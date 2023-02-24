МОК не будет участвовать в судебном разбирательстве в CAS по делу Камилы Валиевой

Теги сборная России допинг МОК WADA РУСАДА CAS женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет участвовать в рассмотрении дела о нарушении антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

13 января дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА, который является независимым органом, признал Валиеву невиновной по допинг-делу. Комитет установил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

CAS зарегистрировал апелляции на данный вердикт со стороны РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

«МОК не является стороной в данном разбирательстве. МОК не информировал и не ходатайствовал о том, чтобы участвовать в данном деле», – заявили в организации. 

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин – сама проба была взята в декабре 2021 года на чемпионате России.

На Играх Валиева выиграла золото в командном турнире, но награждение до сих пор не состоялось из-за начала расследования.

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10 комментариев

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region03
(МОК) (CAS) (ДАК) (ISU) (WADA) matha faka!
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Евгений Соболев
Видимо эта особа на...ни кому не сдалась?
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Angry_bear
Ответ Sekir
Очевидно, что курс гнобления росспорта окончен. Кто-то сверху перестал говорить ФАС. Это касается не только этого случая.
Да, прошёл слух, что FIS тоже собираются поднимать вопрос о возвращении Рослыж на мир. Бокс, теннис, хоккей, тоже вроде как лояльны. Фигурка тоже уже призадумались - уровень упал, перспективы кислые. Я так думаю, в следующем году вернут все виды спорта.
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Сейлем Сэйберхеген
А Шо так? Проиграть боитесь!?
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Sekir
Очевидно, что курс гнобления росспорта окончен. Кто-то сверху перестал говорить ФАС. Это касается не только этого случая.
Просто они поняли, что деньги утекают!
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Doctor V
(ДАК) РУСАДА, который является независимым органом, но не является юридическим лицом, поэтому иск подан к Русада, а не к его структурному подразделению
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Sekir
Очевидно, что курс гнобления росспорта окончен. Кто-то сверху перестал говорить ФАС. Это касается не только этого случая.
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Магнетист*
От вас только требуется вручить золотые медали. Нашей сборной.
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Doctor V
Бах скользкий...
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Sky Smoker
Надо же. А как шашкой махали. Интересно, почему на попятную пошли?
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