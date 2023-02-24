Глава РУСАДА о деле Валиевой: «Мы полагаем, что сторона спортсменки не смогла доказать полное отсутствие ее вины»
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова объяснила ситуацию вокруг допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА, который является независимым органом, признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Однако сегодня стало известно, что РУСАДА обжаловало этот вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«После изучения мотивировочной части решения по данному делу, вынесенного независимым органом по рассмотрению антидопинговых споров, РУСАДА решило воспользоваться своим правом на обжалование данного решения в CAS», – заявила Логинова.
«Изучив мотивы принятого решения, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА убеждено, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения.
На данном этапе РУСАДА не имеет права давать комментарии по существу рассматриваемого дела, поэтому раскрывать основания своей позиции и запрашиваемую санкцию не может. Обоснованная позиция РУСАДА была представлена в CAS для объективного и беспристрастного рассмотрения арбитрами», – добавила гендиректор РУСАДА.
РУСАДА обжаловало решение признать Валиеву невиновной по делу о допинге
"Она защищенное лицо, а если защищенное лицо доказывает наличие незначительной вины или халатности, то возможно назначение выговора. Ей, как несовершеннолетней, даже не надо показывать источник попадания запрещенного вещества, что, например, большая проблема для взрослых спортсменов"
1.подачей своей апелляции они сдвигают сроки,чтобы Ками приняла участие в ГранПри и были затянуты сроки рассмотрения,т.к. жалобы будут рассматриваться все вместе
2.суд рассматривает жалобы по существу в пределах заявленных требований, а когда двое -требуют по максимуму, РУСАДА вошла стороной-которая требует меньше меньшего и суд обязательно это тоже примет во внимание.
Поэтому РУСАДА и вошла-стороной.
Вот весь хрен да копейка....
, чем в "Алисе в стране чудес" Кэролла . Прямо какое-то Зазеркалье.
О времена! О нравы!