ISU потратил 1,1 млн долларов на проведение конгресса на Пхукете

Теги ISU деньги Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) потратил 1 млн швейцарских франков (около 1,1 млн долларов) на проведение конгресса на Пхукете (Таиланд).

Это следует из аудиторского отчета организации.

Конгресс проходил в июне 2022 года.

Под эгидой ISU проводятся соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

«Мы принимаем правило, о котором не знаем ничего». Вот как на самом деле меняют фигурное катание

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Костыгин
Скромненько.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алё? Алёна
Гнать всех поганой метлой!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bechet
Так не первый год в курортах и фешенебельных отелях проводят. И эта федерация которая в ковид не хуже всех показавшая себя. Скользкие бюрократы
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыло "судейское"
в следующем году ждем в Монако или на Сент-Бартелеми
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Isu одна из самых мерзких международных федераций. Мало того что поотменяла множество стартов, ссылаясь на ковид, когда десятки других видов спорта вовсю соревновались. Так ещё и не стесняясь тратят на свои тусы в таких "перспективных" с точки зрения зимних видов странах
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Погуляли...
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marchellinos
Хорошо жить не запретишь
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Orange carrot
А чего так мало😅
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кузнецов
Лицемерные коррупционеры!!!!
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
burefan
Наши честные столько тратят только на ужины
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mira Val
А мог бы миллиардов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bechet
Ответ Bechet
Так не первый год в курортах и фешенебельных отелях проводят. И эта федерация которая в ковид не хуже всех показавшая себя. Скользкие бюрократы
*хуже всех. Когда в других видах спорта федерации боролись за турниры и спортсмены, эти любители курортов просто пожимали плечами и профукивали один за одним главные старты. И то Таллин немного прикры их задницы проведя несколько соревнований у себя. Самое обидно за финал Гран-При 2021: в большинстве стран мира ситуация с ковидом нормальзовалась и при желании можно было турнир быстро перевести из Японии, но курортником было лень суетиться и они профукали ид из важнейших стартов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий