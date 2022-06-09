Писеев о возрастном цензе: «Ключевой аспект: мы зашли на традиционно американскую территорию, добиваемся успехов в дисциплине, которую они считают «своей»

Почетный президент Федерации фигурного катания России ( ) отреагировал на повышение возрастного ценза с 15 до 17 лет.

«Поднятие возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет многие обыватели связывают исключительно с тотальным доминированием России в женских одиночных соревнованиях. Как человек, всю жизнь проработавший в этом виде спорта, несколько десятилетий изнутри наблюдающий систему , должен сказать, что эта точка зрения недалека от истины.

Причем я бы не стал связывать все это с какими-то антироссийскими предубеждениями. Безусловно, нынешняя геополитическая обстановка отчасти повлияла на ту легкость, с которой был утвержден новый ценз. Но ключевой аспект: мы зашли на традиционно американскую территорию, добиваемся успехов в дисциплине, которую они считают «своей».

Ведь были и раньше истории, когда девочки в 16-17 лет побеждали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В 1990-е – начале 2000-х годов три подряд Олимпиады в этом возрасте выигрывали украинка , американки Тара Липински и Сара Хьюз. Но тогда о введении возрастного ценза речи не шло.

Дело в том, что у США богатые традиции в фигурном катании, большая история побед в разных дисциплинах. Но именно успехами женщин-одиночниц американцы гордились особо, именно эти спортсменки всегда были предметом особого культа. И тот факт, что с 2014 года подопечные Этери Тутберидзе начали стабильно побеждать на крупных соревнованиях, стали очень популярны в мире, востребованы в различных коммерческих шоу, не мог не ударить по самолюбию американского сообщества в фигурном катании.

Это ведь были уже не единичные случаи, успехи россиянок стали системой. Следствием сразу нескольких факторов: еще с советских времен выстроенной системы подготовки, наличия целой россыпи выдающихся тренеров. Причем немаловажно, что эти тренеры после развала СССР долго работали за границей, в том числе в Америке, впитали в себя тамошние прогрессивные методы, а вернувшись, умело применили их в России.

Такой системности и высокой конкуренции в фигурном катании нет ни в одной стране. Поэтому я уверен, что высокий возрастной ценз не помешает нам добиваться успехов и дальше. И Тутберидзе, и другие специалисты адаптируются к новым реалиям. Тем более недавнее золото Олимпиады в Пекине подопечная Этери Георгиевны Анна Щербакова выиграла в 17 лет, то есть ее допустили бы до соревнований и по новому регламенту. А ставшей второй до этого возраста не хватало всего двух месяцев.

Поэтому самой важной темой сейчас становится не ценз, а максимально быстрое наше возвращение на международные соревнования. И я считаю, что при всех политических сложностях, такое решение в обозримом будущем примут: слишком уж серьезно зависит коммерческий потенциал фигурного катания от российских спортсменов и от противостояния их с теми же американками, японками, канадками, китаянками и представительницами Европы», – написал Писеев.

Почему в поднятии ценза до 17 лет нет ничего трагичного – ни для фигурного катания, ни для России