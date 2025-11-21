«Мишин сказал – крови больше, больше золота! Хотел показать, что Евгений борется». Дизайнер Филатова о костюме Семененко для произвольной

Дизайнер Филатова рассказала об образе Семененко в произвольной программе.

Дизайнер Галина Филатова рассказала, как создавался костюм для произвольной программы Евгения Семененко «Гладиатор».

– Как началось ваше сотрудничество с Женей Семененко?

– Все началось в августе этого года. Алексей Николаевич Мишин обратился ко мне: «Давай-ка что-нибудь нарисуй». Я тогда была в отъезде, нарисовала варианты, а когда вернулась, мы быстро все сделали.

– Образ гладиатора из произвольной программы основан на том, что было в фильме, однако при этом костюм получился очень ярким и даже нетипичным для соревнований. Как вы к этому пришли?

– Сначала на этапе эскиза был кожаный вариант, подумала, что можно сделать поскромнее. Алексей Николаевич сказал: «Что это за скромный мальчик? Какая-то мышь серая». Поняла, что тут ему хочется дать жару.

Этот костюм – реально театральный вариант, это не спорт в привычном понимании. Для доспехов мы взяли материал, используемый в театре, это не ткань, были вопросы к тому, как это будет работать в движении, будет ли мешать... Но при этом мы понимали, что материал будет смотреться как настоящие доспехи, а не что-то из тряпочки. Женя сказал, что все будет нормально, он все прыгнет.

Понятно, можно сделать из поролона, но они и будут выглядеть как из поролона, как ты их ни пристрой, в этом не будет правды жизни. А тут кажется, что это реальные латы. Детали на груди и плечах сначала мешали в группировке, поэтому их подрезали, поломали где-то, появилось на этом месте больше крови.

Если Глебу Лутфуллину ближе сдержанность, 250 оттенков черного, то Женя, полагаю, чувствует в себе такого борца, рыцаря или гладиатора. Он каждой детали уделял внимание – где камушек поместить, где добавить царапину, все это обдумывал.

– С первого ли раза удалось воплотить в жизнь все задуманное? Откуда на костюме появилась имитация крови?

– Мы обычно привозим костюм на лед, чтобы посмотреть, нужно ли что-то поправлять. Лед – очень коварный партнер, он белый, на его фоне все становится более сжатым. В пестрой среде смотришь на костюм и можешь отдельно выхватить детали, а на льду все сжимается.

Посмотрели костюм на льду, и Алексей Николаевич сказал: «Крови больше, больше золота!» Он хотел показать, что Женя борется, чтобы в этом образе он был побитый, но не сломавшийся. Чтобы было ощущение яркого, мощного, изможденного, раненого бойца – однако при этом победителя.

– Почему решили использовать сетку, но при этом создать эффект настоящего тела?

– Мы прорисовывали мышцы, поскольку, когда надеваешь сетку на тело, она съедает все, немножко как-то по-женски это смотрится. На самой арене свет более яркий, на телекартинке все более ярко, поэтому получился эффект, как будто он более «зажаренный», чем его настоящий цвет кожи. На примерке сетка идеально совпадала с цветом кожи, а на телевидении это стало выглядеть как ошибка, – сказала Филатова.

