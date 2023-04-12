Энберт об итогах сезона: «В танцах лучшими были Худайбердиева и Базин. У них были неточности, падения, но они все равно заслуженно на первом месте»

Теги сборная России танцы на льду Александр Энберт пары мужское катание женское катание Егор Базин Петр Гуменник Александра Бойкова Дмитрий Козловский Евгений Семененко Анна Щербакова Александра Трусова Елизавета Худайбердиева Спорт-Экспресс Камила Валиева Фигурное катание

Александр Энберт назвал лучших фигуристов сезона-2022/23 в России.

«Мы можем посчитать медали и понять, кто сколько из них выиграл. Но ценность — это про другое. Я думаю, что в мужском одиночном — это Гуменник.

Он смог привлечь внимание к мужскому одиночному катанию на прыжковом турнире. А их борьба на чемпионате России с Семененко и победа Петра в финале Гран-при? На протяжении всего сезона он ярко выступал, привлекал внимание к себе, к фигурному катанию и делал что-то новое.

В женском одиночном — это Камила Валиева. Конечно, ее история нам всем известна. То, что она в этом сезоне выступает — это уже победа. И выступает хорошо, сделала интересные постановки. Ей не удалось, к сожалению, занять первые места там, где она хотела. Но это все равно поступок с ее стороны.

Александру Трусову и Анну Щербакову мы практически не видели. Это понятно. Постолимпийский сезон сложный, но, несмотря на все сложности, Камила отработала весь сезон — это очень ценно.

В парах сложно... Я думаю, что Тамара Николаевна Москвина. Ее пары соревнуются между собой и показывают прекрасное катание. Здесь нельзя кого-то одного выделить из них. Хоть, насколько я помню, Бойкова и Козловский заняли на всех соревнованиях призовые места. Мишина и Галямов абсолютно на том же уровне.

Тамара Николаевна делает парное катание сейчас очень интересным.

В танцах, думаю, лучшими были Худайбердиева и Базин. Они — чемпионы России. Мы видели, что у них были неточности, были падения, но они все равно заслуженно на первом месте», — считает Энберт.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блОК
На безрыбье и рак рыба вообщем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Из Энберта такой эксперт: с падениями заслуженно первые.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Brokkoli
Худа с Базиным на дне колодца, худшие из худших в этом сезоне, ни мастерства ни презентации ни харизмы, пустота и апломб
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Ивановская
Худайбердиева с Базиным - позорнейшие чемпионы России за все годы. На фоне их даже ДС кажутся менее блатными, они хоть не падали. Выиграть ЧР с двумя падениями, а потом еще и восклицать, чтобы все болельщики закрыли рты
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Ивановская
Че?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий