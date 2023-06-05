Журова о переходе Дэвис и Смолкина: «Пока не услышу ответ сборной Грузии, не поверю этому»

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что пока не верит в переход российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

Сегодня об этом переходе сообщила главный тренер сборной России Елена Чайковская.

«Не знаю, кто там одобрил переход Дэвис и Смолкина. Хочу услышать ответ сборной Грузии. Пока не услышу, не поверю этому. А то уже третью-четвертую страну подтверждают о переходе.

Они не могут здесь выступать, у них нет возможности, потому что они никуда не пробиваются. В этой ситуации это непростое решение и сомнительное.

Если им здесь не пробиться, тогда остается заканчивать или переезжать в другую страну, что делает ряд спортсменов не только в фигурном катании», – сказала Журова.

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?