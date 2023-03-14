Глава WADA: «То, как рассматривалось дело Валиевой, не было обнадеживающим. Ненужная задержка в этом деле отражает обеспокоенность»

Глава WADA назвал решение ДАК РУСАДА по делу неверным.

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства установил, что спортсменка нарушила антидопинговые правила, однако в этом нет «никакой ее вины или халатности». Фигуристку оправдали, но аннулировали ее результат на чемпионате России 2022 года, где она одержала победу.

Позднее РУСАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд ( ) на решение своего дисциплинарного комитета.

«То, как рассматривалось дело фигуристки Камилы Валиевой, не было обнадеживающим. Ненужная задержка в этом деле отражает обеспокоенность.

Более того, мы видели вопросы, которые адресует мир тренерам, которые касаются защиты юных спортсменов. Мы верим, что решение ДАК РУСАДА является неверным, по этой причине WADA оспорило его в Спортивном арбитражном суде.

Это решение вызывает вопросы о доверии к национальному дисциплинарному комитету и, безусловно, не укрепляет его», – заявил Витольд Банька на ежегодном симпозиуме WADA в Лозанне.

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