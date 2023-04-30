Пападакис и Хаббелл показали, как готовят программу в дуэте

Фигуристки Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл показали, как ставят программу в дуэте.

Видео опубликовано в аккаунте On Ice Perspectives в соцсети.

Пападакис и Хаббелл посредством совместных выступлений планируют убедить Международный союз конькобежцев (ISU) разрешить однополые дуэты в парном катании и танцах на льду.

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