Дина Хуснутдинова: «Без четверных прыжков в современном женском одиночном катании никуда»

Фигуристка Дина Хуснутдинова считает, что в современном женском катании четверные прыжки необходимы. 

Хуснутдинова стала шестой на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Она исполнила тройной аксель в короткой программе и два – в произвольной. 

– Вы отказались от четверного прыжка в произвольной программе. Это было совместное решение с тренерами?

– Совместное. На тренировках четверной тулуп у меня шел не так хорошо, как ранее. Мы подумали, что если я ошибусь на нем в программе, то за этим последуют другие ошибки. У меня уже были два элемента ультра-си в программе – два тройных акселя.

– Вы же выучили все эти прыжки еще в Казани?

– Да. Тройной аксель я уже стабильно прыгаю второй сезон. Выкатать два акселя для меня намного легче, чем вставлять между ними один тулуп. Переключаться с одного сложного прыжка на другой – это очень тяжело и очень энергозатратно. Не была готова на 100 процентов.

– Но мы еще увидим у вас четверной в этом сезоне?

– Я очень на это надеюсь! Без четверных прыжков в современном женском одиночном катании никуда. Так что постараюсь. Тулуп у меня есть, мы готовим его для показа в программе. Прыгаю я его более стабильно, чем раньше, – сказала Хуснутдинова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: БИЗНЕС Online
