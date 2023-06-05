«Щербакова и Трусова пропустили практически весь сезон, как и Коляда. Здесь все объективно». Леонова о составе сборной

Теги сборная России Алена Леонова мужское катание женское катание Михаил Коляда Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Леонова объяснила, почему Щербакова, Трусова и Коляда не попали в состав сборной России.

Ранее Министерство спорта РФ представило списки кандидатов в национальную команду по фигурному катанию. Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Михаила Коляды не оказалось в основном составе.

«Щербакова и Трусова пропустили практически весь сезон. Как, в принципе, и Миша Коляда. Здесь все объективно.

Увидим ли мы их еще? Не знаю. Будем надеяться на это. Потому что фигуристы очень талантливые, ценные», – сказала серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова.

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