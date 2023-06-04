Энберт о возможном переходе Дэвис и Смолкина: «Не вижу никаких проблем и вопросов. Карьера у спортсмена одна, и он сам принимает решение, как ее пройти»

Теги сборная России ISU танцы на льду Александр Энберт переходы Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Александр Энберт высказался о возможном переходе Дэвис и Смолкина в другую сборную.

Американский журналист Дейв Лиз сообщил, что танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин получил от Федерации фигурного катания России (ФФКР) разрешение на переход в другую страну.

«Моя позиция состоит в том, что любой спортсмен вправе выбирать любую федерацию и любое спортивное гражданство, которое он считает нужным. Для этого в Международном союзе конькобежцев (ISU) есть правила по смене гражданства.

То есть, это все регламентировано, обговорено. Поэтому я не вижу никаких проблем и вопросов. Каждый человек, каждый спортсмен имеет право выбирать, какую страну представлять, где тренироваться. Я это вижу только так.

Я поддерживаю спортсменов и их решение. Конечно, хотелось бы, чтобы такая классная пара каталась за сборную России, но карьера у спортсмена одна, и он сам принимает решение, как ее пройти», – сказал Энберт.

«Переезд в США сблизил нас». Дэвис и Смолкина отпускают из России – а как все начиналось?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий