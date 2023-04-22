Косторная о реакции Буяновой на переход в пары: «Получилось, наверное, не очень красиво с моей стороны»

Теги травмы Елена Буянова (Водорезова) пары женское катание переходы Алена Косторная Сергей Росляков ледовые шоу Фигурное катание

Алена Косторная рассказала о реакции тренера Елены Буяновой на переход в парное катание.

– Концу октября – началу ноября, да – я сказала, что, наверное, останусь в парном.

– Как на это отреагировала Елена Германовна?

– Получилось, наверное, не очень красиво с моей стороны. Я каталась и там и там. Сразу сказала, что мне больно прыгать, а с парными элементами было не так. Меня не поняли. Подумали, наверное, что я обманываю.

По факту действительно было так: когда-то больно, когда-то нет. Я не могу сказать, что мне нравилось в парном, а в одиночном нет. Реально было больно. Я выступала в шоу, у меня начинало болеть бедро. Это все из-за того, что мне вообще нельзя было кататься после операции.

Потом проходило какое-то время, и я выходила на лед к Сергею Сергеевичу (Рослякову), там даже по полторы-две тренировки катались. И раза два в неделю я появлялась у Елены Германовны. Конечно, она переживала насчет этого. Думаю, что понимала: спортсмен скоро уйдет.

Меня вызывали на разговоры: почему не хожу на ОФП, на другие занятия? А я не могла ходить на них, потому что после одних занятий бежала на другие в Медведково, – рассказала фигуристка.

Косторная – чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. В марте 2022 года она ушла из группы Этери Тутберидзе к Буяновой, а в январе 2023-го сообщила о переходе в пары.

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам

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13 комментариев

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Delirium
>Получилось, наверное, не очень красиво с моей стороны.

Да уже который год так получается почему-то. Пора бы Алене что-то в себе менять.
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Светлана Менова
Да уж. Ну что я могу сказать - удачи Рослякову. Этот опыт он никогда не забудет, факт))))
+12
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Katerina Sunny
Может и некрасиво, но я не верила, что у Алёнки что-то с Буяновой получится. Тем более были проблемы со здоровьем.
+5
-2
+3
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Светлана Менова
Ответ Katerina Sunny
Может и некрасиво, но я не верила, что у Алёнки что-то с Буяновой получится. Тем более были проблемы со здоровьем.
С таким подходом у неё нигде бы не получилось.
+7
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Адриана
Бегать хорошо получается ,может подумать о лёгкой атлетике...
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Mira Val
Хаос и пожар)
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Додик Аксель
" Надеюсь вы не против того, что мы ушли ? -- Вовсе нет, мне нравится уходить. Я люблю уходить". ( фильм 1988г. "Невыносимость лёгкого бытия." )
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Спортивный лис
Подушню немного. А почему столько пунктуационных ошибок в текстовой версии? Журналисты вымерли?
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Светлана Менова
Ответ Анастасия Платонова
Нельзя усидеть сразу на двух стульях. Алёна сделала выбор, её право. В парном прогресс у неё просто невероятный, впрочем и в одиночном прогресс был не меньше.
Простите, а в чём невероятность прогресса? В Перми некоторые пары уже через пару месяцев после скатки выигрывают соревнования, исполняя все элементы и выкатывая сложнейшую хореографию.
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