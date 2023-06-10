Татьяна Тарасова: «Надо возвращать фигуристов, мы никаких правил не нарушали. Год команда не выступала ни на одних соревнованиях – это очень много и тяжело»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU деньги Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о снижении доходов ISU из-за отстранения россиян.

Ранее ISU опубликовал аудиторский отчет, в котором отмечается, что «отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав».

– ISU кусает локти из‑за своего решения отстранить россиян?

– Конечно, это было понятно изначально. Надо возвращать фигуристов, мы никаких правил не нарушали. Год команда не выступала ни на одних соревнованиях – это очень много и тяжело.

– Нужно ли соглашаться, если фигуристов будут возвращать под определенными условиями?

– На любых условиях надо вернуться, главное, чтобы были соревнования, – сказала Тарасова.

«Надо сначала думать, а потом делать! Это никому на пользу не пошло. Ни иностранным фигуристам, которые остались без ведущих конкурентов, ни нашим спортсменам, тренерам и командам, которые не участвовали.

Это ужасно! Нас уже должны вернуть! Мы целый год сидим. Мы больше года никогда не сидели, и никто не сидел больше года», – цитирует Тарасову «СЭ».

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13 комментариев

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REA-13
Ну все, сейчас услышат Тарасову и точно всех вернут ))
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Девушка Безимени
какая-то параллельная реальность..
жить в обществе и быть свободным от общества нельзя (с)
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asusp527
Значит идем на рекорд, эмоциональная наша...
+4
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Anna Stefan
Ответ Alestern
На любых условиях? Деменция у нее что ли?!..
Не ей ведь придётся выполнять эти условия. Она просто за счёт федры прокатится за границу покомментировать и получить за это зарплату. Остальное поровну.
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Alestern
На любых условиях? Деменция у нее что ли?!..
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Don Merzavez
А как же преферанс и куртизанки?
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Даша Лавренова
Как это тяжело, как это нигде не выступали?
Нам же год рассказывали, что у нас все прекрасно и турниры покруче, чем международные)
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Андрей Емельянов
Они вернутся но в других сборных,на днях было положено начало
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Viks
Кому надо?
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REA-13
Разумеется, делать что-то надо, но это уровень функционеров, а вот эти переливания из пустого в порожнее ни к чему. Как будто от бесконечных причитаний что-нибудь изменится.
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