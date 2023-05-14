Российское антидопинговое агентство в апреле 2023 года проверило семь российских фигуристов

Теги сборная России допинг РУСАДА Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Дмитрий Алиев Денис Ходыкин ТАСС Фигурное катание

РУСАДА в апреле 2023 года проверило на допинг семь российских фигуристов.

Впервые с января проверку прошла Елизавета Туктамышева. Также второй раз за год были протестированы Дмитрий Алиев и Денис Ходыкин. Помимо этого, были проверены Варвара Горобченко, Мария Мисник, Константин Сафонов и Николай Шилякин.

В марте и феврале РУСАДА протестировало по 14 фигуристов, в январе – 21.

Самыми тестируемыми РУСАДА фигуристами в 2022 году стали Марк Кондратюк (шесть раз) и Александра Трусова (5).

Туктамышева за 12 месяцев прошлого года была проверена на допинг один раз. 

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5 комментариев

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Navian
У грузинов без "заносов" разве что-нибудь делается, стадо баранов уже в русада)
+2
-2
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Toba Door
Ответ ТМЗ
базылюк, у которой КРАСНЫЕ ГЛАЗА, двоеглазова, федотов, Акатьева и Петросян не проверяются? Реально , РУСАДА, тебе интересно что там у Горобченко и Мисник, а вот на чем скачет группа тутберидзе тебе не интересно?
Борешься с ветренными мельницами
+1
-1
0
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Шубы
Ответ ТМЗ
базылюк, у которой КРАСНЫЕ ГЛАЗА, двоеглазова, федотов, Акатьева и Петросян не проверяются? Реально , РУСАДА, тебе интересно что там у Горобченко и Мисник, а вот на чем скачет группа тутберидзе тебе не интересно?
а где у нее красные глаза были? Может не выспалась или много в телефон залипает.
0
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