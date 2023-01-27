Трусова и Кондратюк стали самыми проверяемыми РУСАДА фигуристами в 2022 году
Александра Трусова и Марк Кондратюк стали самыми проверяемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристами в 2022 году.
Кондратюк проходил проверку на допинг шесть раз, Трусова – пять.
По четыре раза РУСАДА тестировало Дмитрия Алиева, Михаила Коляду, Петра Гуменника и Евгения Семененко.
Всего в 2022 году было протестировано 62 российских фигуриста.
Но почему-то на контроле другие,которые и результатов - то не показывают в нынешнем сезоне.
Трусову в ОИ сезон и до него очень часто проверяли. Такое давление жесть
Прыжки и вращения совсем не ушли, видела её на шоу, она в неплохой форме весьма, но конечно не с соревновательным контентом. У меня ощущение по её форме - если решит соревноваться, может восстановиться вполне
https://sport.rambler.ru/winter/48924071-figuristki-tuktamysheva-i-kostornaya-ne-voshli-v-novyy-pul-doping-testirovaniya-isu/