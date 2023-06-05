Наталья Бестемьянова: «Трусова и Щербакова пропустили много, поэтому и не могли попасть в сборную. Думаю, они и сами все прекрасно понимали»

Наталья Бестемьянова оценила непопадание Анны Щербаковой и Александры Трусовой в сборную.

Ранее Министерство спорта РФ представило списки кандидатов в российскую команду по фигурному катанию. Щербаковой и Трусовой не оказалось в основном составе.

«Трусова и Щербакова пропустили много, поэтому и не могли попасть в сборную. Думаю, они и сами все прекрасно понимали и были готовы к этому.

Это не значит, что они прекратят кататься и перестанут иметь желание выступать. Если они захотят, то всегда могут вернуться, для этого нужна мотивация, так что все в их руках», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду.

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