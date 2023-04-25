Железняков о словах Косторной про группу Тутберидзе: «Плевать в колодец, из которого ты когда-то пил, мягко говоря, некрасиво»

Алексей Железняков ответил на слова Алены Косторной про группу Этери Тутберидзе.

«Этери Тутберидзе – это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался – идет следующий», – ранее заявила Косторная. Также фигуристка заявила, что у нее не было шансов выступить на чемпионате России-2022.

«Возможно, Алена затаила какую-то обиду на тренерский штаб. Но винить нужно исключительно себя. Те девочки, которые хотели добиться высоких результатов, сделали это, добились.

Большой спорт – это не про целовашки и обнимашки, а про большой труд. Если человек не смог найти себя и выдержать эту тяжесть большого спорта, то не стоит искать виноватых, нужно задуматься о себе. И плевать в колодец, из которого когда-то ты пил, мягко говоря, некрасиво.

Женя Медведева, Аня Щербакова, Камила Валиева, Алина Загитова и подрастающее новое поколение – это девочки, которые на слуху у всего мира. Они выступают в шоу, зарабатывают денежку, имеют рекламные контракты и так далее. Алена могла бы этого всего добиться. Она очень талантливая, я всегда это подчеркивал. Но, к сожалению, мы научились искать проблему в других, а не в себе.

Когда Алена повзрослеет и если начнет сама тренировать, она поймет какая это ответственность и что это такое. Каждому ребенку, каждому подростку надо угодить, что-то решить, поставить программу. Они могут обижаться, если им покажется, что ты им не уделяешь должного внимания. Алена это поймет только тогда, когда начнет сама тренировать», – сказал хореограф группы Тутберидзе.