Татьяна Тарасова: «Дэвис и Смолкин очень хорошо помогут Грузии в фигурном катании. В России они уже давно не тренируются, и на них государство не тратится»

Татьяна Тарасова оценила переход фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Грузия – дружественная страна. Дэвис и Смолкин очень хорошо помогут этой стране в фигурном катании. В России они уже давно не тренируются, и на них государство не тратится.

Могу пожелать им хорошего пути, высоких результатов и будущих правильных выборов в карьере и жизни», – сказала заслуженный тренер СССР.

Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду. Сегодня об их переходе в Грузию сообщила главный тренер сборной России Елена Чайковская.

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?