Навка о первом сообщении Костомарова после госпитализации: «Счастлива и рада! Надеюсь, с ним не только наша страна, но и весь мир»

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров Фигурное катание

Татьяна Навка отреагировала на первое сообщение Романа Костомарова после госпитализации.

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией, все это время он был в реанимации. На фоне осложнений фигурист перенес частичную ампутацию конечностей.

Сегодня Костомаров впервые высказался о своей болезни и опубликовал фото в соцсети. 

«Счастлива и рада! Я вместе с ним, как и вся Россия! Надеюсь, с ним не только наша страна, но и весь мир. Периодически общаюсь с Романом – с ним все нормально», – сказала Навка. 

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4 комментария

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Tatiana Klm
Ответ Девушка Безимени
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Зато настоящий друг, она бросилась ему на помощь, подключила всех, кого только можно, чтобы вытащить Романа из беды. Зато есть душа.
+9
-4
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Lapo Elkann
Так точно ,Татьяна.
Переживаем и надеемся на лучшее вместе с ним .
+4
0
+4
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Gala Dik
Все мы рады! Роману скорейшего восстановления и не потерять себя, силу духа, сохранить спортивный характер!
+2
0
+2
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Девушка Безимени
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