Ирина Роднина: «Дэвис и Смолкин не занимают высокие места в российском фигурном катании. Речи о потери быть не может»

Теги Химки сборная России Ирина Роднина танцы на льду переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Ирина Роднина не считает потерей уход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду. Сегодня об их переходе сообщила главный тренер сборной России Елена Чайковская.

«Потеря? Если из «Химок» ушел бы наш футболист в другую сборную, это было бы потерей? Вот вам и ответ на вопрос.

Дэвис и Смолкин не занимают высокие места в российском фигурном катании. Речи о потери быть не может.

Они будут выступать на международных соревнованиях и пусть выступают. Тут нет какой-то великой беды», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка.

Дэвис и Смолкин представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место.

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?

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7 комментариев

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Е...С
Обалдеть, а как они на ОИ тогда попали?
+9
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мистер бин
Однако на гособеспечении, и довольно щедром, они сидели не один год.
+2
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Oeva
О потерИ? 🤦
0
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Igor_Smr
Роднина постоянно говорит о том, чего не знает имхо.
0
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Jessi
Сколько денег в них втюхали ради поездки на ОИ. Засунуть в командник не получилось, но время провели прекрасно
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Viks
Очередной позор. ФФКР 10 дней хранил молчание по решению от 25 мая, пока Лиз не напечатал. Так опозориться надо уметь.
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