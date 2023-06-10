ISU потратил 1,1 млн долларов на проведение конгресса на Пхукете
Международный союз конькобежцев (ISU) потратил 1 млн швейцарских франков (около 1,1 млн долларов) на проведение конгресса на Пхукете (Таиланд).
Это следует из аудиторского отчета организации.
Конгресс проходил в июне 2022 года.
Под эгидой ISU проводятся соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.
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