Татьяна Тарасова: «Дэвис и Смолкин очень хорошо помогут Грузии в фигурном катании. В России они уже давно не тренируются, и на них государство не тратится»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила переход фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Грузия – дружественная страна. Дэвис и Смолкин очень хорошо помогут этой стране в фигурном катании. В России они уже давно не тренируются, и на них государство не тратится.

Могу пожелать им хорошего пути, высоких результатов и будущих правильных выборов в карьере и жизни», – сказала заслуженный тренер СССР.

Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду. Сегодня об их переходе в Грузию сообщила главный тренер сборной России Елена Чайковская.

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Они весь год зарплату как сборники получали, ну да конечно не тратятся😂 ТАТ как обычно переобулась
+32
-3
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ccc6srcv2n
А в интервью Ход коньком Смолкин говорил, что они зп сбоников получают и жаловался что деньги можно потратить только на территории России. А Чайковская говорит, что ФФКР деньги на них не тратили. Кому верить?
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Татьяна Анатольевна, если вы как консультант сборной не в курсе, то я вам расскажу, что они входили весь год в сборную и получали финансирование
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Оказывается, можно было не появляться в России, отсидеть год каранин и идти куда хочется. Это новость для тех, кого с травмами и не в форме тащили на внутренние соревнования, чтобы хоть как-то собрать состав на этап.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shtirly
Татьяна Анатольевна, мы знаем, вы всегда топите за блатных! Они блатные мы как бы давно в курсе. Не надо так топорно. Все таки где-то в глубине души мы вам все еще верим.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mion
Одним словом фу
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Whiskey cat
Грузия дружественная страна??? И зачем повышать этой стране рейтинг за счет русских спортсменов?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mion
Ответ Lennuci
Зарплату они получали, как и все сборники, за результаты предыдущего сезона. В т ч и все не выступавшие. Что имеет ввиду Чайковская, одной федре известно. Разве что, им не оплачивались разъезды по соревнованиям в этом сезоне? А так, зарплаты сборника (50-60 тыров/мес?) в Америкe и на квартиру за месяц не хватит.
Отдали бы эти 50 тысяч парникам из Перми, раз так мало и не хватает :)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ccc6srcv2n
Ответ encaro_one
ФФКР не тратит на них деньги, тратит ФБУ ЦСП Минспорта России. А в случае привлечения иностранных специалистов (и индивидуальных зарубежных расходов) и ОКР.
То есть если Минспорта тратит, то можно переходить? Это вам не бюджетные деньги что ли?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lennuci
Ответ ccc6srcv2n
А в интервью Ход коньком Смолкин говорил, что они зп сбоников получают и жаловался что деньги можно потратить только на территории России. А Чайковская говорит, что ФФКР деньги на них не тратили. Кому верить?
Зарплату они получали, как и все сборники, за результаты предыдущего сезона. В т ч и все не выступавшие.
Что имеет ввиду Чайковская, одной федре известно. Разве что, им не оплачивались разъезды по соревнованиям в этом сезоне?
А так, зарплаты сборника (50-60 тыров/мес?) в Америкe и на квартиру за месяц не хватит.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Ответ Syndycate
Они весь год зарплату как сборники получали, ну да конечно не тратятся😂 ТАТ как обычно переобулась
Зарплата для D & G, если что это Этери их так любит в инстаграм величать, мелочь для подарков.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sabina_katarina
А, ну понятно: Грузия, в отличие от Чехии, - дружественная, туда можно. Хотя, уверена, этих и за Омеригу бы отпустили. Тут дело не в стране, а кто у тебя мамо. 🙄
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Государство тратится только на тех кто в России тренируется ?... Стипендия сборников им капала на карточку.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей
Таня, пойди умойся
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БВО
То клеймо "предатель" вещают, то все норм.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Ответ ccc6srcv2n
А в интервью Ход коньком Смолкин говорил, что они зп сбоников получают и жаловался что деньги можно потратить только на территории России. А Чайковская говорит, что ФФКР деньги на них не тратили. Кому верить?
ФФКР не тратит на них деньги, тратит ФБУ ЦСП Минспорта России. А в случае привлечения иностранных специалистов (и индивидуальных зарубежных расходов) и ОКР.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lol Ko
Вот как всё удачно сложилось! Идеальный мир ) Может там ещё кого-то ценного обещали отдать в сборную Грузии?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mion
Ответ Lennuci
Так им и СК/СБ/АЩ/АТ могли бы отдать. Уж эти - то точно больше ДС за год на шоу озолотились, не выступая по разным причинам. П.С. Не фан ДС, но если накидывать в плане денег, так накидывайте на всех.
Все перечисленные не жаловались, что им федерация мало денег дает 🤷‍♀️ и не искали возможность сменить гражданство.
Наша федерация не дала релиз Дарио, потому что платила ему деньги. Этим тоже платила, но сейчас пишут, что «мало платила! Это не считается». Как-то лицемерненько
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Ответ ccc6srcv2n
То есть если Минспорта тратит, то можно переходить? Это вам не бюджетные деньги что ли?
То есть Чайковская отвечает лишь за ФФКР в своей речи.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lennuci
Ответ sabina_katarina
А, ну понятно: Грузия, в отличие от Чехии, - дружественная, туда можно. Хотя, уверена, этих и за Омеригу бы отпустили. Тут дело не в стране, а кто у тебя мамо. 🙄
А зачем они "Омериге" нужны? Там своих танцоров мало?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий