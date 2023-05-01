Энберт об однополых дуэтах в фигурном катании: «Я вряд ли буду смотреть, не очень интересно. Но и осуждать я не имею никакого права»

Теги Стефан Ламбьель прыжки в воду художественная гимнастика танцы на льду сборная Франции Александр Энберт сборная США сборная Швейцарии пары Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Мэдисон Хаббелл синхронное катание Фигурное катание

Фигурист Александр Энберт заявил, что вряд ли будет смотреть выступления однополых дуэтов.

– Сначала вместе программу решили показать Пападакис и Хаббелл, теперь уже и Сизерон с Ламбьелем подтянулись. Может ли это в проекции привести к тому, что появится новый, даже олимпийский вид – парное катание или танцы мужчин, женщин?

– Для меня, если люди находят выход своих творческих идей в любых парах и сочетаниях, которые им кажутся интересными, то это их дело, ничего против не имею.

По поводу олимпийского вида сложнее. Даже настолько близкий к фигурному катанию вид, как синхронное катание, не может попасть на Олимпийские игры очень долго. Хотя он соответствует всем критериям, но, видимо, требуется что-то еще.

В общем, рановато рассуждать на эту тему, мне сложно представить такой поворот на данный момент. А если люди видят так самовыражение, найдутся зрители, будут смотреть, кому-то понравится – окей.

В синхронном катании девочки катаются вместе. Вот здесь две будут девочки кататься вместе. Просто где границы? Двум нельзя, а трем можно? Двенадцати или шестнадцати можно, как показывает практика.

Есть художественная гимнастика с групповыми элементами или прыжки в воду, где вдвоем мужчины прыгают. Понятно, что все воспринимают фигурное катание больше как танец про отношения, но это вопрос восприятия зрителей.

Честно, я вряд ли буду смотреть. Не очень интересно. Но и осуждать я не имею никакого права, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании.

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11 комментариев

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so_bobo
нормальная реакция нормального человека, наконец-то
+15
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Vladimir Rybakoff
Вполне адекватное суждение...

Кому нравится, смотрите на здоровье. А о включении в олимпийские соревнования действительно пока рано говорить
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Зулфира Мухаметшина
На любителя....
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Elena Savanuk
Саша очень корректно высказался ... Тема-то скользкая...
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Дмитрий Пузырёв
Однако, если будут золото разыгрывать на олимпийских играх в таких видах... Удар по патриархальным принципам будет нанесён точно! :-)
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JL JL
Не то, чтобы и мне интересно, но, вот специально посмотрю. Если будет возможность.
А читать здесь буду только заголовки по данной теме. Зачем читать ихний полный текст? Будет любой спикер, а, посыл будет один к одному. Инкубаторский.
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Тайга86
Всё правильно Александр сказал, очень многие думают так же. Но самое главное, что общество в своей массе не готово к такому повороту...Это очень неоднозначные моменты, подход к которым должен быть разумным и устраивающим большинство, а не навязывание с единственным правом выбора - смотреть или не смотреть. Народ только-только начал воспринимать однополость как данность и учиться с этим сосуществовать, но двигаться так интенсивно и на таком уровне думаю всё-таки рано. Надеюсь хоть обойдется без лобзаний в кике и номеров, которые не про спорт, а про любовные страдания м+м и ж+ж
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Lina T.
Воспринимают как танец про отношения именно потому что катаются "мальчик+девочка". В танцах (обычных, на полу)) прекрасно выступают мужские и женские дуэты, безо всяких отсылок к отношениям. Почему вдруг лед должен непременно добавить каких-то особенных чувств? Я с интересом посмотрю на дуэты на льду.
А про Олимпиаду действительно рано - самой дисциплины пока нет, вообще ни в каком виде.
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Тайга86
Ответ Lina T.
Воспринимают как танец про отношения именно потому что катаются "мальчик+девочка". В танцах (обычных, на полу)) прекрасно выступают мужские и женские дуэты, безо всяких отсылок к отношениям. Почему вдруг лед должен непременно добавить каких-то особенных чувств? Я с интересом посмотрю на дуэты на льду. А про Олимпиаду действительно рано - самой дисциплины пока нет, вообще ни в каком виде.
Вы вчера видео с Габи в паре смотрели? А это отрывок всего лишь...Не для этого данная тема муссируется и двигается, чтобы было прям только про спорт. Это именно то, о чем вы не хотите думать - все равны, все хотят любить и это не стыдно, а прекрасно как и традиционные отношения. ПосмОтрите, что так и будет в итоге. А так я с вашей позицией согласна - если всё это покажет новый вид именно как новый вид в спорте, народ подтянется не как на диковинку или поржать, а прикоснуться к мастерству и искусству.
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