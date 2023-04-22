Косторная о реакции Буяновой на переход в пары: «Получилось, наверное, не очень красиво с моей стороны»

Алена Косторная рассказала о реакции тренера Елены Буяновой на переход в парное катание.

– Концу октября – началу ноября, да – я сказала, что, наверное, останусь в парном.

– Как на это отреагировала Елена Германовна?

– Получилось, наверное, не очень красиво с моей стороны. Я каталась и там и там. Сразу сказала, что мне больно прыгать, а с парными элементами было не так. Меня не поняли. Подумали, наверное, что я обманываю.

По факту действительно было так: когда-то больно, когда-то нет. Я не могу сказать, что мне нравилось в парном, а в одиночном нет. Реально было больно. Я выступала в шоу, у меня начинало болеть бедро. Это все из-за того, что мне вообще нельзя было кататься после операции.

Потом проходило какое-то время, и я выходила на лед к Сергею Сергеевичу (Рослякову), там даже по полторы-две тренировки катались. И раза два в неделю я появлялась у Елены Германовны. Конечно, она переживала насчет этого. Думаю, что понимала: спортсмен скоро уйдет.

Меня вызывали на разговоры: почему не хожу на ОФП, на другие занятия? А я не могла ходить на них, потому что после одних занятий бежала на другие в Медведково, – рассказала фигуристка.

Косторная – чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. В марте 2022 года она ушла из группы Этери Тутберидзе к Буяновой, а в январе 2023-го сообщила о переходе в пары.

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