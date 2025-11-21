Дизайнер Филатова о костюме Семененко под Nirvana: «Сделала печать на ткани, чтобы это выглядело как вязаный свитер. Лоска добавили с помощью камней»

Дизайнер рассказала о костюме Семененко для программы под Nirvana.

Дизайнер Галина Филатова рассказала, как создавался костюм для короткой программы Евгения Семененко под песни группы Nirvana.

– Как искали баланс между гранжем и фигурным катанием в костюме для программы под Nirvana?

– Знаете, это, наверное, сложно словами объяснить, это владение чувством меры. Черно-красный свитер – это визитная карточка Курта Кобейна, он очень часто в таком выступал.

В референсе свитер вязаный, думала – а как вязать? Петли будут цепляться постоянно... Я сделала печать, чтобы это выглядело так, будто свитер вязаный, потом прорезала маленькие дырочки, чтобы создать ощущение это вязаности. Вроде бы простой костюм, а вроде бы и нет.

– То есть, получается, свитер – вовсе и не свитер?

– Нет, это бифлекс. За два проката вязаный свитер в три вытянутые нитки бы превратился. Сначала нарисовала саму вязку крупную, напечатала по ткани, а затем появились дырки, каждую прорезала ножницами.

Лоска и крика добавили с помощью камней. Сначала я сказала: «Курт Кобейн перевернется в могиле, если мы камни приклеим», а Женя в ответ: «Нет, давайте камни, потому что это лед».

Алексей Николаевич тоже активно включался в процесс на льду: «Один рукав отрываем, тут разодрать!» Ему если ножницы дать в руки, он что-нибудь порежет со словами: «Слушайте меня, опытного модельера», ха-ха.

– Белую рубашку взяли как базу для свитера?

– Подметила, что Кобейн носил свитер в таком сочетании с рубашкой на своих выступлениях. Хотелось добавить чего-то, чтобы подтянуть костюм к чему-то более приличному. Плюс у Жени созрела идея, как он разрывает рукава в программе и добавляется еще больше небрежности, – сказала Филатова.

