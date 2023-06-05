Акатьева, Валиева, Туктамышева, Петросян, Зинина и Муравьева вошли в состав сборной России, Трусова отсутствует
Объявлен состав сборной России в женском одиночном катании на сезон-2023/24.
В список, опубликованный Министерством спорта России, вошли Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева.
В команде отсутствуют олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова и серебряный призер Игр Александра Трусова.
Или в заголовок больше никто не влезает?
Всё-таки надо дождаться официальной информации, сейчас много вопросов)