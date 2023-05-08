Роман Костомаров впервые высказался о своей болезни: «Надеюсь, я справлюсь со всем благодаря близким и врачам, которые вытащили меня с того света»

Теги Роман Костомаров сборная России соцсети Здоровье Фигурное катание

Олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые высказался о своей болезни.

Сообщение опубликовано в соцсети Костомарова

«Всем привет. 😎🤟Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!!! (((

Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной.

Впереди много тяжелой работы над собой...» – говорится в сообщении. 

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей. 

В начале апреля появилась информация, что состояние фигуриста улучшилось. 

Скриншот: инстаграм Романа Костомарова.

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37 комментариев

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MockingBird
Роман!!!
Как радостно видеть тебя живым!
Обязательно справишься, ты сильный человек с чемпионским характером!
Сил, терпения, упорства и здоровья! 🙌
+62
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Лирой Дженкинс
Ребят, относитесь серьезно к своему здоровью, что сегодня - "херня, пройдет" завтра может стать "приехали, уже не лечится"
+45
-1
+44
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Caledon Hockley
Ну, слава Богу, хоть выжил. Вроде он мне никто, а переживательно было.
+42
-1
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Ирина Валентиновна
Наконец-то фотография Романа. Вот по глазам видно, что пройдёт и все выдержит. По крайней мере сейчас в это веришь гораздо больше.
+30
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MirandaHoax
Рома, как радостно видеть живым. Здоровья и сил преодолеть всё. Какие глаза...
+28
-1
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Игорь Новиков
Здоровья, Роман. Тебе есть ради кого жить. Терпения и адаптации к новой реальности.
+18
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Bulat89
Мужик!Всего самого хорошего Роману!
+13
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HRYNDEL
Держись Рома!!!
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Охрана и безопасность
Вот он, чемпионский характер! 💪Ну и кто тут его хоронил, как себя чувствуете?! Теперь успешной реабилитации Роме!
+15
-2
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Los Wakas
Мужик! Здоровья Вам!
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Эдель
обалдеть, какой сильный он человек!!!!
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Ang Feo
Думаю, это хороший пример, что в чудо надо верить всегда. Уж как его тут хоронили, как сердобольно говорили отпустить, чтоб не мучался. А оно вот как. Да, труда впереди еще много, но он жив и это чудо!
+8
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EmperorNazer
Роману здоровья и восстановления, на фото выглядит далеко не так ужасно, как могло бы показаться по инсайдам «источников, знакомых с ситуацией». Надеюсь, все будет хорошо.
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riverman1980
С возвращением!
Сил и желания жить!
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Tytti
Здоровья Роману!
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ФиладельфияЮнион
Желаем крепко ему стоять на ногах!
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Ang Feo
Ответ Теннисный абсолют
Судя по фотке без кистей остался Ужас
Ну так-то на фотке кистей и не видно, чтобы делать выводы
+4
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Зямлянин
Ответ Охрана и безопасность
Вот он, чемпионский характер! 💪Ну и кто тут его хоронил, как себя чувствуете?! Теперь успешной реабилитации Роме!
Никто его не хоронил! Все желали Роману выкарабкаться!
+4
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Olga Krayz
Здоровья и душевных сил Роману и его семье!
+4
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Джефф Лебовски
Желаю мужества, воли и терпения Роману и его близким.
+4
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Tzaichiha
Роман, все получится! Верим в тебя и желаем здоровья, терпения и упорства!
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Игорь Новиков
Ответ Лирой Дженкинс
Ребят, относитесь серьезно к своему здоровью, что сегодня - "херня, пройдет" завтра может стать "приехали, уже не лечится"
!! На днях во сне умерла хорошая знакомая. Девушке 32 года. Красотка, умница, маленький ребенок остался.

Была помешана на спорте, а с сердцем были проблемы, были симптомы, но не обращала внимания... и вот трагедией все кончилось.

Люди, не забивайте на свое здоровье!
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MironSM84
Здоровья Мужик!!!
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Kareglazaya
Очень радостно слышать эти слова. Надеюсь, самый сложный период закончился, и теперь будут только улучшения.
Главное - не повторять ошибок и серьезнее относиться к здоровью.
+3
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Lapo Elkann
Сил душевных и физических. Все будет хорошо.
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