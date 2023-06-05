Энберт о Щербаковой и Трусовой вне состава: «В сборную России отбираются по спортивному принципу. Это единственный критерий, который мне известен»
Александр Энберт высказался о непопадании Анны Щербаковой и Александры Трусовой в сборную.
Ранее Министерство спорта России представило списки кандидатов в национальную команду по фигурному катанию. Щербаковой и Трусовой не оказалось в основном составе.
«Я честно говоря, не знаю, по какой причине они отсутствуют в списках. Насколько я знаю, в сборную России отбираются по спортивному принципу. Это единственный критерий, который мне известен.
Мое мнение вообще неважно. Тут есть регламент Федерации фигурного катания [России], по какому принципу спортсмены попадают в сборную. Там все очень подробно прописано. У меня сейчас он не под рукой.
Но можно его прочитать и там по пунктам все расписано, почему спортсмен может попасть в сборную России. Мне кажется, по этой причине их нет в сборной», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании.
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— Не, ну, вы до сих пор не поняли, что я слишком адекватный?
— /грустный вздох в трубку/
— Ну, ладно, записывайте…
Там есть, например, такой критерий как "перспективные возможности спортсмена", и вот по нему тех же участников ОИ или других призеров международки могут какое-то время держать в составе или запасе сборной даже если они не выполнили в сезоне норматив на попадание в сборную. Видимо, на данный момент у ФФКР нет каких-то формальных поводов надеяться на то, что те же Щербакова и Трусова вернутся к соревнованиям, плюс у них куча молодых и перспективных для нового цикла, поэтому и нет вышеназванных в списках.