Лакерник о новости про переход Дэвис и Смолкина: «С какой стати стоит доверять этому журналисту? Он достаточно скандальный»

Александр Лакерник отреагировал на новость о переходе Дэвис и Смолкина в другую сборную.

Американский журналист сообщил, что танцевальный дуэт – получил от Федерации фигурного катания России ( ) разрешение на переход в другую страну.

– Мне такое неизвестно. Не могу сказать мнение о том, что совершенно не факт, что есть на самом деле.

– Стоит ли доверять источнику?

– С какой стати стоит доверять этому журналисту? Тем более, он достаточно скандальный. Надо задавать вопросы в ФФКР, – сказал почетный вице-президент ISU.

«Переезд в США сблизил нас». Дэвис и Смолкина отпускают из России – а как все начиналось?