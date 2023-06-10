Роднина о снижении доходов ISU из-за отстранения россиян: «Думаю, это повлияет на допуск наших спортсменов, потому что деньги все привыкли считать»
Ирина Роднина высказалась о снижении доходов ISU из-за отстранения россиян.
Ранее ISU опубликовал аудиторский отчет, в котором отмечается, что «отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав».
«Мы это уже давно знали. Я думаю, что это повлияет на допуск наших спортсменов, потому что деньги привыкли все считать», – сказала Роднина.
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