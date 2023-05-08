Софья Шевченко: «Мне было сложно предположить, что я буду кататься с кем-то, кроме Еременко. Но наши пути разошлись, у каждого своя жизнь и карьера»

Фигуристка Софья Шевченко рассказала о возобновлении карьеры в танцах на льду.

Ранее Шевченко выступала в дуэте с и становилась бронзовым призером ЧМ-2019 среди юниоров. В марте 2022-го фигуристка объявила о завершении карьеры, после чего стала работать тренером.

В апреле 2023-го решила возобновить карьеру и встала в дуэт с Андреем Ежловым.

– Год назад вы уверенно говорили, что не хотите заниматься фигурным катанием. Что изменилось?

– На самом деле, мне самой кто-то бы сказал год назад, что я вернусь, — не поверила бы. Как и никто из моих близких. На тот момент единственным моим желанием было абстрагироваться от фигурного катания, отойти от него как можно дальше.

Психологически настолько была вымотана, что больше не могла находиться в этой среде и иметь что-то общее с этим видом спорта. И на время я и правда отдалилась, немного успокоилась.

Потом Илья Авербух пригласил нас с Игорем в ледовое шоу, а затем Елена Станиславовна Масленникова – к себе в группу тренерами. Через шоу и тренерство я иначе стала смотреть на фигурное катание, перезагрузилась.

Ко мне вернулась любовь к этому виду спорта, к тому же время лечит. Я наполнялась силами, как физически, так и психологически. И вот в один момент сошлись две дороги.

Ко мне вернулась любовь к тому, что я делаю, открылся спорт с другой стороны, а я сама смогла наполниться энергией. И ровно в этот момент удачно появляется возможность попробовать снова. Так что почему нет? <...>

– Ранее вы уверяли, что если и вернетесь – то только с Игорем. Насколько сложно было работать с новым партнером?

– С Игорем мы прошли действительно большой совместный путь. На тот момент мне было сложно предположить, что я буду кататься с кем-то другим.

Но когда я принимала решение, что буду кататься с Андреем, Игоря уже не было продолжительное время в России. Мы не выходили на связь, и наши пути разошлись. У каждого своя жизнь и своя карьера. Каждый по-своему счастлив, могу сейчас ему пожелать только удачи.

Очень ценю тот этап, который мы с ним прошли вместе. Благодарна за тот этап, который мы прошли с ним вместе, но сейчас у меня новый виток карьеры вместе с Андреем. Сейчас он для меня единственный и самый классный партнер.

– При этом вы же работали вместе в одной команде? И Авербух даже пытался вас уговорить вернуться в спорт.

– Важный момент – диалог. Как с тренером, так и с партнером. Как выяснилось, после завершения карьеры нам этого не хватало. Стоило чаще разговаривать, обсуждать, что нас беспокоит. Общие цели, планы, что нам мешает двигаться, что нам нужно для результата.

Если мы чаще говорили бы друг с другом, наша совместная карьера вполне могла пойти по другому сценарию. Но после того как мы с тренерами решили приостановить нашу спортивную деятельность в ноябре 2020-го, мы так больше не садились вместе и не разговаривали.

Не думаю, что у Игоря было большое желание, если бы оно было – мы бы сели и поговорили. Как-то так мы и не сошлись. Не знаю, в чем конкретная причина, почему мы не обсудили возможность вернуться вместе как пара, не собрались, не подумали.

Что-то, может, и могло получиться, но этого не произошло. А сейчас все сложилось наилучшим образом для нас обоих. Значит, так и должно было быть, – сказала Шевченко.