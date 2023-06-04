Лакерник о новости про переход Дэвис и Смолкина: «С какой стати стоит доверять этому журналисту? Он достаточно скандальный»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Александр Лакерник переходы Диана Дэвис Глеб Смолкин Дейв Лиз Фигурное катание

Александр Лакерник отреагировал на новость о переходе Дэвис и Смолкина в другую сборную.

Американский журналист Дейв Лиз сообщил, что танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин получил от Федерации фигурного катания России (ФФКР) разрешение на переход в другую страну.

– Мне такое неизвестно. Не могу сказать мнение о том, что совершенно не факт, что есть на самом деле.

– Стоит ли доверять источнику?

– С какой стати стоит доверять этому журналисту? Тем более, он достаточно скандальный. Надо задавать вопросы в ФФКР, – сказал почетный вице-президент ISU.

«Переезд в США сблизил нас». Дэвис и Смолкина отпускают из России – а как все начиналось?

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15 комментариев

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Viks
Пенёк старый делает вид, что не знает, что там ФФКР нарешала 25 мая.
+19
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+14
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Е...С
Смолкин на интервью у Журанкова очень хотел, чтобы лично им вопросы задавали и что он с удовольствием на все вопросы ответит. Надеюсь, Журанков позвонит Смолкину.
+13
-1
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Ортодокс7
А с какой стати нам доверять вам: тебе и твоей скандальной подковёрной команде ?
+19
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Viks
Зуб даёшь? - Ну, тогда ФФКР пусть опровергнет.
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Pentrak
А что он скажет, если официалочка будет минимум через неделю?)
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Евгения Гринева
Ответ Воздушный Змей
Кстати, а невгребенный патриот Жулин уже высказался по этому поводу? Или одно дело грозить обезличенной мировой закулисе с нежелающими отвечать небинарщиками -- и совсем другое высказаться о конкретном переходе конкретной дочери конкретной тренерши? Потому как эта конкретная тренерша может с ноги открыть дверь в федерацию и посоветовать присмотреться к ошибкам учеников конкретного тренера, который дочу обидел :)))
А другой начинающий тренер может бегать за судьями перед стартами с требованием ставить нужные оценки "неговешкам" и даже не скрывает этого, в отличие от фантазий про открывание дверей Федерации с ноги
+9
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Anna Morgan
Диду в несознанку ушел. Ок. Если подтвердится, тутберидзе и прочие из фкрф будут извиняться перед Лизом за прошлые наезды?
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Amneris
Ну да, Лиз пропалил у вас допинг в Федерации еще в декабре, указав, что одна или две девочки Тутберидзе употребляют. Если б у вас хоть в загашнике был бы мозг, вы бы подсуетились и хотя бы хвосты подчистили, чтобы не опозориться так на Олимпиаде - благо, время еще было. Сейчас же легче назвать Лиза скандальным, нежели признать, что аскеты второй год мечтают хоть куда-то влезть. Я их не осуждаю, даже хорошо, если они свалят. Другое дело, что не надо в патриотизм ломаться и из своей шараги клуб благородных девиц лепить.
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Лариса Стародубцева
Ответ Pentrak
А что он скажет, если официалочка будет минимум через неделю?)
ФФКР до последнего будет тянуть с признанием .Горшков был не в курсе.Ну а Лакерник делает вид что также не знает .
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Галина Александрова
Зачем давать оценку Лизу, достаточно он скандальный или недостаточно?
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Olga.t
Ответ Дружба11
Чья бы мычала делец-решальщик...Уж к Лизу уважение есть, но не к тебе прожжоный и махровый коррупционер
Есть уважение к Лизу???
Он мало фейков запускал по-вашему?
Пока совершенно непонятно, что происходит.
Лакерник конечно тот ещё хитрый лис, и от него правды тоже не дождёмся.
+3
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