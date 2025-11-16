«Сделаем передышку и поработаем над ошибками». Метелкина и Берулава о серебре на Гран-при США

Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава , выступающие в паре, оценили итоги Гран-при США в Лейк-Плэсиде.

Метелкина и Берулава заняли второе место, уступив японскому дуэту Рику Миура – Рюичи Кихара.

Берулава : К сожалению, сегодня выступление у нас не сложилось, но будем усердно тренироваться. Мы хотим прогрессировать, будем работать и над психологией.

Не уверен, что случилось на поддержке, но поддержка – это задача партнера, который должен поднять свою партнершу. Я этого не сделал, поэтому хочу извиниться.

Мы очень рады, что проходим в финал Гран-при и что финал проходит в такой удивительной стране, как Япония. Это одна из наших любимых стран, и люди там замечательные.

Метелкина : Сейчас сделаем передышку и поработаем над ошибками. Я тоже рада, что финал примет Япония. Мы всегда катаемся там здорово, катаемся чисто. Так что это место для нас удачное.