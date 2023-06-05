Энберт о Щербаковой и Трусовой вне состава: «В сборную России отбираются по спортивному принципу. Это единственный критерий, который мне известен»

Александр Энберт высказался о непопадании Анны Щербаковой и Александры Трусовой в сборную.

Ранее Министерство спорта России представило списки кандидатов в национальную команду по фигурному катанию. Щербаковой и Трусовой не оказалось в основном составе.

«Я честно говоря, не знаю, по какой причине они отсутствуют в списках. Насколько я знаю, в сборную России отбираются по спортивному принципу. Это единственный критерий, который мне известен.

Мое мнение вообще неважно. Тут есть регламент Федерации фигурного катания [России], по какому принципу спортсмены попадают в сборную. Там все очень подробно прописано. У меня сейчас он не под рукой.

Но можно его прочитать и там по пунктам все расписано, почему спортсмен может попасть в сборную России. Мне кажется, по этой причине их нет в сборной», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании.

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