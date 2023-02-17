Представители ФФКР грозили Плющенко лишением аккредитации после его критики в адрес судей в сезоне-2020/21 (РИА Новости)

Представители Федерации фигурного катания России (ФФКР) грозили тренеру Евгению Плющенко лишением аккредитации в сезоне-2020/21.

Об этом пишет РИА Новости Спорт.

«До этого отношения двукратного олимпийского чемпиона с боссами фигурного катания были напряженными, стороны постоянно балансировали на лезвии ножа, но к решительным действиям никто не переходил. До сего момента самым острым инцидентом между ними был случай в сезоне-2020/21, когда под руководством Плющенко тренировались Александра Трусова и Алена Косторная.

В ряде моментов Евгению Викторовичу тоже не нравилось, как судят его спортсменок, а на чемпионате России в Челябинске он и вовсе заявил, что судьи, дескать, получают «подпитку, заряжаются энергией». В то же время группа Этери Тутберидзе, с которой Плющенко активнейшим образом конфликтовал, заключила спонсорское соглашение с производителем топлива. С учетом того, что именно представительницы «Хрустального» тогда завоевали две медали из трех (включая золото Анны Щербаковой), двусмысленностей здесь быть не может.

Так вот: и до, и после этих слов представители федерации пытались всячески повлиять на поведение Плющенко и в какой-то момент даже начали грозить ему лишением аккредитации на соревнования. До конкретных шагов тогда не дошло, да и вражда Тутберидзе vs Плющенко со временем угасла», – говорится в статье РИА Новости Спорт.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало