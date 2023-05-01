Гербольдт о словах Косторной про группу Тутберидзе: «Бывает, что спортсмен что-то недополучает и ищет проблему в окружающих, но в первую очередь должен искать причину в себе»

Катарина Гербольд оценила слова фигуристки Алены Косторной про группу Этери Тутберидзе.

«Этери Тутберидзе – это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался – идет следующий», – ранее сказала Косторная. Также она заявила, что у нее не было шансов выступить на чемпионате России-2022.

– Алена Косторная после переходов от одного тренера к другому ушла в парное катание. Ее нынешний наставник Сергей Росляков объявил, что пара Косторной и Георгия Куницы будет пытаться попасть в сборную. Насколько это реально?

– Вы знаете, когда-то и я ушла из одиночниц в позднем возрасте для парного катания. Все возможно, главное – найти в себе силы работать больше, чем раньше, потому что у тебя работы будет больше, чем у остальных действующих пар. Если в твои планы входит соревноваться с ними, пытаться выигрывать, просто нужно работать в два раза больше.

Алена – талантливая спортсменка. Мне кажется, что это даже не нужно произносить, потому что такого уровня спортсмены не могут быть не талантливыми. Но насколько у нее получится себя мотивировать для этого, я думаю, мы увидим в следующем сезоне.

– Косторная недавно дала интервью, в котором раскритиковала методы Этери Тутберидзе. Может ли тут быть какая-то обида фигуристки или неудовлетворение от их совместной работы?

– Особо комментировать я это не возьмусь. Единственное: она каталась достаточно долго у Этери Георгиевны, все ее устраивало, и добилась она с ней высоких результатов. Тогда никаких комментариев не было.

Бывает, что спортсмен где-то что-то недополучает в плане своих ожиданий и потом ищет проблему в окружающих, но в первую очередь спортсмен всегда должен искать причину в себе. Это мое мнение, – сказала бывшая фигуристка Катарина Гебольдт.

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