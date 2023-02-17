Представители ФФКР грозили Плющенко лишением аккредитации после его критики в адрес судей в сезоне-2020/21 (РИА Новости)

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России ФФКР женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Александра Трусова Алена Косторная Фигурное катание

Представители Федерации фигурного катания России (ФФКР) грозили тренеру Евгению Плющенко лишением аккредитации в сезоне-2020/21.

Об этом пишет РИА Новости Спорт.

«До этого отношения двукратного олимпийского чемпиона с боссами фигурного катания были напряженными, стороны постоянно балансировали на лезвии ножа, но к решительным действиям никто не переходил. До сего момента самым острым инцидентом между ними был случай в сезоне-2020/21, когда под руководством Плющенко тренировались Александра Трусова и Алена Косторная.

В ряде моментов Евгению Викторовичу тоже не нравилось, как судят его спортсменок, а на чемпионате России в Челябинске он и вовсе заявил, что судьи, дескать, получают «подпитку, заряжаются энергией». В то же время группа Этери Тутберидзе, с которой Плющенко активнейшим образом конфликтовал, заключила спонсорское соглашение с производителем топлива. С учетом того, что именно представительницы «Хрустального» тогда завоевали две медали из трех (включая золото Анны Щербаковой), двусмысленностей здесь быть не может.

Так вот: и до, и после этих слов представители федерации пытались всячески повлиять на поведение Плющенко и в какой-то момент даже начали грозить ему лишением аккредитации на соревнования. До конкретных шагов тогда не дошло, да и вражда Тутберидзе vs Плющенко со временем угасла», – говорится в статье РИА Новости Спорт.

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33 комментария

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tanya_1111
Плющенко до хитрости Тутберидзе еще как до Китая ползком.
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round15
А, может, пора и в судействе навести шороху?
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Артур Петров
Ответ Евгения Гринева
Зря не лишили, для профилактики надо дать бан на годик, чтобы остыл немного
А что, только Плющенко недоволен судейством в России? Вон Горшков после каждого этапа Гран-при России всегда в интервью кричал, что его пару Хавронина/Чиризано зажимают, и что он не понимает, как Худа с Базиным занимают первые места с падениями. Почему тогда никто не кричал, что его нужно лишить аккредитации?

Вы ещё не поняли, что в России самое цирковое судейство во всем мире! И это болото нужно как-то расшевелить? Такого цирка нигде нету!
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Ирина С
Кому же понравится, если ему правду говорят, да ещё и публично! Конечно, Плющенко говорит, в первую очередь, о себе и своих спортсменках, но разве он неправ, что судейство в ФК предвзятое, ангажированное и зависит от страны, тренерского штаба, топ ты или нет, да и от личных предпочтений судей. Я не защищаю ни Плющенко, ни его девочек, я говорю о судействе в ФК. А Плющенко, если у него есть веские основания, надо было не истерить, а писать протест.
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Скелет_Полишинеля
Ответ AllaS
Молодец Викторович , что всколыхнул это Федрино болото. Не побоялся. Встряхнуть их давно пора. Судейство на ЭГП возмущало крайне , когда и не вооруженным глазом было видно , а уж тренеры видят все эти недокруты , гое + и - . А танцы так там и вообще ничего не поймёшь. Второй год судейство страннее нет. Ангажированность просвечивает.
Плющ ратует не за честное судейство, а за своих детишек посреди пьедестала 😅
Причем, независимо от их прокатов.
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Мурманчанин37
Ответ figur mafia
зависть к чему? К Садковой которую она угробила?
Пародия на знания о фигурном - ответьте на вопрос: какие потрясающие достижения были у Садковой до Этери, которая "ее угробила"?
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figur mafia
Ответ Ирина Иванова
Вражда слона ТШТ и моськи АП? В этой ситуации уместнее применять понятие "зависть".
зависть к чему? К Садковой которую она угробила?
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Евгения Гринева
Ответ Bella Lee
Не на бюджетные, а на Янины $$.
Не смешите, там Яниных максимум 1 % от общей суммы
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Bella Lee
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Либо реально Плющ провоцирует на лишение аккредитации, чтобы распихать своих по другим странам, а потом на своих же катках, построенных на бюджетные $$, тренить и разъезжать по международным соревнованиям, брать там кассу. Ибо ясно, что мы заперты на много лет.
Не на бюджетные, а на Янины $$.
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Bella Lee
Ответ FSUA2408
Тогда Этери Тутберидзе и ко надо лет на пять отстранить за всю грязь вылитую на учеников, а её дворовой собачке Железнякову вообще запретить работать с фигуристами
В точку!!!
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Ostinato
Ответ FSUA2408
Тогда Этери Тутберидзе и ко надо лет на пять отстранить за всю грязь вылитую на учеников, а её дворовой собачке Железнякову вообще запретить работать с фигуристами
Что-то я не припомню, чтобы ТШТ кричали «заберем учеников, если нас будут плохо судить» или, например «мой ученицы готовы были великолепно, на тренировках все есть, а вот у этой, которая 3е место заняла квады никакие, а вот та на первом всего один прыгнула».
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Евгения Гринева
Ответ FSUA2408
Тогда Этери Тутберидзе и ко надо лет на пять отстранить за всю грязь вылитую на учеников, а её дворовой собачке Железнякову вообще запретить работать с фигуристами
От Тутберидзе никогда не было никакой грязи, критика как и от других тренеров, не более. А вот Железнякова на пару с Плющенко, да, не мешало бы.
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REA-13
А сейчас не хотят принять меры? Он уже даже не на другого тренера, а на всю систему как раз наезжает. Неужели сжуют это втихомолку?
+10
-1
+9
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Svetlana Yablonskaya
Больше всего жаль в этой истории Алину и Машу с их тренерами. Пришла какашка и испортила девочкам праздник.
+26
-3
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Скелет_Полишинеля
Может, хоть сейчас всё-таки что то сделают, а?
Или надежда умирает последней?
+7
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FSUA2408
Ответ Евгения Гринева
Зря не лишили, для профилактики надо дать бан на годик, чтобы остыл немного
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-17
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AllaS
Молодец Викторович , что всколыхнул это Федрино болото. Не побоялся. Встряхнуть их давно пора.
Судейство на ЭГП возмущало крайне , когда и не вооруженным глазом было видно , а уж тренеры видят все эти недокруты , гое + и - .
А танцы так там и вообще ничего не поймёшь. Второй год судейство страннее нет. Ангажированность просвечивает.
+6
-11
-5
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Gilonjon862
Тот ЧР был самым позорным. Мало того, что нарисовали разницу между Трусовой и Щербаковой в 20 баллов при одинаковой сложности так ещё и запихнули под тогдашнюю юниорку Валиеву с 2 тулупами и знаменитыми 80 баллами за КП с падением.
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-12
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Мурманчанин37
Дорогие трусишки поздравляю Вас со знаменательной датой - сегодня ровно год Вашей главной боли!
+13
-6
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Анна Беляева
Ответ Ёжик_в_тумане
Пусть идёт, ему там после ЭГТ ничего не светит.
тутберидзе и у путина дорогу перекрыла! Вот ведь... нигде от нее покоя нет!
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Бу!
ну а че - засунули чистую Трусову под накосячивших Щербакову и Валиеву - ничего, все норм. Правильно делает, что опднимает тему. Договорняки надоели.
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Утренняя Аврора
Надо было лишить, чтоб хоть чему - нибудь научился. Тренер ты, и во ответе за каждое слово.
+4
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Ёжик_в_тумане
Ответ Утренняя Аврора
Никто его не тронет. Он с челобитной к Путину пойдет.
Пусть идёт, ему там после ЭГТ ничего не светит.
+4
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Katerina Sunny
Лишат Плющенко аккредитации, они в СМИ с Яной в два голоса наговорят ещё больше. Можно подумать, что вне соревнований Плющенко молчит.
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Самая цитируемая и вообще недура
Либо реально Плющ провоцирует на лишение аккредитации, чтобы распихать своих по другим странам, а потом на своих же катках, построенных на бюджетные $$, тренить и разъезжать по международным соревнованиям, брать там кассу. Ибо ясно, что мы заперты на много лет.
+12
-3
+9
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