Трусова и Кондратюк стали самыми проверяемыми РУСАДА фигуристами в 2022 году

Теги сборная России допинг РУСАДА мужское катание женское катание Михаил Коляда Дмитрий Алиев Петр Гуменник Евгений Семененко Александра Трусова ТАСС Марк Кондратюк Фигурное катание

Александра Трусова и Марк Кондратюк стали самыми проверяемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристами в 2022 году.

Кондратюк проходил проверку на допинг шесть раз, Трусова – пять. 

По четыре раза РУСАДА тестировало Дмитрия Алиева, Михаила Коляду, Петра Гуменника и Евгения Семененко.

Всего в 2022 году было протестировано 62 российских фигуриста.

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74 комментария

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Competition Score
Щ отмазалась? Немецкие технологии рулят?
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As per
Ответ Зиля Бадриева
Видать, Русада их оберегает от вады.
Чего? Ты хоть информацию проверяй! Саша уже 3 годам находится в регистрируемом пуле Вада.
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Asty
Ну теперь никто не придерется к чистоте их медалей. Интересно сколько наела Ще, хотя её даже не взвешивали.😅
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Зиля Бадриева
Видать, Русада их оберегает от вады.
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Зиля Бадриева
Ответ Noname No
Все хотят выловить её, ибо она без допинга делает невероятное
Ками находится в особо контролируемом пуле Вады. Сколько ее тестировали, это не оглашается. А эти вбросы про особо тестируемых фигуристов делают их пиарщики.
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Marfa Posadskaya
Ответ Versa
А сколько тестировали Валиева (у которой на минуточку допинг-скандал) и Щербакову? а, точно, у Саши и Марка ТШ не тот, которой надо))
Так и есть. И потом, если их тестировать, можно не дай бог, допинг найти 😁
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Дружба11
Тестировать ребят,которые практически не соревновались.РУСАДушка верна себе
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KMR
Превозмогательницу не трогали,а то ещё в обморок упадет
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rtun
Ответ ретроградный меркурий
Щербакова находится в международном Пуле тестирования WADA. Хоть бы факты проверяли, прежде чем набрасывать https://sport.rambler.ru/winter/48924071-figuristki-tuktamysheva-i-kostornaya-ne-voshli-v-novyy-pul-doping-testirovaniya-isu/
Папа как всегда со своей дочкой носится.🤦‍♀️
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Настя Розова
У кого-то парные кольца, а у кого-то парные допинг-тесты ))))
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Versa
А сколько тестировали Валиева (у которой на минуточку допинг-скандал) и Щербакову? а, точно, у Саши и Марка ТШ не тот, которой надо))
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Versa
Ответ Jessi
Сразу видна политика партии . Петросян там начали тестировать уже? Она же вообще не растёт
потому что у нее (как и у Щербаковой, например) вся "техника" держится на очень очень малом весе.
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Garik_new
Может РУСАДА экономила на транспортных расходах? Накрыть обоих сразу!
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Noname No
Ответ Ольга Ив
Не преувеличайвать в том, что хотят выловить, это просто логично, если у человека был выявлен остаток ТМЗ, что его надо чаще других тестировать. Но почему-то на контроле другие,которые и результатов - то не показывают в нынешнем сезоне.
Нет, я про Трусову. Её хотят поймать на чем-то
+2
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ВИван
В этом списке, конечно, нет самых подозрительных.
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Ольга Ив
Ответ Noname No
Все хотят выловить её, ибо она без допинга делает невероятное
Не преувеличайвать в том, что хотят выловить, это просто логично, если у человека был выявлен остаток ТМЗ, что его надо чаще других тестировать.
Но почему-то на контроле другие,которые и результатов - то не показывают в нынешнем сезоне.
+1
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Анастасия Ларина
Зато никто не будет сомневаться в их чистоте и в их медалях 🤷🏻‍♀️ Неприятно, конечно, что к Хрустальному "особое" отношение, всё-таки их спортсменка была вовлечена в скандал с допингом. Было бы интересно узнать, что там у них 🤔
+7
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Noname No
Ответ <vella>
почему именно они?
Потому что а) выполняют план проверок и это единственные спортсмены, в чистите которых Русада уверена на 100%; б) это заказ; в) они не верят, что квады Саша прыгает на физухе

Трусову в ОИ сезон и до него очень часто проверяли. Такое давление жесть
+13
-3
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Noname No
Ответ ретроградный меркурий
Щербакова находится в международном Пуле тестирования WADA. Хоть бы факты проверяли, прежде чем набрасывать https://sport.rambler.ru/winter/48924071-figuristki-tuktamysheva-i-kostornaya-ne-voshli-v-novyy-pul-doping-testirovaniya-isu/
Ваш комментарий не имеет никакого отношения к комментарию выше.
+7
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Alla Belova
Ответ tim55555
Не только сейчас - она с февраля 22г ни в одном соревновании не участвовала. Наверное прыжки совсем потеряла и вращения совсем уехали.
Она не с февраля, а с осени не участвует, с нового сезона. До осени с февраля соревнований не было, кроме КПК, где она была и выиграла!
Прыжки и вращения совсем не ушли, видела её на шоу, она в неплохой форме весьма, но конечно не с соревновательным контентом. У меня ощущение по её форме - если решит соревноваться, может восстановиться вполне
+2
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Noname No
Ответ Jessi
Кондратюк же по версии хрустоботов курил марихуану 😂, пытались эту версию разогнать в сети , пока не стало известно, у кого нашли допинг
Жесть, помню это бесовство в феврале. Уж как его тогда не обозвали
+9
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Noname No
Ответ Ольга Ив
Но все-таки после этого дела Камилу, как мне кажется, обязаны были взять наши на контроль. Но почему-то Трусова на контроле.
Все хотят выловить её, ибо она без допинга делает невероятное
+4
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Alla Belova
Ответ As per
Официально она не завершила, вон Сотскова тоже не соревновалась. А сколько всех проверяли? В статье про неё ни слова, значит проверяли меньше.
В статье только про тех, кого проверяли больше всех! Это не значит, что остальных не проверяли вообще)
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tim55555
Ответ Alla Belova
Столько, сколько всех проверяли. А сейчас она не соревнуется.
Не только сейчас - она с февраля 22г ни в одном соревновании не участвовала. Наверное прыжки совсем потеряла и вращения совсем уехали.
+2
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ретроградный меркурий
Ответ Vladimir Arutin
Щербакову вообще не проверяют .Может у нее Т.И..
Щербакова находится в международном Пуле тестирования WADA. Хоть бы факты проверяли, прежде чем набрасывать
https://sport.rambler.ru/winter/48924071-figuristki-tuktamysheva-i-kostornaya-ne-voshli-v-novyy-pul-doping-testirovaniya-isu/
+4
-8
-4
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