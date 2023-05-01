Энберт об однополых дуэтах в фигурном катании: «Я вряд ли буду смотреть, не очень интересно. Но и осуждать я не имею никакого права»

Фигурист Александр Энберт заявил, что вряд ли будет смотреть выступления однополых дуэтов.

– Сначала вместе программу решили показать Пападакис и Хаббелл, теперь уже и Сизерон с Ламбьелем подтянулись. Может ли это в проекции привести к тому, что появится новый, даже олимпийский вид – парное катание или танцы мужчин, женщин?

– Для меня, если люди находят выход своих творческих идей в любых парах и сочетаниях, которые им кажутся интересными, то это их дело, ничего против не имею.

По поводу олимпийского вида сложнее. Даже настолько близкий к фигурному катанию вид, как синхронное катание, не может попасть на Олимпийские игры очень долго. Хотя он соответствует всем критериям, но, видимо, требуется что-то еще.

В общем, рановато рассуждать на эту тему, мне сложно представить такой поворот на данный момент. А если люди видят так самовыражение, найдутся зрители, будут смотреть, кому-то понравится – окей.

В синхронном катании девочки катаются вместе. Вот здесь две будут девочки кататься вместе. Просто где границы? Двум нельзя, а трем можно? Двенадцати или шестнадцати можно, как показывает практика.

Есть художественная гимнастика с групповыми элементами или прыжки в воду, где вдвоем мужчины прыгают. Понятно, что все воспринимают фигурное катание больше как танец про отношения, но это вопрос восприятия зрителей.

Честно, я вряд ли буду смотреть. Не очень интересно. Но и осуждать я не имею никакого права, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании.

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