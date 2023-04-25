Софья Шевченко о дуэте с Ежловым: «Хотелось бы поучаствовать в контрольных прокатах, но это будет зависеть от того, допустят ли нас»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Софья Шевченко Игорь Еременко ТАСС Андрей Ежлов Фигурное катание

Софья Шевченко прокомментировала новость о том, что она встала в дуэт с Андреем Ежловым.

«Хотелось бы поучаствовать в контрольных прокатах, но это будет зависеть от того, допустит ли нас туда федерация.

Это решение сформировалось во время моего пребывания в группе Елены Масленниковой и Ильи Авербуха. Сначала я там тренировала. Когда что-то показывала и вставала в пару, все шутили: «Возвращайся».

Сначала я не реагировала, потом подумала: может, правда? Дошутились, в общем.

Катаюсь я около месяца-полутора в спортивном режиме, мы встали вместе пару недель назад, но уже поставили произвольную программу, пытаемся готовиться в темпе.

Так получилось, что в пару мы встали, когда я ставила показательный номер для Дня спорта МГУ, где я учусь. Партнер в танцах немного времени, катался как КМС, я его на пару лет старше, но он отлично справляется.

Сейчас я в группе Елены Станиславовны уже как спортсмен, пытаемся охватить большие объемы, работы много, Андрею много нюансов понять надо», – сказала Шевченко.

Ранее фигуристка выступала в танцах на льду с Игорем Еременко. В марте 2022-го она объявила о завершении карьеры, после чего стала работать тренером в группе Авербуха.

3 комментария

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vmn
Это, конечно, понятно, что хочется... Но на каком основании?
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Анна Беляева
Я одного не понимаю, почему едва сложившиеся пары, в которых никто не является членом сборной или сколько-нибудь серьезным спортсменом в своем виде, сразу начинают разговор о контрольных прокатах? Я могу понять, когда приглашают спортсменов или дуэты, которые себя как-то зарекомендовали ранее серьезно, хотя бы кто-то из пары, но вот эти ребята - кто они в своем виде?
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Kareglazaya
Такое ощущение, что спортсмены из новообразованных пар нарочно раздают интервью про контрольные прокаты, намекая таким образом Федерации о том, кого нужно пригласить))) Эти прокаты ведь рассчитаны на членов сборной. Участников ОИ, пропустивших сезон, тоже могут позвать в качестве исключения, но не более того.
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