ISU: «Отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав»

Недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям негативно повлиял на бюджет ISU.

Об этом говорится в аудиторском отчете Международного союза конькобежцев за 2022 год.

«В то время как замедление пандемии можно рассматривать как положительный аспект, СВО (формулировка изменена по требованию Законодательства РФ) и последовавшее за этим решение Совета ISU применить защитные меры, не допуская спортсменов и официальных лиц из стран-членов ISU из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях, постепенно привели к некоторым негативным последствиям для ISU.

Помимо спортивного аспекта отсутствия лучших фигуристов среди членов ISU, это также привело к снижению доходов от рекламы и прав на СМИ, особенно от российских спонсоров и медиа-партнеров. Учитывая ситуацию на Украине, было принято решение сохранить резерв в размере 2,5 млн швейцарских франков для покрытия потерь во время кризисных ситуаций.

Санкции против России и отсутствие российских фигуристов на соревнованиях ISU привели к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав. Первое существенное негативное влияние в размере около 1 млн швейцарских франков будет замечено в течение 2023 года. Существующий резерв в размере 2,5 млн швейцарских франков на случай кризисных ситуаций будет частично ликвидирован, чтобы компенсировать это негативное воздействие», — говорится в докладе.

Помимо этого, совет ISU отметил влияние ухода из спорта двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию .

«В спортивной индустрии также наблюдаются признаки насыщения, усугубляемые растущей конкуренцией со стороны других развлекательных форматов. Расходы на рекламу явно смещаются от телевизионных вещателей к социальным сетям/цифровым технологиям и игровой индустрии, и наблюдается усиление доминирования крупных технологических компаний, которые получают наибольшую долю доходов от рекламы.

Поскольку Япония является основным рынком сбыта для ISU, следует отметить, что вышеупомянутые события, к сожалению, также ускорились в Японии. Кроме того, уход из соревновательного катания самого популярного японского фигуриста еще больше усугубил эту проблему», – сообщается в докладе.