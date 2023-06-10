ISU потратил 1,1 млн долларов на проведение конгресса на Пхукете

Международный союз конькобежцев ( ) потратил 1 млн швейцарских франков (около 1,1 млн долларов) на проведение конгресса на Пхукете (Таиланд).

Это следует из аудиторского отчета организации.

Конгресс проходил в июне 2022 года.

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