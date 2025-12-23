Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Планируем завершить строительство к 30 августа следующего года»
Леонов: строительство школы Загитовой должно завершиться к 30 августа 2026 года.
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что строительство школы Загитовой должно завершиться к 30 августа 2026 года.
«Планируем завершить к 30 августа следующего года. Это будет очень функциональный объект с одним льдом, большим количеством залов.
Сразу скажу: он будет посвящен именно фигурному катанию. Да, может быть, мы разместим какие-то секции, но акцент будет на одном спорте.
На базе центра, напомню, будет работать школа Алины Загитовой. Думаю, к 1 сентября мы сделаем первый набор», — сказал Леонов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: БИЗНЕС Online
