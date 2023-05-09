Матыцин о ситуации с Костомаровым: «Мы все очень переживаем, будем надеяться и верить, что дела идут лучше, сил прибавляется»
Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о ситуации с Романом Костомаровым.
Накануне олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал первый после госпитализации пост в соцсетях.
«Мы все очень переживаем, будем надеяться, будем все верить, что дела идут лучше, сил прибавляется.
Все люди, все знакомые, все друзья переживают и желают ему скорейшего выздоровления», – сказал Матыцин.
Роман Костомаров впервые высказался о своей болезни: «Надеюсь, я справлюсь со всем благодаря близким и врачам, которые вытащили меня с того света»
не передать словами как я была рада видеть этот пост. Спортсмен, сильный человек который выйграл в схватке за жизнь. Дай бог ему здоровья, сил, терпения пройти этот путь и близких людей рядом которые ему помогут. 🙏