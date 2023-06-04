Журова о Дэвис и Смолкине: «Какая-то катастрофа с их переходами. Я уже не поверю, пока они действительно не перейдут»

Светлана Журова отреагировала на новость о переходе Дэвис и Смолкина в другую сборную.

Американский журналист Дейв Лиз сообщил, что танцевальный дуэт – получил от Федерации фигурного катания России (ФФКР) разрешение на переход в другую страну.

«Они уже столько раз куда-то переходили, они были в Америке, Канаде теперь вот Грузия. Не знаю, что еще будет про них, но это какая-то катастрофа с их переходами. Я уже не поверю, пока они действительно не перейдут. Четвертый или пятый раз и опять новая страна.

Кому-то выгодно, чтобы был этот скандал, потому что они уже, по-моему, во все страны мира переходили, а ребята, может, никуда и не собираются», – сказала Журова.