Энберт об итогах сезона: «В танцах лучшими были Худайбердиева и Базин. У них были неточности, падения, но они все равно заслуженно на первом месте»

Александр Энберт назвал лучших фигуристов сезона-2022/23 в России.

«Мы можем посчитать медали и понять, кто сколько из них выиграл. Но ценность — это про другое. Я думаю, что в мужском одиночном — это .

Он смог привлечь внимание к мужскому одиночному катанию на прыжковом турнире. А их борьба на чемпионате России с и победа Петра в финале Гран-при? На протяжении всего сезона он ярко выступал, привлекал внимание к себе, к фигурному катанию и делал что-то новое.

В женском одиночном — это . Конечно, ее история нам всем известна. То, что она в этом сезоне выступает — это уже победа. И выступает хорошо, сделала интересные постановки. Ей не удалось, к сожалению, занять первые места там, где она хотела. Но это все равно поступок с ее стороны.

и мы практически не видели. Это понятно. Постолимпийский сезон сложный, но, несмотря на все сложности, Камила отработала весь сезон — это очень ценно.

В парах сложно... Я думаю, что Тамара Николаевна Москвина. Ее пары соревнуются между собой и показывают прекрасное катание. Здесь нельзя кого-то одного выделить из них. Хоть, насколько я помню, и заняли на всех соревнованиях призовые места. Мишина и Галямов абсолютно на том же уровне.

Тамара Николаевна делает парное катание сейчас очень интересным.

В танцах, думаю, лучшими были и . Они — чемпионы России. Мы видели, что у них были неточности, были падения, но они все равно заслуженно на первом месте», — считает .