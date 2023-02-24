Глава РУСАДА о деле Валиевой: «Мы полагаем, что сторона спортсменки не смогла доказать полное отсутствие ее вины»

Теги сборная России допинг РУСАДА CAS женское катание ТАСС Камила Валиева Вероника Логинова Фигурное катание

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова объяснила ситуацию вокруг допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА, который является независимым органом, признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Однако сегодня стало известно, что РУСАДА обжаловало этот вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«После изучения мотивировочной части решения по данному делу, вынесенного независимым органом по рассмотрению антидопинговых споров, РУСАДА решило воспользоваться своим правом на обжалование данного решения в CAS», – заявила Логинова.

«Изучив мотивы принятого решения, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА убеждено, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения.

На данном этапе РУСАДА не имеет права давать комментарии по существу рассматриваемого дела, поэтому раскрывать основания своей позиции и запрашиваемую санкцию не может. Обоснованная позиция РУСАДА была представлена в CAS для объективного и беспристрастного рассмотрения арбитрами», – добавила гендиректор РУСАДА.

РУСАДА обжаловало решение признать Валиеву невиновной по делу о допинге

39 комментариев

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Red Sonya
Русада опровергло русада, умора. Нет ребята, все не так, все не так, ребята
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Магнетист*
Ответ Pema
.. и дал рекомендацию впредь тщательнее выводить запрещенный препарат.
Ну раз вам CAS рекомендовал - выводите
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Владислава Крюкова
Ответ umma
Вот это поворот!!! Уж такого точно не ожидали многие наверное, что свои же будут соглашаться сл стороной обвинения ( если я правильно понимаю ) .. я можно сказать не фанатка Камилы ,но мне её жаль как человека ,как спортсменку, как фигуристку которая очень талантлива,где то намного лучше чем др фигуристки ,она по своему хороша и очень жаль и печально ,что все может так глупо закончится для неё.. я по прежнему уверенна ,что она ничего намеренно не пила ,специально скажем так ..это просто по чьей то глупости ,не компетентности случ лось или же кто то подставил её..много можно говорить, но факт остаётся фактом - проба к сожалению была не чистой...
Вообще-то РУСАДА ещё на ОИ соглашалась с ВАДА и хотела Камилу отстранить с лички ОИ
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ asusp527
Умора, пытаются играть на опережение.
И молодцы. Поставили CAS на растяжку. А пока суть да дело, много чего во внешнем мире поменяется.
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Pema
Ответ Магнетист*
Я полностью за Камилёнка. Но многие здесь, нюансов не понимают. На действия wada нужно противодействие. Без негативных последствий для Камилы и команды. Чтобы CAS по отцовски пожурил, строго пальцем погрозил (с) И с золотом и продолжением карьеры отпустил.
.. и дал рекомендацию впредь тщательнее выводить запрещенный препарат.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Jessi
Почему нельзя вскрыть пробу B?
Потому что она вскрывается только в присутствии спортсменки.
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garovatat
Ответ Ебздрогыч
Слушайте, как обычно из пустого в порожнее. То, что запрещенка попало в организм спортсменки, признало даже РУСАДА. Расследовали год как, из-за чего это случилось. Можно уже сейчас, спустя год, внятно сказать всем причину, а не кидаться какахами, обвинять в русофобии, подключать тяжелую во всех смыслах артиллерию типа Тарасовой мол отстаньте от невинного ребенка? Просто и понятно расскажите: как допинг попал в организм спортсмена?
опять началось - расскажите да покажите... дело идет в закрытом режиме, без комментариев, Валиева имеет на это легитимное право, если только сама (ее сторона) не согласится на иное. Они не согласились, какие вопросы? До вердикта КАС НИКТО не обязан посвящать досужие массы в нюансы дела, и тем более отчитываться вам как ТМЗ попало в организм. И тому же публичность очевидно вредна для Камилы в целях текущего разбирательства, это же очевидно
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umma
Вот это поворот!!! Уж такого точно не ожидали многие наверное, что свои же будут соглашаться сл стороной обвинения ( если я правильно понимаю ) .. я можно сказать не фанатка Камилы ,но мне её жаль как человека ,как спортсменку, как фигуристку которая очень талантлива,где то намного лучше чем др фигуристки ,она по своему хороша и очень жаль и печально ,что все может так глупо закончится для неё.. я по прежнему уверенна ,что она ничего намеренно не пила ,специально скажем так ..это просто по чьей то глупости ,не компетентности случ лось или же кто то подставил её..много можно говорить, но факт остаётся фактом - проба к сожалению была не чистой...
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Сейлем Сэйберхеген
В общем понятно, что судьба Камилы зависит от успехах на фронте. А ход красивый! Классно наши CAS поставили на растяжку
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Лакс
еще дополнение от юриста:
"Она защищенное лицо, а если защищенное лицо доказывает наличие незначительной вины или халатности, то возможно назначение выговора. Ей, как несовершеннолетней, даже не надо показывать источник попадания запрещенного вещества, что, например, большая проблема для взрослых спортсменов"
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Дружба11
Ответ Патриоты Родины ЗЗЗЗ
Комментарий удален
хватит клоунаду разводить-действия РУСАДЫ как раз в защиту Ками, потому,что:
1.подачей своей апелляции они сдвигают сроки,чтобы Ками приняла участие в ГранПри и были затянуты сроки рассмотрения,т.к. жалобы будут рассматриваться все вместе
2.суд рассматривает жалобы по существу в пределах заявленных требований, а когда двое -требуют по максимуму, РУСАДА вошла стороной-которая требует меньше меньшего и суд обязательно это тоже примет во внимание.
Поэтому РУСАДА и вошла-стороной.
Вот весь хрен да копейка....
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несахар
с самого начала было очевидно, что Валиева и ее ТШ не могут доказать свою невиновность, что рыльце в пуху, и только слепые фанатики думали иначе
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Лариса Шевкун
По -моему ситуация почище.
, чем в "Алисе в стране чудес" Кэролла . Прямо какое-то Зазеркалье.
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Jessi
Почему нельзя вскрыть пробу B?
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Ajvengo
Ответ Makhasamatman Buch
Если защита не говорит, как попал препарат в организм, значит сами даже не верят в эту версию.
версию с дедовыми таблами? так в нее вообще никто не верит, не то что русада.
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asusp527
Ответ Viktoria dek
РУСАДА самая первая подала аппеляцию в CAS, после уже WADA и ISU подали)
Умора, пытаются играть на опережение.
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Alexander2022
Ответ Патриоты Родины ЗЗЗЗ
Комментарий удален
Судя по писанине, как раз выше
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Katerina Sunny
Ответ Ебздрогыч
Слушайте, как обычно из пустого в порожнее. То, что запрещенка попало в организм спортсменки, признало даже РУСАДА. Расследовали год как, из-за чего это случилось. Можно уже сейчас, спустя год, внятно сказать всем причину, а не кидаться какахами, обвинять в русофобии, подключать тяжелую во всех смыслах артиллерию типа Тарасовой мол отстаньте от невинного ребенка? Просто и понятно расскажите: как допинг попал в организм спортсмена?
Если бы Валиевой не было в феврале 2022 и тем более на ЧР 2022 15 лет, то уже бы узнали всё в подробностях. Возраст и позволяет затягивать. Потому что на возраст был расчёт, что вообще никто ничего не узнает. И тут всё просто: если Валиева абсолютно невиновна, то нужно найти виноватого. А это сделать в нынешних реалиях сложнее, чем признать Валиеву виновной в какой-либо степени.
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Спорт_в_массы
Ответ Viktoria dek
РУСАДА самая первая подала аппеляцию в CAS, после уже WADA и ISU подали)
почему думаете, что первая. была такая инфа?
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Dina2
В сложившейся ситуации это лучший выход. Снять вину полностью невозможно. РУСАДА этим обжалованием, возможно, упредили более суровый вариант. Надеяться на признание полной чистоты Камиллы нереально.
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@утопия
Ответ Morveena Bum
стадия третья: торг.
и пострадает только команда. Валиеву итак поддерживают и облизывают как стакан деда.
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@утопия
Ответ Ебздрогыч
Слушайте, как обычно из пустого в порожнее. То, что запрещенка попало в организм спортсменки, признало даже РУСАДА. Расследовали год как, из-за чего это случилось. Можно уже сейчас, спустя год, внятно сказать всем причину, а не кидаться какахами, обвинять в русофобии, подключать тяжелую во всех смыслах артиллерию типа Тарасовой мол отстаньте от невинного ребенка? Просто и понятно расскажите: как допинг попал в организм спортсмена?
значит на постоянной основе был, просто один раз не успела его вывести, получается так что ли?
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Kareglazaya
Какие-то странные схемы... С каждым днём ситуация становится всё более непонятной
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Gornostaev
РУСАДА судится с дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА?! Удивительное рядом...
О времена! О нравы!
+2
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Лизавета Анна -Мария
"Игрища" главы РУСАДА Логиновой давно понятны . Хочется показать себя " независимой и лояльной", но выглядит это, на самом деле, смешно((
+2
-3
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