ИИХФ получила от МОК 41,1 млн долларов за Олимпиаду в Пекине – на 3 млн меньше, чем за Пхенчхан-2018
МОК выплатил ИИХФ 41,1 млн долларов за проведение олимпийского турнира в Пекине.
Это почти на 3 миллиона долларов меньше, чем за турнир в Пхенчхане-2018. Тогда сумма выплаты составила 44 млн долларов.
Об этом говорится в отчете Международной федерации хоккея, который был представлен в пятницу на конгрессе в финском Тампере.
Игроки НХЛ не участвовали в турнирах 2018 и 2022 года. В Пхенчхане золотые медали выиграла сборная России, в Пекине – сборная Финляндии.
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