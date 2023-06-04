Татьяна Тарасова: «Дэвис и Смолкин еще ничего такого не сделали для нашего фигурного катания, чтобы мы говорили о потерях»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду переходы Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Татьяна Тарасова не считает возможный переход Дэвис и Смолкина в другую сборную потерей.

Американский журналист Дейв Лиз сообщил, что танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин получил от Федерации фигурного катания России (ФФКР) разрешение на переход в другую страну.

«Они уже два года тренируются за границей. Чему тут удивляться? Не вижу тут чего-то сверхъестественного. Если бы вы были в их ситуации, разве не решили бы попробовать? Всегда примеряйте на себя положение спортсменов.

Потеря ли это для нашего фигурного катания? Они еще ничего такого не сделали для нашего фигурного катания, чтобы мы говорили о потерях», – сказала заслуженный тренер СССР.

«Переезд в США сблизил нас». Дэвис и Смолкина отпускают из России – а как все начиналось?

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Регина Артёмова
Они еще ничего такого не сделали для нашего фигурного катания, чтобы мы говорили о потерях-ну да только квоту на олимпиаду нашу использовали и все больше и правда ничего не сделали для нашего фк .
+29
-3
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toplady
Что же вы таких бестолковых и бесполезных на ОИ отправили за страну выступать))
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
«Дэвис и Смолкин еще ничего такого не сделали для нашего фигурного катания, ---- только деньги проели.
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pentrak
Как лицемерно). То есть, справедливо требовать выкуп с Чиризано, это нормально, с чем я согласна, но Диану с Дэвисом можно и просто так отпустить?
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
В юниорах Хавронину Чиризано оставили в ОИ сезон.
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Именно, ничего не сделали, но на ОИ скатались. А потом год просидели, числясь в сборной, в Америке, пока мама хлопотала, катаясь с фигуристом другой страны на ЧМ, о переходе дочки.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bolelschiza
фу как противно
а как же слова, что они - лидеры и будущее нашего ФК?
кто, если не они (с)
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
76yjgh98tr675dyt45
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
как закрутилась тарасова. явно не без ее помощи эо все вышло. А сделала эта пара многое, многое негативное. Из за нее задвинули другие пары.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pentrak
Ответ Katerina Sunny
Неизвестны же условия перехода. Грузия, или куда они переходят, может предложила выгодные ФФКР условия. Туда же уже дорожка годами протоптана.
Нет. Там всё по знакомству делается, ни о каких выкупах, как было, например, с Халявиным, и речи не ведётся. Впрочем, если бы США согласились с ними связаться, то конкретно Дэвисов, ФФКР бы тоже отпустила просто так.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Princess23
Ну да, это же не Чиринзано в которого каждый в ФФКР "большие деньги вложил" (с)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pentrak
Ответ Viks
С мамули деньги требовать что-ли?
Ну с Чиризано же требуют. Пусть и эти платят, на них куда больше потратили, чем на полуитальянца.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jessi
Сделали-сколько пар распалось, кому-то пришлось в юниорах остаться, кому-то приостановить карьеру, чтобы доченька на ОИ попала
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Интересно, если захочет уйти условная Муравьева, ТАТ так же будет говорить?)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Ответ Pentrak
Как лицемерно). То есть, справедливо требовать выкуп с Чиризано, это нормально, с чем я согласна, но Диану с Дэвисом можно и просто так отпустить?
С мамули деньги требовать что-ли?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
А кто же слил инфу Лизу про решение ФФКР от 25 мая? Не Тарасова ли?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Кутузова
Не два года, а четыре тренируются за рубежом.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мария Коваленко
Ответ bolelschiza
фу как противно а как же слова, что они - лидеры и будущее нашего ФК? кто, если не они (с)
а все уже , никак. сплошное лицемерие
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Кутузова
Ответ AllaS
ТАТ, ну как же не сделали, как раз сделали ! Все танцевальные пары разбежались. Такого протаскивания по головам ещё действительно не было .Пары решили, что нет смысла продолжать, когда на пьедестал ставит Федра по блату, да ещё с баллами необоснованными , которые топовые пары получают на ГС , там -то их на ГС и поставили на место с соответствующими баллами за минус 30 от ЧР. И нашим судьям , хоть бы хны, а ведь надо бы ответить за такую огромную разницу, ведь в танцах не скажешь, что несколько квадов не прыгнули и в этом причина.
Вы бы не смешили народ своими теориями. Пары разбежались, не веря в свой успех, поэтому они образовали новые пары, которым предстоит еще скатываться, завоевывать признание и авторитет у судей, усложнив себе задачу многократно.)) Красиво плывёте.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllaS
ТАТ, ну как же не сделали, как раз сделали ! Все танцевальные пары разбежались. Такого протаскивания по головам ещё действительно не было .Пары решили, что нет смысла продолжать, когда на пьедестал ставит Федра по блату, да ещё с баллами необоснованными , которые топовые пары получают на ГС , там -то их на ГС и поставили на место с соответствующими баллами за минус 30 от ЧР.
И нашим судьям , хоть бы хны, а ведь надо бы ответить за такую огромную разницу, ведь в танцах не скажешь, что несколько квадов не прыгнули и в этом причина.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pravda87
Ответ Pentrak
Как лицемерно). То есть, справедливо требовать выкуп с Чиризано, это нормально, с чем я согласна, но Диану с Дэвисом можно и просто так отпустить?
Может хотя бы не будут числиться в сборной и получать стипендию, находясь в сша.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
orlitza
Ответ Pentrak
Как лицемерно). То есть, справедливо требовать выкуп с Чиризано, это нормально, с чем я согласна, но Диану с Дэвисом можно и просто так отпустить?
Никто не требует выкупа. Отсидит нужный срок на карантине - и всё.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pentrak
Ответ Lale Ganbarova
а может там мама как раз деньгами все порешала? И расходы за прошлые годы многократно покрыла
Нет. Могут так заявить при случае, но нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
orlitza
Ответ pravda87
Может хотя бы не будут числиться в сборной и получать стипендию, находясь в сша.
Её будут перечислять особо беспокоящимся?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий