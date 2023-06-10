Общие активы ISU в 2022 году составили 285 млн швейцарских франков – на 5 млн меньше, чем в 2021-м

Теги ISU Олимпиада-2022 деньги Фигурное катание

Международный союз конькобежцев раскрыл информацию о своих активах.

Согласно аудиторскому отчету ISU общие активы организации в 2022 году составили 285 млн швейцарских франков (около 316 млн долларов) – на 5 млн меньше, чем в 2021-м (290 млн).

Доход ISU, связанный с Олимпиадой-2022 в Пекине, снизился на 1,2 млн швейцарских франков (9,8 млн в 2022-м против 11 млн в 2021-м).

В 2022-м ISU увеличил расходы на призовые – 4,2 млн франков. В 2021-м они составили 3,1 млн.

ISU: «Отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав»

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12 комментариев

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Лакс
Однако, снижение дохода в год ОИ показательно.
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Мурка Мурлыковна
Вы читайте, что речь об ОБЩИХ активах. Активы- это все, что принадлежит ИСУ: здания, оборудование, лицензии и т.п. И финансовый доход. Какой это процент в этих активах - не указано. Просадка сразу на 1,2 млн от одного соревнования (9.8 против 11) - это неприятно. Это целый бюджет призовых на пару сорев или вон на Таиланд. Так что действительно есть повод нервничать.
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Мурка Мурлыковна
И это притом, что на прошлых ОИ выступали топы, которые уже закончили. На месте ИСУ обоснованно побыстрее подрываться, иначе через год эти 1,2 млн превратятся в 120 млн и организация и правда крякнет.
Оптимизма ей вряд ли добавляют сообщения о совместных играх БРИКС и спортивном партнерстве с Китаем.
Прально, засуетились теперь.
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Андрей Красин
Ответ Мурка Мурлыковна
Вы читайте, что речь об ОБЩИХ активах. Активы- это все, что принадлежит ИСУ: здания, оборудование, лицензии и т.п. И финансовый доход. Какой это процент в этих активах - не указано. Просадка сразу на 1,2 млн от одного соревнования (9.8 против 11) - это неприятно. Это целый бюджет призовых на пару сорев или вон на Таиланд. Так что действительно есть повод нервничать.
У них этого нет ничего на балансе, кроме виллы за 5 млн. в Лозанне. Все активы это финансовые инструменты. Похоже ИСУ в инвентарь, катки и другие средства производства вкладываться не любит)
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Olga.t
В процентном отношении потери незначительные, чего панику-то разводить.
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Андрей Красин
Открыл из интереса, люблю читать отчеты. Главное - у них наличный счет упал на ~10 млн. за год, через год придется продавать кубышку из бондов и т.д. (если там они еще есть конечно) ). Кубышку они накопили неплохую, интересно когда и как)
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REA-13
Ответ Viks
5 миллионов в минус от 290 ? Это будет процентов... Ноль пишем, два на ум пошло..., это будет... Сумасшедшие потери!
Лиха беда начало.))
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Мурка Мурлыковна
Ответ Андрей Красин
У них этого нет ничего на балансе, кроме виллы за 5 млн. в Лозанне. Все активы это финансовые инструменты. Похоже ИСУ в инвентарь, катки и другие средства производства вкладываться не любит)
Ну я в экономике не оч. сильна. А что там может быть из активов на 290 млн, неужто только прибыль от рекламодателей? Не акции же с биткоинами.
Ну там здание, где сидят, программное обеспечение всякое, я не знаю.
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Андрей Красин
Ответ Мурка Мурлыковна
Ну я в экономике не оч. сильна. А что там может быть из активов на 290 млн, неужто только прибыль от рекламодателей? Не акции же с биткоинами. Ну там здание, где сидят, программное обеспечение всякое, я не знаю.
Фин. инструменты это обычно акции и бонды (облигации) - стандартные активы пенсионных фондов, бонды там отдельной строкой выделены. ИСУ похоже и работает как пенсионный фонд, зря что ли там до недавнего времени 70-летние рулили)
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Мурка Мурлыковна
Ответ Андрей Красин
Фин. инструменты это обычно акции и бонды (облигации) - стандартные активы пенсионных фондов, бонды там отдельной строкой выделены. ИСУ похоже и работает как пенсионный фонд, зря что ли там до недавнего времени 70-летние рулили)
Т.е. просто место , где концентрируются деньги в виде счетов, акций и облигаций и их понемногу раздают на соревы, с них же и получают прибыль. Короче, круговорот денег в природе.
А прибыль тогда куда, если они практически не тратятся на катки и эту всю недвижимость? Ну там проекты развития спорта и всё такое? Или просто себе.
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Мурка Мурлыковна
Ответ Андрей Красин
Открыл из интереса, люблю читать отчеты. Главное - у них наличный счет упал на ~10 млн. за год, через год придется продавать кубышку из бондов и т.д. (если там они еще есть конечно) ). Кубышку они накопили неплохую, интересно когда и как)
Если кто-то купит организацию, начинающую катиться колбаской.
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