Ирина Роднина: «Дэвис и Смолкин не занимают высокие места в российском фигурном катании. Речи о потери быть не может»

Ирина Роднина не считает потерей уход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду. Сегодня об их переходе сообщила главный тренер сборной России Елена Чайковская.

«Потеря? Если из «Химок» ушел бы наш футболист в другую сборную, это было бы потерей? Вот вам и ответ на вопрос.

Дэвис и Смолкин не занимают высокие места в российском фигурном катании. Речи о потери быть не может.

Они будут выступать на международных соревнованиях и пусть выступают. Тут нет какой-то великой беды», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка.

Дэвис и Смолкин представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место.

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?

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