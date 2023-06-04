Энберт о возможном переходе Дэвис и Смолкина: «Не вижу никаких проблем и вопросов. Карьера у спортсмена одна, и он сам принимает решение, как ее пройти»

Александр Энберт высказался о возможном переходе Дэвис и Смолкина в другую сборную.

Американский журналист Дейв Лиз сообщил, что танцевальный дуэт – получил от Федерации фигурного катания России (ФФКР) разрешение на переход в другую страну.

«Моя позиция состоит в том, что любой спортсмен вправе выбирать любую федерацию и любое спортивное гражданство, которое он считает нужным. Для этого в Международном союзе конькобежцев ( ) есть правила по смене гражданства.

То есть, это все регламентировано, обговорено. Поэтому я не вижу никаких проблем и вопросов. Каждый человек, каждый спортсмен имеет право выбирать, какую страну представлять, где тренироваться. Я это вижу только так.

Я поддерживаю спортсменов и их решение. Конечно, хотелось бы, чтобы такая классная пара каталась за сборную России, но карьера у спортсмена одна, и он сам принимает решение, как ее пройти», – сказал .

«Переезд в США сблизил нас». Дэвис и Смолкина отпускают из России – а как все начиналось?