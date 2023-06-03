Шевченко и Ежлов в короткой программе будут кататься под песни Тины Тернер и The Weather Girls

Теги сборная России танцы на льду Елена Масленникова Софья Шевченко Андрей Ежлов Фигурное катание

Софья Шевченко и Андрей Ежлов объявили музыку для новой короткой программы.

«Мы выбрали две композиции: «The Best» Тины Тернер и «It’s Raining Men» The Weather Girls. Рады обнародовать эту музыку, чтобы зарезервировать ее и избежать повторов в лице других пар. Я более чем уверен, что многие еще не поставили свои короткие танцы.

Также мы уже успели отработать произвольную программу, внедрить все поддержки. Мне кажется, получилось очень круто! Оба танца поставила Елена Станиславовна Масленникова», – сказал Ежлов.

Также спортсмен отметил, что скоро команду ждет небольшой отдых, а 1 июля поедет на трехнедельный сбор в Нижний Новгород.

«Там будет много льда, хореографии, ОФП, современные танцы. Работать будем под руководством Елены Станиславовны и технического контроллера нашей группы — Александра Балыкова», – отметил фигурист.

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3 комментария

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Елена Сергеева
Другие, выбравшие эту музыку и придумавшие танец: черт, придётся менять, Шевченко и Ежлов взяли)))
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Валерий Петров
Ответ Viks
Зарезервировали. Все захотят под Тину кататься, царствие ей...
Как будто кроме Тины в попсе 80х других звезд не было вообще
+3
0
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Viks
Зарезервировали. Все захотят под Тину кататься, царствие ей...
+1
-1
0
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