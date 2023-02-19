Андрей Мозалев стал самым тестируемым РУСАДА фигуристом в январе 2023 года

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе дважды проверяло на допинг фигуриста Андрея Мозалева

Всего в январе РУСАДА проверило 21 фигуриста.

По разу тестирование проходили Софья Акатьева, Дмитрий Алиев, Матвей Богданов, Александр Бородин, Карина Факаева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Макар Игнатов, Денис Ходыкин, Валерий Колесов, Михаил Коляда, Юлия Лосякова, Глеб Лутфуллин, Девид Нарижный, Дарья Павлюченко, Аделия Петросян, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева и Дарья Усачева.

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15 комментариев

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expertmer2020
Важнее другое, кого протестировала Международная федерация.

Как мы уже писали, может возникнуть большая проблема.
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Валерий Петров
Ответ Anfitan
а Усачёва и Павлюченко активно соревновались?
Внесоревновательные пробы берут рандомно, за ними приходят домой, как к Сотсковой приходили несколько раз, пока она не соизволила пописать в баночку.
И независимо от того, активно кто-то соревнуется или нет.
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Dittix
Главную допингистку как всегда не тестили
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ДИАНА
Андрей, хочу пожелать тебе всего самого лучшего! Ты прекрасен, твоё катание волшебное!!! ❤️
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expertmer2020
Ответ Anfitan
а Усачёва и Павлюченко активно соревновались?
Вычислить конечно можно, но эта другая тема.
+1
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Anfitan
Ответ expertmer2020
Лучше бы написали сколько бы внесоревновательных тестов. Сообщение ни о чём.
а Усачёва и Павлюченко активно соревновались?
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+4
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Валерий Петров
Ответ Jessi
Щербакову не проверяют никогда
Пруфы, или Лев Толстой.
Это тесты только за январь
+3
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Спорт_в_массы
сейчас Плющенко обидится, что его спортсменов не тестировали, а из ТШТ - аж троих. где справедливость?)
+12
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+12
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Мария Курникова
Почему Алиначку не проверяют? Вон у Сотсковой нашли допинг и забанили даже после того как она ушла...
+2
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-5
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Мария Курникова
Ответ Jessi
Щербакову не проверяют никогда
Вы не волнуйтесь за нашу Анечку! Самую трудолюбимая и честная спортсменка!
+8
-5
+3
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irenmyasina@yandex.ru
Желаем Андрею крепкого здоровья и столько же прибавок к компонентам на турнирах! Он как никто другой этого заслуживает! Раз тестируют - значит не последний человек в команде.
+6
-1
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expertmer2020
Лучше бы написали сколько бы внесоревновательных тестов.

Сообщение ни о чём.
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Black&White
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+4
-13
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Jessi
Ответ Anna Morgan
А кого это у нас из действующих спортсменов ни разу не проверяли?
Щербакову не проверяют никогда
+12
-15
-3
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Anna Morgan
А кого это у нас из действующих спортсменов ни разу не проверяли?
+3
-8
-5
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