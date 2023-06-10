Роднина о снижении доходов ISU из-за отстранения россиян: «Думаю, это повлияет на допуск наших спортсменов, потому что деньги все привыкли считать»

Теги сборная России Ирина Роднина ISU деньги Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о снижении доходов ISU из-за отстранения россиян.

Ранее ISU опубликовал аудиторский отчет, в котором отмечается, что «отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав».

«Мы это уже давно знали. Я думаю, что это повлияет на допуск наших спортсменов, потому что деньги привыкли все считать», – сказала Роднина.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Наши для них столько лет деньги зарабатывали, а вместо благодарности получили отстранение. И зачем нам такие гнилые партнёры? У нас прекрасно свои турниры получаются. Вот пусть они к нам приезжают на наших условиях.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verysia
Только из-за денег могут допустить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kovfun-barrios
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Потому что такой "спорт" никому не интересен. В Японии с Китаем он считается шоу, а там люди ходят на подобное. В Америке, Канаде, Италии, а так же Франции, он нужен лишь потому, чтобы там был представитель. И только в России эту клоунаду считают спортом и вливают туда триллионы рублей из бюджета, хотя, кроме домохозяек и домохозяинов, не имеющих даже законченного среднего образования, не говоря уже о высшем, смотрящих целыми днями сериалы по типу "Интерны" и шоу по типу "Дом-2", при этом поедая не менее 2-3 кг еды и кондитерских изделий за день, оно никому не нужно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Как-то неприятно думать, что могут допустить только из-за денег. Не хочу думать, что причина только в этом.. Всё-таки наши фигуристы были на вершине международного спорта, во всяком случае ЖО и пары. ФК без наших сильно потеряло в конкуренции, красоте, невероятной технике.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Не всё измеряется деньгами и фигурное катание здесь не исключение. Будут работать иные факторы и доводы на заседании ISU по нашей сборной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
22somebody22
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ирина Константиновна мой любимый эксперт в фигурке.Наши точки зрения почти всегда совпадают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Stefan
Ответ Маргарита В Сафронова
Наши для них столько лет деньги зарабатывали, а вместо благодарности получили отстранение. И зачем нам такие гнилые партнёры? У нас прекрасно свои турниры получаются. Вот пусть они к нам приезжают на наших условиях.
Они думают, на жировых запасах продержатся пару лет, по ходу растащат наших фигуристов, а потом мы к ним на коленях приползём. И ведь приползём😏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий