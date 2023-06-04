Журова о Дэвис и Смолкине: «Какая-то катастрофа с их переходами. Я уже не поверю, пока они действительно не перейдут»

Теги сборная России Светлана Журова танцы на льду переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Светлана Журова отреагировала на новость о переходе Дэвис и Смолкина в другую сборную.

Американский журналист Дейв Лиз сообщил, что танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин получил от Федерации фигурного катания России (ФФКР) разрешение на переход в другую страну.

«Они уже столько раз куда-то переходили, они были в Америке, Канаде теперь вот Грузия. Не знаю, что еще будет про них, но это какая-то катастрофа с их переходами. Я уже не поверю, пока они действительно не перейдут. Четвертый или пятый раз и опять новая страна.

Кому-то выгодно, чтобы был этот скандал, потому что они уже, по-моему, во все страны мира переходили, а ребята, может, никуда и не собираются», – сказала Журова.

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4 комментария

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Мэй Касахара
Ответ chespo
Осталось дождаться официального подтверждения и послушать, что запоют говорящие головы.
Ну пока они только опровергали. Что же запоете вы и администрация данного сайта , если они продолжат выступать за Россию?
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chespo
Ответ Мэй Касахара
Ну пока они только опровергали. Что же запоете вы и администрация данного сайта , если они продолжат выступать за Россию?
”Продолжат выступать” )) да, именно для этого мама убирала российские флаги, а они сами отсиживаются в Америке и в РФ последний раз были перед ОИ, все никак не могут добраться 😂
+2
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