Лакерник о новости про переход Дэвис и Смолкина: «С какой стати стоит доверять этому журналисту? Он достаточно скандальный»
Александр Лакерник отреагировал на новость о переходе Дэвис и Смолкина в другую сборную.
Американский журналист Дейв Лиз сообщил, что танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин получил от Федерации фигурного катания России (ФФКР) разрешение на переход в другую страну.
– Мне такое неизвестно. Не могу сказать мнение о том, что совершенно не факт, что есть на самом деле.
– Стоит ли доверять источнику?
– С какой стати стоит доверять этому журналисту? Тем более, он достаточно скандальный. Надо задавать вопросы в ФФКР, – сказал почетный вице-президент ISU.
«Переезд в США сблизил нас». Дэвис и Смолкина отпускают из России – а как все начиналось?
Он мало фейков запускал по-вашему?
Пока совершенно непонятно, что происходит.
Лакерник конечно тот ещё хитрый лис, и от него правды тоже не дождёмся.