Татьяна Тарасова: «Дэвис и Смолкин еще ничего такого не сделали для нашего фигурного катания, чтобы мы говорили о потерях»

Татьяна Тарасова не считает возможный переход Дэвис и Смолкина в другую сборную потерей.

Американский журналист Дейв Лиз сообщил, что танцевальный дуэт – получил от Федерации фигурного катания России (ФФКР) разрешение на переход в другую страну.

«Они уже два года тренируются за границей. Чему тут удивляться? Не вижу тут чего-то сверхъестественного. Если бы вы были в их ситуации, разве не решили бы попробовать? Всегда примеряйте на себя положение спортсменов.

Потеря ли это для нашего фигурного катания? Они еще ничего такого не сделали для нашего фигурного катания, чтобы мы говорили о потерях», – сказала заслуженный тренер СССР.

«Переезд в США сблизил нас». Дэвис и Смолкина отпускают из России – а как все начиналось?