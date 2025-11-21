  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дизайнер Филатова о костюме Семененко под Nirvana: «Сделала печать на ткани, чтобы это выглядело как вязаный свитер. Лоска добавили с помощью камней»
12

Дизайнер Филатова о костюме Семененко под Nirvana: «Сделала печать на ткани, чтобы это выглядело как вязаный свитер. Лоска добавили с помощью камней»

Дизайнер рассказала о костюме Семененко для программы под Nirvana.

Дизайнер Галина Филатова рассказала, как создавался костюм для короткой программы Евгения Семененко под песни группы Nirvana.

– Как искали баланс между гранжем и фигурным катанием в костюме для программы под Nirvana?

– Знаете, это, наверное, сложно словами объяснить, это владение чувством меры. Черно-красный свитер – это визитная карточка Курта Кобейна, он очень часто в таком выступал.

В референсе свитер вязаный, думала – а как вязать? Петли будут цепляться постоянно... Я сделала печать, чтобы это выглядело так, будто свитер вязаный, потом прорезала маленькие дырочки, чтобы создать ощущение это вязаности. Вроде бы простой костюм, а вроде бы и нет.

– То есть, получается, свитер – вовсе и не свитер?

– Нет, это бифлекс. За два проката вязаный свитер в три вытянутые нитки бы превратился. Сначала нарисовала саму вязку крупную, напечатала по ткани, а затем появились дырки, каждую прорезала ножницами.

Лоска и крика добавили с помощью камней. Сначала я сказала: «Курт Кобейн перевернется в могиле, если мы камни приклеим», а Женя в ответ: «Нет, давайте камни, потому что это лед».

Алексей Николаевич тоже активно включался в процесс на льду: «Один рукав отрываем, тут разодрать!» Ему если ножницы дать в руки, он что-нибудь порежет со словами: «Слушайте меня, опытного модельера», ха-ха.

– Белую рубашку взяли как базу для свитера?

– Подметила, что Кобейн носил свитер в таком сочетании с рубашкой на своих выступлениях. Хотелось добавить чего-то, чтобы подтянуть костюм к чему-то более приличному. Плюс у Жени созрела идея, как он разрывает рукава в программе и добавляется еще больше небрежности, – сказала Филатова. 

Семененко вернулся с огнем под Nirvana, Гуменник не попал в тройку и еще 3 сюжета этапа в Москве

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoАлексей Мишин
logoЕвгений Семененко
logoсборная России
мужское катание
logoстиль
Галина Филатова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мишин сказал – крови больше, больше золота! Хотел показать, что Евгений борется». Дизайнер Филатова о костюме Семененко для произвольной
21 ноября, 12:54
«Мне не кажется честным судейство с отдельной калиткой». Петросян и Гуменника готовят к Олимпиаде
20 ноября, 10:15Подкасты
Илья Авербух: «Очень жаль, что российские спортсмены не могут показать себя на чемпионате Европы и чемпионате мира»
17 ноября, 13:22
Главные новости
Тарасова о Гуменнике: «Просто преклоняюсь и перед ним, и перед его тренером — ставят себе невыполнимые задачи и выполняют их»
вчера, 21:02
Мария Захарова выступит в шоу Bol on Ice в Италии
вчера, 18:58
Татьяна Тарасова: «Чикмарева и Янченков катались феноменально, делали элементы изумительные»
вчера, 17:11
Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков, Мухортова и Евгеньев отобрались на чемпионат России
вчера, 16:41
Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Семененко, Угожаев, Федоров, Игнатов отобрались на чемпионат России
вчера, 16:22
Петр Гуменник: «Повышенное внимание лично мне помогает. Получаю эмоции от болельщиков, журналистов»
вчера, 16:09
Матвей Янченков: «Мы сегодня были сильнее. Самая жара будет на чемпионате России»
вчера, 15:39
Александр Галлямов: «Ситуация пу-пу-пу»
вчера, 15:29Видео
Дмитрий Евгеньев: «Недоволен собой, доволен партнершей. Некоторые вещи можно было сделать в разы лучше»
вчера, 15:20
Галлямов о срыве поддержки: «Если такая ситуация происходит, зачем загоняться по этому поводу, никакого смысла. Надо просто делать выводы»
вчера, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России». Щербакова и Гончаров после бронзы на Гран-при в Омске
вчера, 09:50
Тарасова о состоянии здоровья: «Нога болит, но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи»
вчера, 06:34
Кубок Варшавы. Стеллато-Дудек и Дешам победили, Вайпан-Ло и Дигби – 2-е, Макбет и Паркман – 3-и
22 ноября, 20:53
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Бричги – 2-й, Амми – 3-й
21 ноября, 20:22
«Другие парни: давай 50/50. Он: все для тебя». Загитова сняла тренд на фоне корзин с цветами
21 ноября, 06:46Видео
ISU о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «МОК отвечает за получение права на участие в Играх»
20 ноября, 14:01
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо выиграли ритм-танец, Грин и Парсонс – 2-е, Лим и Куан – 3-и
19 ноября, 22:44
Роднина не считает двойными стандартами заявление Ковентри о спортсменах: «Ранее не она принимала решения»
19 ноября, 12:47
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
15 ноября, 16:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27