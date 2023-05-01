Гербольдт о словах Косторной про группу Тутберидзе: «Бывает, что спортсмен что-то недополучает и ищет проблему в окружающих, но в первую очередь должен искать причину в себе»

Теги Катарина Гербольдт сборная России пары женское катание Этери Тутберидзе Георгий Куница контрольные прокаты Алена Косторная Сергей Росляков Фигурное катание

Катарина Гербольд оценила слова фигуристки Алены Косторной про группу Этери Тутберидзе.

«Этери Тутберидзе – это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался – идет следующий», – ранее сказала Косторная. Также она заявила, что у нее не было шансов выступить на чемпионате России-2022.

– Алена Косторная после переходов от одного тренера к другому ушла в парное катание. Ее нынешний наставник Сергей Росляков объявил, что пара Косторной и Георгия Куницы будет пытаться попасть в сборную. Насколько это реально?

– Вы знаете, когда-то и я ушла из одиночниц в позднем возрасте для парного катания. Все возможно, главное – найти в себе силы работать больше, чем раньше, потому что у тебя работы будет больше, чем у остальных действующих пар. Если в твои планы входит соревноваться с ними, пытаться выигрывать, просто нужно работать в два раза больше.

Алена – талантливая спортсменка. Мне кажется, что это даже не нужно произносить, потому что такого уровня спортсмены не могут быть не талантливыми. Но насколько у нее получится себя мотивировать для этого, я думаю, мы увидим в следующем сезоне.

– Косторная недавно дала интервью, в котором раскритиковала методы Этери Тутберидзе. Может ли тут быть какая-то обида фигуристки или неудовлетворение от их совместной работы?

– Особо комментировать я это не возьмусь. Единственное: она каталась достаточно долго у Этери Георгиевны, все ее устраивало, и добилась она с ней высоких результатов. Тогда никаких комментариев не было.

Бывает, что спортсмен где-то что-то недополучает в плане своих ожиданий и потом ищет проблему в окружающих, но в первую очередь спортсмен всегда должен искать причину в себе. Это мое мнение, – сказала бывшая фигуристка Катарина Гебольдт.

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам

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10 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Алӗну не перевоспитаешь, поймите уже. Она какую-то особую прелесть потеряет, если перестанет косячить. Как бы и не Алёна Косторная будет)
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Toba Door
Никаких перспектив у пары не вижу, куница посредственный партнер да и Алена парные элементы не скоро может демонстрировать на 3-4 уровень
+14
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Angry_bear
Господи, сколько можно паразитировать на обсуждении бездумных Алёниных высказываний...? По итогам этого вью опрошены уже все, более или менее имеющие отношение к ФК. Алёна снова на свои грабли, а журналюгам только того и надо... Целую эпопею из пальца высосут.
+10
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+9
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Lanochka
Что это? Адекват от Гербольд?
+9
-6
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steelhard
Ответ Маргарита В Сафронова
Алӗну не перевоспитаешь, поймите уже. Она какую-то особую прелесть потеряет, если перестанет косячить. Как бы и не Алёна Косторная будет)
Алёна Косторная- Косячная
+4
-1
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Oleandra
Никаких громких переходов пока нет? будем мусолить тему, как плохо в штабе Тутберидзе.
+7
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Блинчик
Всё правильно, ведь спортсмен тренирует сам себя, соревнуется один сам с собой и всю карьеру живёт в вакууме, где, кроме него, никого нет.
+12
-12
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