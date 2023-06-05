Акатьева, Валиева, Туктамышева, Петросян, Зинина и Муравьева вошли в состав сборной России, Трусова отсутствует

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Министерство спорта России Александра Трусова Камила Валиева Софья Акатьева Софья Муравьева Аделия Петросян Анастасия Зинина Фигурное катание

Объявлен состав сборной России в женском одиночном катании на сезон-2023/24.

В список, опубликованный Министерством спорта России, вошли Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева.

В команде отсутствуют олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова и серебряный призер Игр Александра Трусова.

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19 комментариев

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закрыт по беспределу
А чë, только Трусова отсутствует?
Или в заголовок больше никто не влезает?
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Enchanter WIZZARD
Щербакова тоже отсутствует
+12
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Syndycate
Ответ Enchanter WIZZARD
Щербакова тоже отсутствует
Еще бы ее в состав включили, ежу понятно, что она закончила)
+9
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Роман Волков
Всё правильно, какие результаты, такой и состав.❤️❤️❤️
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unknownman
Ну более-менее справедливо, по крайней мере, если судить по регламенту (устаревшему, на мой взгляд), где 6 место на ЧР котируется выше, чем 6 место с более высокими баллами в финале Гран-При, и потому Зинина выше Горбачевой. Это правило было актуально когда ФКР был турниром для "резервистов", сейчас другие времена.
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unknownman
Ответ Enchanter WIZZARD
Щербакова тоже отсутствует
Не говоря уж о Медведевой и Загитовой
+6
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Вованыч05
А Плющенко и Сотникова где?они же просто "пропускали" и залечивали древние микротравмы.Без них печально всё...
+7
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Александр Колосов
Туктик💓
+11
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Enchanter WIZZARD
Конец эпохи ТЩК, да и из ВУХ, только В осталась, да и то не факт, что Валиева продолжит
+9
-4
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Olga.t
"Новость обновляется".
Всё-таки надо дождаться официальной информации, сейчас много вопросов)
+4
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Валерий Петров
Спортивный принцип, так и должно было быть
+3
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Мурманчанин37
Ответ Вячеслав Самбур
вы тоже отсутствуете
И я тоже((
+7
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Syndycate
Вроде все по делу, но непонятно почему Акатьева во взрослой сборной, а не в юниорской, могли бы сюда Яметову включить
+6
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Ostinato
Зинина? Я думала все же Горбачева. А вообще такой состав может и мужчин раскатать, вот даже любопытно, если отменить ограничение в КП на четверные у девушек и коэффициент компонентов уровнять с мужским, то смогли бы наши девочки выйти в лидеры безгендерных соревнований?
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Gilonjon862
Ответ Enchanter WIZZARD
Щербакова тоже отсутствует
Давно пора привыкнуть к политике спортса, про неё можно только хорошее писать, остальное табу.
+3
-3
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juventus97@vk.com
Ответ Enchanter WIZZARD
Щербакова тоже отсутствует
А вот об этом молчат, в СМИ
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Oleandra
Ответ Enchanter WIZZARD
Конец эпохи ТЩК, да и из ВУХ, только В осталась, да и то не факт, что Валиева продолжит
конец эпохи ЦСКА.
+4
-4
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