Алексей Железняков: «Щербакова и Трусова вполне могут вернуться, если захотят и начнут вкалывать по полной программе»

Хореограф группы Тутберидзе назвал справедливым отсутствие Щербаковой и Трусовой в сборной.

Ранее Министерство спорта РФ представило списки кандидатов в российскую команду по фигурному катанию. Щербаковой и Трусовой не оказалось в основном составе.

«Они не выступали, не отобрались в сборную, поэтому и не должны быть там. Это справедливо и правильно. Идут новые поколения, которые выступали. Они имеют полное право входить в состав сборной», – заявил хореограф Алексей Железняков.

Также Железняков отметил, что у Щербаковой и Трусовой еще будет возможность вернуться.

«Все зависит от них. Я не могу забраться девочкам в голову. Они решают свою жизнь. Может, кто-то хочет выйти замуж, родить детей, кто-то заняться бизнесом, кто-то учиться.

Они вполне могут вернуться, если захотят и начнут вкалывать по полной программе. Но это тяжело будет сделать, потому что очень сильные юниорки наступают на пятки», – сказал он.

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