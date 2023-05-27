ИИХФ получила от МОК 41,1 млн долларов за Олимпиаду в Пекине – на 3 млн меньше, чем за Пхенчхан-2018

МОК выплатил ИИХФ 41,1 млн долларов за проведение олимпийского турнира в Пекине.

Это почти на 3 миллиона долларов меньше, чем за турнир в Пхенчхане-2018. Тогда сумма выплаты составила 44 млн долларов.

Об этом говорится в отчете Международной федерации хоккея, который был представлен в пятницу на конгрессе в финском Тампере.

Игроки НХЛ не участвовали в турнирах 2018 и 2022 года. В Пхенчхане золотые медали выиграла сборная России, в Пекине – сборная Финляндии.