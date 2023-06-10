Общие активы ISU в 2022 году составили 285 млн швейцарских франков – на 5 млн меньше, чем в 2021-м

Международный союз конькобежцев раскрыл информацию о своих активах.

Согласно аудиторскому отчету ISU общие активы организации в 2022 году составили 285 млн швейцарских франков (около 316 млн долларов) – на 5 млн меньше, чем в 2021-м (290 млн).

Доход ISU, связанный с Олимпиадой-2022 в Пекине, снизился на 1,2 млн швейцарских франков (9,8 млн в 2022-м против 11 млн в 2021-м).

В 2022-м ISU увеличил расходы на призовые – 4,2 млн франков. В 2021-м они составили 3,1 млн.

ISU: «Отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав»