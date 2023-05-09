Матыцин о ситуации с Костомаровым: «Мы все очень переживаем, будем надеяться и верить, что дела идут лучше, сил прибавляется»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о ситуации с Романом Костомаровым.

Накануне олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал первый после госпитализации пост в соцсетях.

«Мы все очень переживаем, будем надеяться, будем все верить, что дела идут лучше, сил прибавляется.

Все люди, все знакомые, все друзья переживают и желают ему скорейшего выздоровления», – сказал Матыцин.

Роман Костомаров впервые высказался о своей болезни: «Надеюсь, я справлюсь со всем благодаря близким и врачам, которые вытащили меня с того света»