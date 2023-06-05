Энберт о Щербаковой и Трусовой вне состава: «В сборную России отбираются по спортивному принципу. Это единственный критерий, который мне известен»

Теги сборная России ФФКР Александр Энберт женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Александр Энберт высказался о непопадании Анны Щербаковой и Александры Трусовой в сборную.

Ранее Министерство спорта России представило списки кандидатов в национальную команду по фигурному катанию. Щербаковой и Трусовой не оказалось в основном составе.

«Я честно говоря, не знаю, по какой причине они отсутствуют в списках. Насколько я знаю, в сборную России отбираются по спортивному принципу. Это единственный критерий, который мне известен.

Мое мнение вообще неважно. Тут есть регламент Федерации фигурного катания [России], по какому принципу спортсмены попадают в сборную. Там все очень подробно прописано. У меня сейчас он не под рукой.

Но можно его прочитать и там по пунктам все расписано, почему спортсмен может попасть в сборную России. Мне кажется, по этой причине их нет в сборной», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании.

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8 комментариев

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Анастасия Лукьянова
— Александр, вы не могли бы дать комментарий?
— Не, ну, вы до сих пор не поняли, что я слишком адекватный?
— /грустный вздох в трубку/
— Ну, ладно, записывайте…
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Дарья Поликарпова
Ответ Mira Val
Аня в прошлый сезон не заявлялась на соревнования, непонятно почему вообще вопрос возникает.
Потому что участникам ОИ позволено находиться в сборной 2 сезона после
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Mira Val
Аня в прошлый сезон не заявлялась на соревнования, непонятно почему вообще вопрос возникает.
+5
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Додик Аксель
Сегодня ветка ФК будет заполнена экспертами с их мнением по составу сборной после обзвона.
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Delirium
Ответ Дарья Поликарпова
Потому что участникам ОИ позволено находиться в сборной 2 сезона после
У ФФКР нет такого критерия как "участникам ОИ позволено". Регламент публично доступен: https://fsrussia.ru/files/docs/selection_criteria.pdf
Там есть, например, такой критерий как "перспективные возможности спортсмена", и вот по нему тех же участников ОИ или других призеров международки могут какое-то время держать в составе или запасе сборной даже если они не выполнили в сезоне норматив на попадание в сборную. Видимо, на данный момент у ФФКР нет каких-то формальных поводов надеяться на то, что те же Щербакова и Трусова вернутся к соревнованиям, плюс у них куча молодых и перспективных для нового цикла, поэтому и нет вышеназванных в списках.
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Андрей Красин
Ответ Mira Val
Аня в прошлый сезон не заявлялась на соревнования, непонятно почему вообще вопрос возникает.
Щербакова - ЧОИ. Формально пропуск сезона оправдывался травмой, хотя в шоу она прыгала и до и после операции. Если бы заявит, что будет готовиться, то точно в резерв включат. Как и Трусову, кстати. Раз резерв не объявили, то ждут чего-то от нее. Хотя бы, чтобы в страну вернулась)
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Маргарита В Сафронова
А почему они должны быть в сборной без участия в турнирах?
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Delirium
Ответ Андрей Красин
Щербакова - ЧОИ. Формально пропуск сезона оправдывался травмой, хотя в шоу она прыгала и до и после операции. Если бы заявит, что будет готовиться, то точно в резерв включат. Как и Трусову, кстати. Раз резерв не объявили, то ждут чего-то от нее. Хотя бы, чтобы в страну вернулась)
В телеге Лесик выкладывал фото списков, их там и в запасе нет. Другой вопрос, что, разумеется, включить могут, если они заявятся на новый сезон.
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