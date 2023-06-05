Журова о переходе Дэвис и Смолкина: «Пока не услышу ответ сборной Грузии, не поверю этому»

Теги сборная России Светлана Журова переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что пока не верит в переход российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

Сегодня об этом переходе сообщила главный тренер сборной России Елена Чайковская.

«Не знаю, кто там одобрил переход Дэвис и Смолкина. Хочу услышать ответ сборной Грузии. Пока не услышу, не поверю этому. А то уже третью-четвертую страну подтверждают о переходе.

Они не могут здесь выступать, у них нет возможности, потому что они никуда не пробиваются. В этой ситуации это непростое решение и сомнительное.

Если им здесь не пробиться, тогда остается заканчивать или переезжать в другую страну, что делает ряд спортсменов не только в фигурном катании», – сказала Журова.

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?

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14 комментариев

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Философ Востока
Другие значит в такой же ситуации - предатели, а тут нам будут петь, что даже если они будут выступать за другую страну, то все-то знают чьи они и тем самым, будут достойно представлять нашу страну 😆
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Katerina Sunny
То есть слов главного тренера сборной Чайковской Журовой недостаточно?
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goshforever
Да не пофиг ли? По факту Дэвис и Смолкин в России только всех раздражали. Сильнейшим танцевальным дуэтом в России они явно не были, только и было разговоров, что они попадают на турнир за счет мама-блата по чужой квоте, а потом, что тусят на деньги налогоплательщиков в Штатах итд.

Будут выступать за Грузию - и слава богу. Минус один нарыв, который постоянно провоцирует скандалы.
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Любовник Евы Браун
а хлопки рядом с гос думой слышишь ?
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Kareglazaya
Журова не верит Чайковской 😂
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Iti_na_taiti
Куда, интересно, они не пробиваются? В прошлом сезоне Авербух величал их первой парой страны, хотя они ни в одном соревновании участия не приняли -)
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Viks
Они не могут здесь выступать, у них нет возможности, " --- Чушь собачья. Они не в заложниках в США - захотели бы, приехали.
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fewral
А где же терюшковы со своим коронным "предатели"?
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Jessi
То есть слова Чайковской для Жулина пшик? Или он ещё не придумал ответ)
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Atsuktuvas
Не верь, не бойся, не проси...
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Олег Кузнецов
Ответ Философ Востока
Другие значит в такой же ситуации - предатели, а тут нам будут петь, что даже если они будут выступать за другую страну, то все-то знают чьи они и тем самым, будут достойно представлять нашу страну 😆
Ждем комментариев Валуева и Свищева, нужен плюрализм мнений депутатов.)
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