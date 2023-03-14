Глава WADA: «То, как рассматривалось дело Валиевой, не было обнадеживающим. Ненужная задержка в этом деле отражает обеспокоенность»

Теги сборная России допинг WADA РУСАДА CAS женское катание ТАСС Витольд Банька Камила Валиева ДАК РУСАДА Фигурное катание

Глава WADA назвал решение ДАК РУСАДА по делу Камилы Валиевой неверным. 

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства установил, что спортсменка нарушила антидопинговые правила, однако в этом нет «никакой ее вины или халатности». Фигуристку оправдали, но аннулировали ее результат на чемпионате России 2022 года, где она одержала победу.

Позднее РУСАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение своего дисциплинарного комитета. 

«То, как рассматривалось дело фигуристки Камилы Валиевой, не было обнадеживающим. Ненужная задержка в этом деле отражает обеспокоенность.

Более того, мы видели вопросы, которые адресует мир тренерам, которые касаются защиты юных спортсменов. Мы верим, что решение ДАК РУСАДА является неверным, по этой причине WADA оспорило его в Спортивном арбитражном суде.

Это решение вызывает вопросы о доверии к национальному дисциплинарному комитету и, безусловно, не укрепляет его», – заявил Витольд Банька на ежегодном симпозиуме WADA в Лозанне.

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35 комментариев

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Sky Smoker
Ответ Ольга Долгова
Почему вы думаете что это их не колышет, обязательно будет много вопросов к РУСАДА и ФФКР.
И давненько ли Русада и ФФКР у нас уполномочены проверять пробы? Я конкретно про этот момент писала в комментариях, не переводите стрелки.
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svft
забанить деда, отстранить от стакана на четыре года
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Владислава Крюкова
Ответ merc-84
проба от этого чистой стала?
Какая разница, чистой от этого она стала или нет? В отношении спортсменки со стороны Вада были нарушены права и регламенты. Это должно беспокоить главу Вада больше, чем сколько шло расследование, тем более что по другим спортсменам, которые были пойманы на допинге на ОИ , решений нет. Что по испанской фигуристке? Сроки главу Вада не беспокоят?
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Sky Smoker
Ответ Неволяшка
Странно придираться к неудачному переводу сказанного Банька. Суть то все поняли, из-за дела Камилы будут больше придираться к РУСАДА. Затянули все так, что уже сама Камила не выдерживает ждать. Психика подростка очень уязвимая, тут и до беды недалеко.
Предполагаю, что Камилу бережно ведут психотерапевты. Возможно, что после ОИ она принимала антидепрессанты, плюс была включена в активную физическую работу (восстановление квадов, перестройка техники), плюс была задействована в публичных мероприятиях, поэтому прошла через этот период психологически почти без потерь.
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Маргарита Михайловна
Давно пора вручить награды честным спортсменам и наказать допинговую мошенницу Валиеву.
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Классный руководитель
это и так было понятно, опять на одни и те же грабли
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Ольга Долгова
Ответ Sky Smoker
Банька, иди в баньку. Вас не устроит любое решение, окромя полной дисквалификации Валиевой, что само по себе незаконно, и передачи золота американцам. При этом другие серьезные факторы, типа как будто бы умышленного затягивания обнародования грязной пробы вас, конечно же не колышат. Особенно если учесть, что слили декабрьскую пробу аккурат после выигранного россиянами командника - то есть спустя 1,5 месяца, а вот пробу с ЧЕ, январскую, проверили вовремя.
Почему вы думаете что это их не колышет, обязательно будет много вопросов к РУСАДА и ФФКР.
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chespo
Ответ Bleffinho
Как долго проверяли её пробу у них обеспокоенность не вызывало?
Так это РУСАДА не пометила пробу как приоритетную, интересно, зачем это было сделано.
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justbored
Ответ Ирина С
Если бы не случилась нужная задержка при проведении анализа пробы Валиевой и обнародовании его результатов, то никаких других задержек просто бы не было. Баньке лучше бы озаботиться работой подразделений руководимой им организации и своей собственной ответственностью перед клиентами. Все эти высказывания делаются с целью избежать наказания за свои халатность и непрофессионализм, если не за осознанный саботаж.
Факт.
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Неволяшка
Странно придираться к неудачному переводу сказанного Банька. Суть то все поняли, из-за дела Камилы будут больше придираться к РУСАДА. Затянули все так, что уже сама Камила не выдерживает ждать. Психика подростка очень уязвимая, тут и до беды недалеко.
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Sky Smoker
Ответ Lala M
Как понять мы "верим" поэтому оспорили? Это что юридический термин?
"Мы ОЧЕНЬ ХОТИМ верить в то, что золото будет наше, поэтому будет выгрызать его до последнего, а Валиевой дадим максималку и подвергнем публичной порке, чтоб неповадно было". 🤷‍♀️ недословный, но в принципе правильный перевод с "баньковского" языка.
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Sky Smoker
Ответ merc-84
проба от этого чистой стала?
Господи, что за идиотский вопрос. Естественно, нет. Но при всём том россияне бы также завоевали золото, просто Валиевой в команднике бы не было. А если бы пробу дали вовремя - то и на Олимпиаде бы не было.
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София Хайн
Ответ Тайга86
Обеспокоенность там в первую очередь вызывает одно: почему так долго проба собственно искала адресата и нашла его точно перед личными соревнованиями на ОИ? Со всеми другими обеспокоенностями кто-то живет, кто-то оправдывает, а кто-то хочет наказать...Если уж разбирать, то всё и с самого начала.
В свое время оправдали спортсмена, чью пробу В вскрыли в его отсутствие. То есть нарушение антидопинговых правил касается и вада. Медали не должны забирать. Вот я о чем
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Lala M
Ответ Пользователь Гугла
в оригинале он сказал мы знаем, а не верим
Да какая разница, знаем или верим, на чем знания-то основаны?
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Ирина С
Если бы не случилась нужная задержка при проведении анализа пробы Валиевой и обнародовании его результатов, то никаких других задержек просто бы не было. Баньке лучше бы озаботиться работой подразделений руководимой им организации и своей собственной ответственностью перед клиентами. Все эти высказывания делаются с целью избежать наказания за свои халатность и непрофессионализм, если не за осознанный саботаж.
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merc-84
Ответ Sky Smoker
Банька, иди в баньку. Вас не устроит любое решение, окромя полной дисквалификации Валиевой, что само по себе незаконно, и передачи золота американцам. При этом другие серьезные факторы, типа как будто бы умышленного затягивания обнародования грязной пробы вас, конечно же не колышат. Особенно если учесть, что слили декабрьскую пробу аккурат после выигранного россиянами командника - то есть спустя 1,5 месяца, а вот пробу с ЧЕ, январскую, проверили вовремя.
проба от этого чистой стала?
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Пользователь Гугла
Ответ Bleffinho
Уже и доказательств оказывается не надо, можно просто верить. Цивилизованенько
в оригинале он сказал мы знаем, а не верим
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Залина Малина
"Более того, мы видели вопросы, которые адресует мир тренерам, которые касаются защиты юных спортсменов" - что за перевод стрелок? Да и какая разница, что и кому "мир адресует".
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murzzzzzilka
Ответ Bleffinho
Как долго проверяли её пробу у них обеспокоенность не вызывало?
Это д р у г о е:))))
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Lala M
Как понять мы "верим" поэтому оспорили? Это что юридический термин?
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opty
Как пробу задержали так типа ничего.

Ааааа... "это другое..."
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Залина Малина
Задержка в проверке пробы тоже "отражает обеспокоенность"
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steelhard
Ответ Bleffinho
Как долго проверяли её пробу у них обеспокоенность не вызывало?
так это другое)
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Евгения Гринева
У него какая-то еще работа есть, он какие-то заявления на регулярной основе по другим спортсменам делает, кроме Валиевой, или там все порешали с кремами и биологическими жидкостями?
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Alex Zzz
доставай мочало, начинай сначала
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