Роман Костомаров впервые высказался о своей болезни: «Надеюсь, я справлюсь со всем благодаря близким и врачам, которые вытащили меня с того света»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые высказался о своей болезни.

Сообщение опубликовано в соцсети .

«Всем привет. 😎🤟Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!!! (((

Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной.

Впереди много тяжелой работы над собой...» – говорится в сообщении.

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.

В начале апреля появилась информация, что состояние фигуриста улучшилось.

Скриншот: инстаграм Романа Костомарова.