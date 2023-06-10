Татьяна Тарасова: «Надо возвращать фигуристов, мы никаких правил не нарушали. Год команда не выступала ни на одних соревнованиях – это очень много и тяжело»

Татьяна Тарасова высказалась о снижении доходов ISU из-за отстранения россиян.

Ранее ISU опубликовал аудиторский отчет, в котором отмечается, что «отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав».

– ISU кусает локти из‑за своего решения отстранить россиян?

– Конечно, это было понятно изначально. Надо возвращать фигуристов, мы никаких правил не нарушали. Год команда не выступала ни на одних соревнованиях – это очень много и тяжело.

– Нужно ли соглашаться, если фигуристов будут возвращать под определенными условиями?

– На любых условиях надо вернуться, главное, чтобы были соревнования, – сказала .

«Надо сначала думать, а потом делать! Это никому на пользу не пошло. Ни иностранным фигуристам, которые остались без ведущих конкурентов, ни нашим спортсменам, тренерам и командам, которые не участвовали.

Это ужасно! Нас уже должны вернуть! Мы целый год сидим. Мы больше года никогда не сидели, и никто не сидел больше года», – цитирует Тарасову «СЭ».