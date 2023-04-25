Софья Шевченко о дуэте с Ежловым: «Хотелось бы поучаствовать в контрольных прокатах, но это будет зависеть от того, допустят ли нас»

Софья Шевченко прокомментировала новость о том, что она встала в дуэт с Андреем Ежловым.

«Хотелось бы поучаствовать в контрольных прокатах, но это будет зависеть от того, допустит ли нас туда федерация.

Это решение сформировалось во время моего пребывания в группе Елены Масленниковой и . Сначала я там тренировала. Когда что-то показывала и вставала в пару, все шутили: «Возвращайся».

Сначала я не реагировала, потом подумала: может, правда? Дошутились, в общем.

Катаюсь я около месяца-полутора в спортивном режиме, мы встали вместе пару недель назад, но уже поставили произвольную программу, пытаемся готовиться в темпе.

Так получилось, что в пару мы встали, когда я ставила показательный номер для Дня спорта МГУ, где я учусь. Партнер в танцах немного времени, катался как КМС, я его на пару лет старше, но он отлично справляется.

Сейчас я в группе Елены Станиславовны уже как спортсмен, пытаемся охватить большие объемы, работы много, Андрею много нюансов понять надо», – сказала .

Ранее фигуристка выступала в танцах на льду с . В марте 2022-го она объявила о завершении карьеры, после чего стала работать тренером в группе Авербуха.