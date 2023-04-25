Железняков о словах Косторной про группу Тутберидзе: «Плевать в колодец, из которого ты когда-то пил, мягко говоря, некрасиво»

Теги сборная России пары женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Алексей Железняков Алина Загитова Анна Щербакова Алена Косторная Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Алексей Железняков ответил на слова Алены Косторной про группу Этери Тутберидзе.

«Этери Тутберидзе – это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался – идет следующий», – ранее заявила Косторная. Также фигуристка заявила, что у нее не было шансов выступить на чемпионате России-2022.

«Возможно, Алена затаила какую-то обиду на тренерский штаб. Но винить нужно исключительно себя. Те девочки, которые хотели добиться высоких результатов, сделали это, добились.

Большой спорт – это не про целовашки и обнимашки, а про большой труд. Если человек не смог найти себя и выдержать эту тяжесть большого спорта, то не стоит искать виноватых, нужно задуматься о себе. И плевать в колодец, из которого когда-то ты пил, мягко говоря, некрасиво.

Женя Медведева, Аня Щербакова, Камила Валиева, Алина Загитова и подрастающее новое поколение – это девочки, которые на слуху у всего мира. Они выступают в шоу, зарабатывают денежку, имеют рекламные контракты и так далее. Алена могла бы этого всего добиться. Она очень талантливая, я всегда это подчеркивал. Но, к сожалению, мы научились искать проблему в других, а не в себе.

Когда Алена повзрослеет и если начнет сама тренировать, она поймет какая это ответственность и что это такое. Каждому ребенку, каждому подростку надо угодить, что-то решить, поставить программу. Они могут обижаться, если им покажется, что ты им не уделяешь должного внимания. Алена это поймет только тогда, когда начнет сама тренировать», – сказал хореограф группы Тутберидзе.

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34 комментария

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Olga.t
Неожиданно взвешенное и разумное высказывание от Железнякова.
Только мне кажется не надо Косторной становиться тренером, детей жалко...
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Anna Leonova
Железяка прав и даже корректен.
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Dmitrii Ianov
А что не так? Конвеер и есть. Я не вижу ничего негативного в этом. Так устроено женское фигурное катание.
+23
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+18
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Светлана Менова
На удивление корректный комментарий Железнякова. Даже добавить нечего.
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На Пекин
Лучше вообще ни в какой колодец не плевать
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Navian
Этому дубу спичрайтера подогнали нормального)
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Viks
«Возможно, Алена затаила какую-то обиду на тренерский штаб. Но винить нужно исключительно себя. " --- То есть в обиде виновата всегда только одна сторона?
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несахар
и в чем он не прав?
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Владимир Георгия
Ответ Dmitrii Ianov
А что не так? Конвеер и есть. Я не вижу ничего негативного в этом. Так устроено женское фигурное катание.
В других школах конвейеры не чемпионок, однако никто не увидел это, хотя явно видно , что нет успехов. Вот о чём надо писать. Выходит они попусту тратят гос средства, арены итд.
+11
-7
+4
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Kareglazaya
Ответ Dmitrii Ianov
А что не так? Конвеер и есть. Я не вижу ничего негативного в этом. Так устроено женское фигурное катание.
В большинстве видов спорта та же система. Просто Алёна сказала "У Тутберидзе конвейер", как будто он только у одного тренера, а больше нигде такого нет. Потому все негативно и отреагировали.
+6
-3
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Александр Скворцов
Железняков! Ты прав!
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lyubov61
Ответ несахар
и в чем он не прав?
Во всем прав.
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Ирина С
Что с Железняковым? Это точно его комментарий? Ведь сам он никогда не стеснялся плевать в колодец, из которого пил когда-то и совсем не считал это неправильным.
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Дружба11
Этери гордится свои конвейером-что плохого в этом слове-объясните кто-нибудь))),если конвейер с отливкой золота и серебра на первенствах?В чем не права Алена то?О каком все камне здесь говорят,уводя в сторону от сути и смысла.
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несахар
как-то уж слишком вежливо и осторожно железняков в этот раз высказался
а где слова "предательница" и "неблагодарная"?
неужели железняков повзрослел и поумнел?
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Kareglazaya
Ответ несахар
как-то уж слишком вежливо и осторожно железняков в этот раз высказался а где слова "предательница" и "неблагодарная"? неужели железняков повзрослел и поумнел?
Кодекс этики)
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Amok_
Ответ Dmitrii Ianov
А что не так? Конвеер и есть. Я не вижу ничего негативного в этом. Так устроено женское фигурное катание.
Так устроено не женское фигурное катание. Так устроено на данный момент детское фигурное катание) никакого женского конвейера по текущим правилам у ЭГ нет. У неё есть Валиева с неподтвержденным статусом на данный момент и Петросян. За сим все. Женское фигурное катание изменилось год назад с принятием нового возрастного ценза. И последствия этого изменения нам переживать через пару лет, когда до ФФКР наконец дойдёт. А дойдёт до них когда можно будет выйти на международные соревнования. А выйдут туда не дети, а девушки в глубоком пубертате без международного рейтинга и беста - и это НЕ Акатьева, это Петросян, Муравьева, Самоделкина. Ну и те кто там уже был - возможно Лиза. возможно Саша. Если повезёт - Камила. Все те же на манеже. И заменить их на раз два не получится. Просто по правилам не получится. Никаких этапов гран при для Самоделкиной, Петросян, Муравьевой. Девушки с рейтингом 60-70 места на эти соревнования не попадут. Остальным доступ туда запрещён по возрасту. Вот и посмотрим на конвейер. Легко его строить с тотальной поддержкой и Лакерником у руля мирового ФК. Сейчас так легко уже не будет. Перестройка займёт время, и никто не знает как глубокоуважаемая ЭГ с ней справится. Пока она живет в старых реалиях, где ГС в России традиционно выигрывают 15 летние. Опять таки с полной поддержкой Федерации.
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Анна Беляева
Ну, выбирая работу педагога, приходится помнить, что она, пожалуй, самая неблагодарная. Можно вложить всю душу в ребенка и получить, ну, в лучшем случае - ничего. А нередко еще и кучу претензий, как не оценили, недолюбили.

У Алены, в принципе, ни к педагогам, ни к родителям пока нет чувства благодарности, сопряженного с пониманием веса и силы ее слов. Будем надеяться, что со временем она осознает, что слова, сказанные впроброс, могут ранить и весьма больно.
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Додик Аксель
Быть тренером это не для Косторной. Ледовые шоу, подиум на показе мод, на худой конец мастер - класс., а там ещё что-нибудь захочется нового для выхода из зоны комфорта...
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Black&White
Ожидаемый комментос от Железяки
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Verysia
Ответ Victoria Kravchenko
Эти люди орут про хейт в интерне, а сами делают тоже самое) Сказала Косторная и сказала. Нет, всем надо прокомментировать… Взрослые люди…
Алёна тоже давно не ребёнок, значит говорит не просто так.
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Verysia
А она будет тренировать, вы думаете?
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Irina Kistler
Ответ Dmitrii Ianov
А что не так? Конвеер и есть. Я не вижу ничего негативного в этом. Так устроено женское фигурное катание.
Я не думаю, что, даже пользуясь готовой методикой кого- либо, можно по-настоящему наладить образовательный процесс как конвейер. Такого, по-моему, нет нигде в мире. Реальный тренировочный подготовительный процесс чемпионов — сложнейший механизм и в нем слишком много рисков. Поэтому слово " конвеер" скорее аллегория, чем метафора и не надо понимать это буквально.
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vanessa2021
Ответ Евгения Гринева
Ну, он, на удивление, достаточно корректен и прав
Потому что писал этот текст не Железняков, поэтому и не похоже на него совсем.

Имхо, текст писала Тутберидзе, похоже на нее. Ответ очень мягкий кстати.
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