законодательства РФ) и последовавшее за этим решение Совета ISU применить защитные меры, не допуская спортсменов и официальных лиц из стран-членов ISU из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях, постепенно привели к некоторым негативным последствиям для ISU. 

Помимо спортивного аспекта отсутствия лучших фигуристов среди членов ISU, это также привело к снижению доходов от рекламы и прав на СМИ, особенно от российских спонсоров и медиа-партнеров. Учитывая ситуацию на Украине, было принято решение сохранить резерв в размере 2,5 млн швейцарских франков для покрытия потерь во время кризисных ситуаций.

Санкции против России и отсутствие российских фигуристов на соревнованиях ISU привели к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав. Первое существенное негативное влияние в размере около 1 млн швейцарских франков будет замечено в течение 2023 года. Существующий резерв в размере 2,5 млн швейцарских франков на случай кризисных ситуаций будет частично ликвидирован, чтобы компенсировать это негативное воздействие», — говорится в докладе. 

Помимо этого, совет ISU отметил влияние ухода из спорта двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Юдзуру Ханю

«В спортивной индустрии также наблюдаются признаки насыщения, усугубляемые растущей конкуренцией со стороны других развлекательных форматов. Расходы на рекламу явно смещаются от телевизионных вещателей к социальным сетям/цифровым технологиям и игровой индустрии, и наблюдается усиление доминирования крупных технологических компаний, которые получают наибольшую долю доходов от рекламы.

Поскольку Япония является основным рынком сбыта для ISU, следует отметить, что вышеупомянутые события, к сожалению, также ускорились в Японии. Кроме того, уход из соревновательного катания самого популярного японского фигуриста еще больше усугубил эту проблему», – сообщается в докладе. 

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45 комментариев

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Идеальный шторм
Рада за ISU, так им и надо
+53
-8
+45
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Самая цитируемая и вообще недура
Ахаха, как же это смешно 😂
Ну неужели они реально рассчитывали, что народ будет также валом валить смотреть на соревнования уровня, простите, Киибус-Шотт? Рекламщики-не меценаты.
+44
-11
+33
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bolelschiza
Так им и надо. Без Ханю и россиян загнутся скоро.
+29
-2
+27
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Сейлем Сэйберхеген
Неужели финские трансгендеры не спасли ситуацию?
+23
-3
+20
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Валерий Петров
Интересно, платит ли сейчас ФФКР обязательные взносы в ИСУ, или может лучше временно приостановить?
Мы Украине платим за транзит ресурсов. А Вы про взносы. Конечно, платят, тип "а вдруг допустят, а мы не одеты).
+20
-4
+16
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Ирина С
Вот и славно! Про такие последствия ухода Ханю было понятно, когда он ещё катался - не понимал этого только ISU, когда выдавливал его из спорта. И замечательно, что отстранение российских спортсменов тоже повлияло на доходность этой конторы: сами кашу заварили, вот пусть теперь наслаждаются!
+19
-3
+16
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Playboy
И правда, чего это люди не хотят смотреть ФК образца 1975 года?
+19
-4
+15
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Валерий Петров
Интересно, платит ли сейчас ФФКР обязательные взносы в ИСУ, или может лучше временно приостановить?
+17
-3
+14
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Ягун Ягунини
Там по расходам ISU расклад интересный. В основном уходит на организацию турниров. Только на призовые по ФК на ЧМ 900 тысяч зеленых, на ЧЕ и ЧЧК по 300 тысяч, призовые ЧМ по конькам и шорт-треку по 100 тысяч.
"Остальная часть расходов связана с более незаметными для простого зрителя вещами — поддержание работы офиса в Лозанне и медиа-ресурсов, ежегодное обучение специалистов, программа развития, допинг-контроль и многое другое. Отдельным пунктом хочется вынести легендарный конгресс ISU в Таиланде. Согласно отчету, было потрачено свыше 1 млн франков. Напомним, что конгресс на острове Пхукет длился с 6 по 10 июня, то есть пять рабочих дней."
Т.е. на конгресс в очень не плохом таком курортном месте ISU была потрачена нехилая часть собственного бюджета)
Губа не дура)
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Anna Stefan
Ответ bolelschiza
Так им и надо. Без Ханю и россиян загнутся скоро.
Жаль, что наши только и мечтают спасти эту тухлую контору, пытаясь настоять на участии в их унылых водокачках наших суперзвёзд, а лучше было бы не мешать - пусть спокойно загибаются.
+12
-3
+9
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Светлана Менова
Желаю им ещё больших убытков. Извините.
+12
-3
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Анна Беляева
Тоже мне секрет... Это можно было прогнозировать и без экспериментов в течение сезона
+12
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Валерий Петров
Ответ Ягун Ягунини
Там по расходам ISU расклад интересный. В основном уходит на организацию турниров. Только на призовые по ФК на ЧМ 900 тысяч зеленых, на ЧЕ и ЧЧК по 300 тысяч, призовые ЧМ по конькам и шорт-треку по 100 тысяч. "Остальная часть расходов связана с более незаметными для простого зрителя вещами — поддержание работы офиса в Лозанне и медиа-ресурсов, ежегодное обучение специалистов, программа развития, допинг-контроль и многое другое. Отдельным пунктом хочется вынести легендарный конгресс ISU в Таиланде. Согласно отчету, было потрачено свыше 1 млн франков. Напомним, что конгресс на острове Пхукет длился с 6 по 10 июня, то есть пять рабочих дней." Т.е. на конгресс в очень не плохом таком курортном месте ISU была потрачена нехилая часть собственного бюджета) Губа не дура)
На Конгресс в Таиланде больше чем на призовые ЧМ. Хорошо гуляют 🤔
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Александр Шульгин
Ответ Алена Иванова
Ну если бы это так беспокоило ISU наверно они бы были в первых рядах кто допустил российских спортсменов после рекомендации МОК.
Их это беспокоит только от них это не зависит. Зависит это от конкретных людей за океаном
+8
-1
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Сейлем Сэйберхеген
Осталось только не платить им взносы и ИСУ загнется окончательно! А мы с нетерпением ждем новый захватывающий сезон.
+7
-1
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Алена Иванова
Ну если бы это так беспокоило ISU наверно они бы были в первых рядах кто допустил российских спортсменов после рекомендации МОК.
+8
-3
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Manowar66
Ответ блОК
Надеюсь за этим заявлением что-то последует
это аудиторы же подвели итоги, а руководителям бабла хватит на зарплаты, а на остальное хоть потоп
+5
0
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Мурка Мурлыковна
Хаха, что и требовалось доказать.
Почву готовят. Просто так такие высказывания не делаются. Прощупывают мнение целевой аудитории и готовят ее морально к допуску. Естественно, иначе эта ОИ станет наименее зрелищной и низкодоходной из всех последних, Франции надо ж вложенное отбить и на туристах поднять.
+6
-1
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Додик Аксель
А что случилось ? Где деньги ЗИН, то бишь ISU ? Без нас у вас нет золотого запасу ?
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Rashida
Ответ Евгений Румкин
Вот так им и надо! Надеюсь вообще обанкротятся если Наших не допустят!
Их задевает , что мимо протекают доходы от" В спорт--ой индустрии также наблюдаются признаки насыщения, усугубляемые растущей конкуренцией со стороны развлекательных форматов .На шоу Ханю в Японии аншлаги ,в России на шоу аншлаги, а ISU--доходы 0
+5
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Надумочка
Ответ Ирина С
Вот и славно! Про такие последствия ухода Ханю было понятно, когда он ещё катался - не понимал этого только ISU, когда выдавливал его из спорта. И замечательно, что отстранение российских спортсменов тоже повлияло на доходность этой конторы: сами кашу заварили, вот пусть теперь наслаждаются!
Да, они, видимо, совсем идиоты. Все все понимали, кроме них.
+5
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Sky Smoker
Так вам и надо! Ни монетитизации от российских фигуристов, ни доходов от выступления Юзуру Ханю вы не заслуживаете.
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goshforever
Вотэтоповорот (с)

Но идти навстречу России все равно нельзя. Так что будут финансово страдать ещё долго.
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lanfqk
Ответ Александр Шульгин
Нет это правда, но это не на что не повлияет. Вон европейский союз официально в рецессию вовел и это для них ничего не меняет
Это, к сожалению, понятно, что ни на что не повлияет, но все равно такие признания шокируют.
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kovfun-barrios
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Так и должно быть. Фактически Россия из своего бюджета финансировала этот никчёмный "спорт". И теперь, когда деньги закончились, прокатство должно быть переведено в разряд цирковых шоу, и все медальки с титулами в этой "спортивной дисциплине" должны быть признаны клоунскими и никому не нужными причём от момента основания прокатства, а не с 2023 года.
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