Андрей Мозалев стал самым тестируемым РУСАДА фигуристом в январе 2023 года
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе дважды проверяло на допинг фигуриста Андрея Мозалева.
Всего в январе РУСАДА проверило 21 фигуриста.
По разу тестирование проходили Софья Акатьева, Дмитрий Алиев, Матвей Богданов, Александр Бородин, Карина Факаева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Макар Игнатов, Денис Ходыкин, Валерий Колесов, Михаил Коляда, Юлия Лосякова, Глеб Лутфуллин, Девид Нарижный, Дарья Павлюченко, Аделия Петросян, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева и Дарья Усачева.
Как мы уже писали, может возникнуть большая проблема.
И независимо от того, активно кто-то соревнуется или нет.
Это тесты только за январь
Сообщение ни о чём.