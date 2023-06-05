Масленникова об однополых дуэтах в фигурном катании: «Возможно, и у нас это будет. Особенно женские варианты – партнеров катастрофически не хватает»

Хореограф Елена Масленникова поделилась мнением об однополых дуэтах в фигурном катании.

– Как вы думаете, мы придем к тому, что у нас будет катание пар одного пола? Сейчас же Пападакис с Хаббелл и Сизерон с Ламбьелем развивают эту идею.

– Я знаю эту историю, она всех шокировала. Меня это шокировало даже не потому, что это существует в природе. К этому шли, шли и пришли. А потому, что именно Пападакис и Сизерон...

Они же добились всего возможного в современном фигурном катании. Останьтесь парой в нашем сознании, которая сделала огромный скачок в танцах на льду. Они были неповторимыми, они были прекрасными. Зачем вам так все это перекручивать и показывать себя в таком странном свете?

Хотя, в принципе, мне кажется, что и у нас в какой-то форме это будет, потому что, как бы ни сопротивлялись, мы все живем на одной планете. Взаимное влияние неизбежно. Мы не можем изолироваться.

То, что изолировались сейчас от Запада – этого бы не произошло, если бы не обстоятельства, которые абсолютно понятны и неизбежны. Мы должны это принять и быть сильными, продолжать работать, идти вперед.

Смотреть все соревнования высшего ранга, которые проводятся без нас, смотреть, к чему стремятся иностранные фигуристы, как они растут, чтобы двигаться своим путем, но все равно что-то брать и от них. Там очень много талантливых людей, и в какой-то момент мы все равно все сольемся.

Если мы все замкнемся, будет стагнация и потом движение вниз. Все равно мы подпитываем друг друга во всем мире, даже если заочно это делаем. Поэтому не удивлюсь, если у нас появятся пары мальчик-мальчик, девочка-девочка.

Другое дело, если у нас такие пары появятся, мне кажется, русские тренеры придумают, как сделать так, чтобы это было органично и не было сексуального момента, который пока вызывает у нас такое раздражение и неприятие.

Можно обойтись и без этого, найти какую-то органику, хореографию, чтобы это было тоже интересно. Использовать мужские тела как силу, возможности для новых трюков, поддержек. А у девочек найти общую гармонию в хореографии, чтобы это было еще более сильно, чем когда катается одна. <...>

– Если завтра введут однополые пары, вы готовы с ними работать?

– Это такая крамола уже идет. Так получилось, что буквально в последние два дня у меня две девочки остались без партнеров: у одной партнер заболел, а другая в поиске.

В рокер-фокстроте же сейчас меняются девочки и мальчики, и вот эти две девочки говорят: «Елена Станиславовна, можно мы покатаемся в паре? Мы же всё равно в рокер-фокстроте меняемся местами».

Я говорю: «Ну давайте, девчонки, катайтесь». Вот они встали в пару и катали мне рокер-фокстрот: сначала одна за мальчика, другая за девочку, потом наоборот. И вот мы учили шаги и те, и другие, что сейчас у нас требуются в ритм-танце по КМС.

Я на них смотрела, и как раз у меня эта мысль промелькнула. Причем они настолько усердно погрузились в эту работу вдвоем, прям пропахали больше часа, пытаясь найти это взаимодействие, чтобы у них все слажено было.

И в силу того, что сейчас эта тема возникла, мы в группе еще посмеялись, что это уже начало пути. И я про себя подумала: «Вот мы смеемся, а потом к этому, возможно, придем».

Особенно женские варианты, потому что партнеров катастрофически не хватает. И многие девочки, я уверена, захотят. Не в силу своей ориентации, а в силу того, что это дает им возможность продолжать заниматься любимым делом, – сказала Масленникова.

Пападакис и Хаббелл показали, как готовят программу в дуэте