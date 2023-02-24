Глава РУСАДА о деле Валиевой: «Мы полагаем, что сторона спортсменки не смогла доказать полное отсутствие ее вины»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова объяснила ситуацию вокруг допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА, который является независимым органом, признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Однако сегодня стало известно, что РУСАДА обжаловало этот вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«После изучения мотивировочной части решения по данному делу, вынесенного независимым органом по рассмотрению антидопинговых споров, РУСАДА решило воспользоваться своим правом на обжалование данного решения в CAS», – заявила Логинова.

«Изучив мотивы принятого решения, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА убеждено, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения.

На данном этапе РУСАДА не имеет права давать комментарии по существу рассматриваемого дела, поэтому раскрывать основания своей позиции и запрашиваемую санкцию не может. Обоснованная позиция РУСАДА была представлена в CAS для объективного и беспристрастного рассмотрения арбитрами», – добавила гендиректор РУСАДА.

РУСАДА обжаловало решение признать Валиеву невиновной по делу о допинге