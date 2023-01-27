Трусова и Кондратюк стали самыми проверяемыми РУСАДА фигуристами в 2022 году

и стали самыми проверяемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристами в 2022 году.

Кондратюк проходил проверку на допинг шесть раз, Трусова – пять.

По четыре раза тестировало , , и .

Всего в 2022 году было протестировано 62 российских фигуриста.