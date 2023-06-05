Энберт о переходе Дэвис и Смолкина: «Я думаю, что ребята станут ведущей парой танцевальной сборной Грузии»

Теги сборная России танцы на льду Александр Энберт переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Энберт считает, что Дэвис и Смолкин станут ведущей танцевальной парой в сборной Грузии.

Сегодня о переходе фигуристов сообщила главный тренер российской команды Елена Чайковская.

«Конечно, хотелось бы увидеть ребят на соревнованиях от нашей сборной, они прекрасно выступали в олимпийский сезон. Однако здесь я всегда на стороне спортсменов, каждый решает свою судьбу.

У них одна карьера, и только они могут принимать решения. Буду продолжать болеть за них, потому что ребята классные, они прекрасно катаются. Когда мы их видели в последний раз, они замечательно выступали.

Уверен, что за период пока мы их не видели, они проделали много работы. Мы увидим от них что-то интересное. Я думаю, что ребята станут ведущей парой танцевальной сборной Грузии», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт.

На предыдущем чемпионате мира Грузию в танцах на льду представляли Мария Казакова и Георгий Ревия, занявшие 13-е место.

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?

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13 комментариев

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Katerina Sunny
Казакова-Ревия счастливы. Интересно, когда они узнали?
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Brokkoli
Болеть за них не буду
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Shtirly
Нулевой они станут, нулевой 🤣
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Gemma157
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Казакова-Ревия, держитесь
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блОК
Казакова/Ревия не в счет?
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Orange carrot
Пора Казаковой новую федерацию искать?😬
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Додик Аксель
У Грузии появляется возможность в ближайшей перспективе иметь две пары в танцах на международных ГС, если пара Казакова - Ревия продолжат там выступать.
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Александр Шульгин
Все заявления этого товарища вызывают только рвотные позывы
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Алексей Земелин
Ну судя по тому как очень строго отсудили Грассля на последнем ЧМ, сварить фирменного грибного супа, как это было раньше на международных соревнованиях, у Этери Георгиевны не получилось. Возможно что не хватало критически важного ингредиента на букву Л. Поэтому не факт что родственные связи с нашим легендарным тренером новоиспеченной грузинской пары не сыграют с ними злой шутки в плане судейства. Хотя главное ведь участие, а не победа.
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bolelschiza
не сомневаемся, что этот блатняк подвинет КР
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