Роднина о снижении доходов ISU из-за отстранения россиян: «Думаю, это повлияет на допуск наших спортсменов, потому что деньги все привыкли считать»

Ирина Роднина высказалась о снижении доходов ISU из-за отстранения россиян.

Ранее ISU опубликовал аудиторский отчет, в котором отмечается, что «отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав».

«Мы это уже давно знали. Я думаю, что это повлияет на допуск наших спортсменов, потому что деньги привыкли все считать», – сказала .