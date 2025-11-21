  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • «Мишин сказал – крови больше, больше золота! Хотел показать, что Евгений борется». Дизайнер Филатова о костюме Семененко для произвольной
29

«Мишин сказал – крови больше, больше золота! Хотел показать, что Евгений борется». Дизайнер Филатова о костюме Семененко для произвольной

Дизайнер Филатова рассказала об образе Семененко в произвольной программе.

Дизайнер Галина Филатова рассказала, как создавался костюм для произвольной программы Евгения Семененко «Гладиатор».

– Как началось ваше сотрудничество с Женей Семененко?

– Все началось в августе этого года. Алексей Николаевич Мишин обратился ко мне: «Давай-ка что-нибудь нарисуй». Я тогда была в отъезде, нарисовала варианты, а когда вернулась, мы быстро все сделали.

– Образ гладиатора из произвольной программы основан на том, что было в фильме, однако при этом костюм получился очень ярким и даже нетипичным для соревнований. Как вы к этому пришли?

– Сначала на этапе эскиза был кожаный вариант, подумала, что можно сделать поскромнее. Алексей Николаевич сказал: «Что это за скромный мальчик? Какая-то мышь серая». Поняла, что тут ему хочется дать жару.

Этот костюм – реально театральный вариант, это не спорт в привычном понимании. Для доспехов мы взяли материал, используемый в театре, это не ткань, были вопросы к тому, как это будет работать в движении, будет ли мешать... Но при этом мы понимали, что материал будет смотреться как настоящие доспехи, а не что-то из тряпочки. Женя сказал, что все будет нормально, он все прыгнет.

Понятно, можно сделать из поролона, но они и будут выглядеть как из поролона, как ты их ни пристрой, в этом не будет правды жизни. А тут кажется, что это реальные латы. Детали на груди и плечах сначала мешали в группировке, поэтому их подрезали, поломали где-то, появилось на этом месте больше крови.

Если Глебу Лутфуллину ближе сдержанность, 250 оттенков черного, то Женя, полагаю, чувствует в себе такого борца, рыцаря или гладиатора. Он каждой детали уделял внимание – где камушек поместить, где добавить царапину, все это обдумывал.

– С первого ли раза удалось воплотить в жизнь все задуманное? Откуда на костюме появилась имитация крови?

– Мы обычно привозим костюм на лед, чтобы посмотреть, нужно ли что-то поправлять. Лед – очень коварный партнер, он белый, на его фоне все становится более сжатым. В пестрой среде смотришь на костюм и можешь отдельно выхватить детали, а на льду все сжимается.

Посмотрели костюм на льду, и Алексей Николаевич сказал: «Крови больше, больше золота!» Он хотел показать, что Женя борется, чтобы в этом образе он был побитый, но не сломавшийся. Чтобы было ощущение яркого, мощного, изможденного, раненого бойца – однако при этом победителя.

– Почему решили использовать сетку, но при этом создать эффект настоящего тела?

– Мы прорисовывали мышцы, поскольку, когда надеваешь сетку на тело, она съедает все, немножко как-то по-женски это смотрится. На самой арене свет более яркий, на телекартинке все более ярко, поэтому получился эффект, как будто он более «зажаренный», чем его настоящий цвет кожи. На примерке сетка идеально совпадала с цветом кожи, а на телевидении это стало выглядеть как ошибка, – сказала Филатова. 

ФОТО

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoЕвгений Семененко
logoсборная России
мужское катание
logoАлексей Мишин
Галина Филатова
logoстиль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мне не кажется честным судейство с отдельной калиткой». Петросян и Гуменника готовят к Олимпиаде
20 ноября, 10:15Подкасты
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Петросян и Гуменник возьмут медаль на Олимпиаде? Итоги Гран-при в России и США
19 ноября, 19:15
Семененко о травме перед началом сезона: «Получилось немного глупо, честно говоря. Потерял контроль на дорожке шагов – делал выпад и вдруг ноги разъехались»
19 ноября, 07:14
Главные новости
Тарасова о Гуменнике: «Просто преклоняюсь и перед ним, и перед его тренером — ставят себе невыполнимые задачи и выполняют их»
вчера, 21:02
Мария Захарова выступит в шоу Bol on Ice в Италии
вчера, 18:58
Татьяна Тарасова: «Чикмарева и Янченков катались феноменально, делали элементы изумительные»
вчера, 17:11
Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков, Мухортова и Евгеньев отобрались на чемпионат России
вчера, 16:41
Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Семененко, Угожаев, Федоров, Игнатов отобрались на чемпионат России
вчера, 16:22
Петр Гуменник: «Повышенное внимание лично мне помогает. Получаю эмоции от болельщиков, журналистов»
вчера, 16:09
Матвей Янченков: «Мы сегодня были сильнее. Самая жара будет на чемпионате России»
вчера, 15:39
Александр Галлямов: «Ситуация пу-пу-пу»
вчера, 15:29Видео
Дмитрий Евгеньев: «Недоволен собой, доволен партнершей. Некоторые вещи можно было сделать в разы лучше»
вчера, 15:20
Галлямов о срыве поддержки: «Если такая ситуация происходит, зачем загоняться по этому поводу, никакого смысла. Надо просто делать выводы»
вчера, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России». Щербакова и Гончаров после бронзы на Гран-при в Омске
вчера, 09:50
Тарасова о состоянии здоровья: «Нога болит, но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи»
вчера, 06:34
Кубок Варшавы. Стеллато-Дудек и Дешам победили, Вайпан-Ло и Дигби – 2-е, Макбет и Паркман – 3-и
22 ноября, 20:53
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Бричги – 2-й, Амми – 3-й
21 ноября, 20:22
«Другие парни: давай 50/50. Он: все для тебя». Загитова сняла тренд на фоне корзин с цветами
21 ноября, 06:46Видео
ISU о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «МОК отвечает за получение права на участие в Играх»
20 ноября, 14:01
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо выиграли ритм-танец, Грин и Парсонс – 2-е, Лим и Куан – 3-и
19 ноября, 22:44
Роднина не считает двойными стандартами заявление Ковентри о спортсменах: «Ранее не она принимала решения»
19 ноября, 12:47
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
15 ноября, 16:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27