Татьяна Тарасова: «Дэвис и Смолкин очень хорошо помогут Грузии в фигурном катании. В России они уже давно не тренируются, и на них государство не тратится»
Татьяна Тарасова оценила переход фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.
«Грузия – дружественная страна. Дэвис и Смолкин очень хорошо помогут этой стране в фигурном катании. В России они уже давно не тренируются, и на них государство не тратится.
Могу пожелать им хорошего пути, высоких результатов и будущих правильных выборов в карьере и жизни», – сказала заслуженный тренер СССР.
Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду. Сегодня об их переходе в Грузию сообщила главный тренер сборной России Елена Чайковская.
Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?
Что имеет ввиду Чайковская, одной федре известно. Разве что, им не оплачивались разъезды по соревнованиям в этом сезоне?
А так, зарплаты сборника (50-60 тыров/мес?) в Америкe и на квартиру за месяц не хватит.
Наша федерация не дала релиз Дарио, потому что платила ему деньги. Этим тоже платила, но сейчас пишут, что «мало платила! Это не считается». Как-то лицемерненько