Писеев о возрастном цензе: «Ключевой аспект: мы зашли на традиционно американскую территорию, добиваемся успехов в дисциплине, которую они считают «своей»

Теги Валентин Писеев сборная России ISU ФФКР Оксана Баюл сборная США женское катание Этери Тутберидзе Тара Липински Анна Щербакова Александра Трусова Сара Хьюз Фигурное катание

Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев отреагировал на повышение возрастного ценза с 15 до 17 лет.

«Поднятие возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет многие обыватели связывают исключительно с тотальным доминированием России в женских одиночных соревнованиях. Как человек, всю жизнь проработавший в этом виде спорта, несколько десятилетий изнутри наблюдающий систему ISU, должен сказать, что эта точка зрения недалека от истины.

Причем я бы не стал связывать все это с какими-то антироссийскими предубеждениями. Безусловно, нынешняя геополитическая обстановка отчасти повлияла на ту легкость, с которой был утвержден новый ценз. Но ключевой аспект: мы зашли на традиционно американскую территорию, добиваемся успехов в дисциплине, которую они считают «своей».

Ведь были и раньше истории, когда девочки в 16-17 лет побеждали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В 1990-е – начале 2000-х годов три подряд Олимпиады в этом возрасте выигрывали украинка Оксана Баюл, американки Тара Липински и Сара Хьюз. Но тогда о введении возрастного ценза речи не шло.

Дело в том, что у США богатые традиции в фигурном катании, большая история побед в разных дисциплинах. Но именно успехами женщин-одиночниц американцы гордились особо, именно эти спортсменки всегда были предметом особого культа. И тот факт, что с 2014 года подопечные Этери Тутберидзе начали стабильно побеждать на крупных соревнованиях, стали очень популярны в мире, востребованы в различных коммерческих шоу, не мог не ударить по самолюбию американского сообщества в фигурном катании.

Это ведь были уже не единичные случаи, успехи россиянок стали системой. Следствием сразу нескольких факторов: еще с советских времен выстроенной системы подготовки, наличия целой россыпи выдающихся тренеров. Причем немаловажно, что эти тренеры после развала СССР долго работали за границей, в том числе в Америке, впитали в себя тамошние прогрессивные методы, а вернувшись, умело применили их в России.

Такой системности и высокой конкуренции в фигурном катании нет ни в одной стране. Поэтому я уверен, что высокий возрастной ценз не помешает нам добиваться успехов и дальше. И Тутберидзе, и другие специалисты адаптируются к новым реалиям. Тем более недавнее золото Олимпиады в Пекине подопечная Этери Георгиевны Анна Щербакова выиграла в 17 лет, то есть ее допустили бы до соревнований и по новому регламенту. А ставшей второй Александре Трусовой до этого возраста не хватало всего двух месяцев.

Поэтому самой важной темой сейчас становится не ценз, а максимально быстрое наше возвращение на международные соревнования. И я считаю, что при всех политических сложностях, такое решение в обозримом будущем примут: слишком уж серьезно зависит коммерческий потенциал фигурного катания от российских спортсменов и от противостояния их с теми же американками, японками, канадками, китаянками и представительницами Европы», – написал Писеев.

Почему в поднятии ценза до 17 лет нет ничего трагичного – ни для фигурного катания, ни для России

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