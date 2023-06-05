Энберт о переходе Дэвис и Смолкина: «Я думаю, что ребята станут ведущей парой танцевальной сборной Грузии»

Энберт считает, что Дэвис и Смолкин станут ведущей танцевальной парой в сборной Грузии.

Сегодня о переходе фигуристов сообщила главный тренер российской команды Елена Чайковская.

«Конечно, хотелось бы увидеть ребят на соревнованиях от нашей сборной, они прекрасно выступали в олимпийский сезон. Однако здесь я всегда на стороне спортсменов, каждый решает свою судьбу.

У них одна карьера, и только они могут принимать решения. Буду продолжать болеть за них, потому что ребята классные, они прекрасно катаются. Когда мы их видели в последний раз, они замечательно выступали.

Уверен, что за период пока мы их не видели, они проделали много работы. Мы увидим от них что-то интересное. Я думаю, что ребята станут ведущей парой танцевальной сборной Грузии», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт.

На предыдущем чемпионате мира Грузию в танцах на льду представляли Мария Казакова и Георгий Ревия, занявшие 13-е место.

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?