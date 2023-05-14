Российское антидопинговое агентство в апреле 2023 года проверило семь российских фигуристов

РУСАДА в апреле 2023 года проверило на допинг семь российских фигуристов.

Впервые с января проверку прошла Елизавета Туктамышева. Также второй раз за год были протестированы Дмитрий Алиев и Денис Ходыкин. Помимо этого, были проверены Варвара Горобченко, Мария Мисник, Константин Сафонов и Николай Шилякин.

В марте и феврале РУСАДА протестировало по 14 фигуристов, в январе – 21.

Самыми тестируемыми РУСАДА фигуристами в 2022 году стали Марк Кондратюк (шесть раз) и Александра Трусова (5).

Туктамышева за 12 месяцев прошлого года была проверена на допинг один раз.