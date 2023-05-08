Роман Костомаров впервые высказался о своей болезни: «Надеюсь, я справлюсь со всем благодаря близким и врачам, которые вытащили меня с того света»
Олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые высказался о своей болезни.
Сообщение опубликовано в соцсети Костомарова.
«Всем привет. 😎🤟Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!!! (((
Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной.
Впереди много тяжелой работы над собой...» – говорится в сообщении.
В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.
В начале апреля появилась информация, что состояние фигуриста улучшилось.
Скриншот: инстаграм Романа Костомарова.
Как радостно видеть тебя живым!
Обязательно справишься, ты сильный человек с чемпионским характером!
Сил, терпения, упорства и здоровья! 🙌
Сил и желания жить!
Была помешана на спорте, а с сердцем были проблемы, были симптомы, но не обращала внимания... и вот трагедией все кончилось.
Люди, не забивайте на свое здоровье!
Главное - не повторять ошибок и серьезнее относиться к здоровью.