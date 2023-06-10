ISU: «Отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав»
Недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям негативно повлиял на бюджет ISU.
Об этом говорится в аудиторском отчете Международного союза конькобежцев за 2022 год.
«В то время как замедление пандемии можно рассматривать как положительный аспект, СВО (формулировка изменена по требованию Законодательства РФ) и последовавшее за этим решение Совета ISU применить защитные меры, не допуская спортсменов и официальных лиц из стран-членов ISU из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях, постепенно привели к некоторым негативным последствиям для ISU.
Помимо спортивного аспекта отсутствия лучших фигуристов среди членов ISU, это также привело к снижению доходов от рекламы и прав на СМИ, особенно от российских спонсоров и медиа-партнеров. Учитывая ситуацию на Украине, было принято решение сохранить резерв в размере 2,5 млн швейцарских франков для покрытия потерь во время кризисных ситуаций.
Санкции против России и отсутствие российских фигуристов на соревнованиях ISU привели к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав. Первое существенное негативное влияние в размере около 1 млн швейцарских франков будет замечено в течение 2023 года. Существующий резерв в размере 2,5 млн швейцарских франков на случай кризисных ситуаций будет частично ликвидирован, чтобы компенсировать это негативное воздействие», — говорится в докладе.
Помимо этого, совет ISU отметил влияние ухода из спорта двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Юдзуру Ханю.
«В спортивной индустрии также наблюдаются признаки насыщения, усугубляемые растущей конкуренцией со стороны других развлекательных форматов. Расходы на рекламу явно смещаются от телевизионных вещателей к социальным сетям/цифровым технологиям и игровой индустрии, и наблюдается усиление доминирования крупных технологических компаний, которые получают наибольшую долю доходов от рекламы.
Поскольку Япония является основным рынком сбыта для ISU, следует отметить, что вышеупомянутые события, к сожалению, также ускорились в Японии. Кроме того, уход из соревновательного катания самого популярного японского фигуриста еще больше усугубил эту проблему», – сообщается в докладе.
Ну неужели они реально рассчитывали, что народ будет также валом валить смотреть на соревнования уровня, простите, Киибус-Шотт? Рекламщики-не меценаты.
"Остальная часть расходов связана с более незаметными для простого зрителя вещами — поддержание работы офиса в Лозанне и медиа-ресурсов, ежегодное обучение специалистов, программа развития, допинг-контроль и многое другое. Отдельным пунктом хочется вынести легендарный конгресс ISU в Таиланде. Согласно отчету, было потрачено свыше 1 млн франков. Напомним, что конгресс на острове Пхукет длился с 6 по 10 июня, то есть пять рабочих дней."
Т.е. на конгресс в очень не плохом таком курортном месте ISU была потрачена нехилая часть собственного бюджета)
Губа не дура)
Почву готовят. Просто так такие высказывания не делаются. Прощупывают мнение целевой аудитории и готовят ее морально к допуску. Естественно, иначе эта ОИ станет наименее зрелищной и низкодоходной из всех последних, Франции надо ж вложенное отбить и на туристах поднять.
Но идти навстречу России все равно нельзя. Так что будут финансово страдать ещё долго.