Навка о первом сообщении Костомарова после госпитализации: «Счастлива и рада! Надеюсь, с ним не только наша страна, но и весь мир»
Татьяна Навка отреагировала на первое сообщение Романа Костомарова после госпитализации.
В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией, все это время он был в реанимации. На фоне осложнений фигурист перенес частичную ампутацию конечностей.
Сегодня Костомаров впервые высказался о своей болезни и опубликовал фото в соцсети.
«Счастлива и рада! Я вместе с ним, как и вся Россия! Надеюсь, с ним не только наша страна, но и весь мир. Периодически общаюсь с Романом – с ним все нормально», – сказала Навка.
Переживаем и надеемся на лучшее вместе с ним .