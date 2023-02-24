МОК не будет участвовать в судебном разбирательстве в CAS по делу Камилы Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет участвовать в рассмотрении дела о нарушении антидопинговых правил фигуристкой в Спортивном арбитражном суде ( ).

13 января дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА, который является независимым органом, признал Валиеву невиновной по допинг-делу. Комитет установил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

CAS зарегистрировал апелляции на данный вердикт со стороны РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«МОК не является стороной в данном разбирательстве. не информировал и не ходатайствовал о том, чтобы участвовать в данном деле», – заявили в организации.

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин – сама проба была взята в декабре 2021 года на чемпионате России.

На Играх Валиева выиграла золото в командном турнире, но награждение до сих пор не состоялось из-за начала расследования.

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